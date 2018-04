14 i progetti selezionati per FOCUS ASIA e 15 i professionisti per TIES THAT BIND

Sono 14 i titoli selezionati da Focus Asia, il Project Market del Far East Film Festival dedicato al cinema di genere. 14 possibili “film di domani”, dunque, con un forte potenziale di coproduzione e cofinanziamento in Europa o in Asia, che verranno presentati durante il FEFF 20 (dal 25 al 27 aprile) a oltre 200 professionisti del settore all’interno di un ricco programma composto da panel, one to one meeting, proiezioni e momenti di networking.

Il comitato di selezione ha esaminato 72 progetti complessivi (giunti a Udine da 35 paesi) ed è composto da 4 professionisti, leader nel mondo del cinema di genere: Thomas Jongsuk Nam del NAFF – Bucheon International Fantastic Film Festival (Bucheon, South Korea), Sten Saluveer del Black Nights Film Festival – Industry@Tallinn & Baltic Event (Tallinn, Estonia), Mike Hostench del Sitges International Fantastic Film Festival of Catalonia (Sitges, Spanish State) e Valeria Richter del Nordic Genre Boost (Oslo, Norway).

Il Project Market – ricordiamo – è organizzato dal Centro Espressioni Cinematografiche/Far East Film Festival di Udine con la collaborazione del Fondo per l’Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, con il supporto della Direzione Generale per il Cinema – MiBACT, dell’ Istituto Luce, del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’ICE-Agenzia per la promozione all’Estero, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e del Comune di Udine.

Dal 24 al 28 aprile, sempre nel cuore del Far East Film Festival, si svolgerà anche la sessione italiana di Ties That Bind, il workshop di co-produzione Asia-Europa che quest’anno taglia il traguardo della decima edizione riunendo professionisti asiatici ed europei nello sviluppo di progetti cinematografici (sotto la guida di esperti del settore altamente qualificati e provenienti da entrambi i continenti).

Per la prima volta, tutti i progetti selezionati per il workshop costituiranno una sezione collaterale del mercato e potranno così incontrare i numerosi produttori, finanziatori e distributori presenti nelle giornate di Focus Asia.

Ties That Bind è organizzato dal Fondo per L’Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, EAVE, Udine Far East Film Festival e Asian Audio-Visual Association (SAAVA) con il supporto di Creative Europe – MEDIA sottoprogramma dell’Unione Europea, Silver Media Group e Aurora Media Holdings.

La seconda sessione si svolgerà il prossimo dicembre a Singapore, all’interno della quarta edizione del Southeast Asian Financing Forum.

FOCUS ASIA 2018 – I 14 progetti selezionati:

A Portrait of A Beauty di Surapong Ploensang, prodotto da Yeonu Choi, CJ E&M (Thailand)

Belen di Quark Henares, prodotto da Bianca Balbuena e Bradley Liew, Epicmedia Productions Inc (Philippines)

Black Cattle di Testuichiro Tsuta prodotto da Emi Ueyama, Article Films e Shozo Ichiyama, Office Kitano (Japan)

Bully Basher di Sang-woo Lee, prodotto da Pierce Conran, 2Mr Films (South Korea, United Kingdom)

CAR:Y di Olivier Guerpillon, prodotto da Olivier Guerpillon e Frida Hallberg, Silver Films AB (Sweden, France)

In the Next Life di Jake Wachtel, prodotto da Valerie Steinberg (USA)

Khun Pan Begins di Kongkiat Khomsiri, prodotto da Songpol Wongkondee, M Pictures Co., Ltd. (Thailand)

Quantum Suicide di Mikhail Red, prodotto da Micah Tadena, Media East Productions e Taro Imai, Harakiri Films (Philippines, Japan)

Recurrence di Marteinn Thorsson, prodotto da Gudrun Edda Thorhannesdottir, DUO Productions e Gunnar Carlsson, Anagram e Christian Riffard, Frosen Frog (Iceland, France, Sweden)

The Gamblers of Hong Kong di Freddie Wong, prodotto da Freddie Wong, Connoisseurs Production & Marketing (Hong Kong SAR China, Macao)

The Tunnel di Pål Øie, prodotto da Einar Loftesnes, Handmade Films In Norwegian Woods (Norway)

Unpaved Road di Seunghoon Jung, prodotto da Yonghee Lee, 37thDEGREE (South Korea, Thailand)

Wilderness di Nadira Ilana, prodotto da Nadira Ilana, Telan Bulan Films e Pamela Reyes, Create Cinema e Panuksmi Hardjowirogo, M’GO Films (Malaysia, Philippines, Singapore)

Young Tesla and the Idea Poachers di Petar Oreškovi?, prodotto da Sinisa Juricic e Matija Drnikovic, Nukleus film/ Jaako Dobra Produkcija (Croatia, Austria, Netherlands, Serbia, Slovenia)

TIES THAT BIND 2018 – I 15 professionisti e i 10 progetti selezionati:

Bulgaria

Vesela Kazakova, Activist 38

Finlandia

Mark Lwoff, Bufo

Project: Memory of Water by Saara Saarela

Francia

Jordane Oudin, Hippocampe Productions

Project: Riddle by Zhou Hao

Grecia

Konstantinos Vassilaros, StudioBauhaus

Project: Holy Emy by Araceli Lemos

Indonesia

Yulia Evina Bhara, KawanKawan Media

Project: Autobiography by Makbul Mubarak

Italia

Iole Maria Giannatasio, MiBACT

Giappone

Eiko Mizuno-Gray, Loaded Films

Project: Where Wolves Fear to Prey by Jason Gray

Birmania

Ma Aeint, Electronic Pictures

Project: The Other Side of the River by Maung Maung San

Filippine

Monster Jimenez, Arkeo Films

Project: Return of the Owl by Martika Ramirez Escobar

Svizzera

Sarah Schiesser, Locarno Festival

Taiwan

Zi-Ning Chiou, Fennec Pictures

Project: 23.5°N by Zi-Ning Chiou

Paesi Bassi

Inke Van Loocke, International Film Festival Rotterdam

Ucraina

Anna Skrypka, Waverly Pictures

Project: Mango Avenue by Don Gerardo Frasco

Regno Unito

Weerada Sucharitkul, FilmDoo

Anna von Dziembowska, Victoria Films

Project: Far Frontiers by Maxim Dashkin

