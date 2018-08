A Lignano Sabbiadoro eletta Miss Mamma Italiana

A due mesi dalla Finale Nazionale edizione 2018, che ha visto trionfare, con il titolo di “Miss Mamma Italiana 2018”, la bella 34enne calabrese Natasha Fato, ripartono in tutta Italia, le selezioni della nuova edizione di “Miss Mamma Italiana 2019”, concorso nazionale di bellezza e simpatia riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni, giunto quest’anno alla sua 26° edizione, manifestazione curata dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e Patron del Concorso).

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Nazionale Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia ancora poco conosciuta, che colpisce 3 milioni di donne italiane in età fertile.

In Piazza Marcello d’Olivo a Lignano Sabbiadoro si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2019”. Le mamme partecipanti, oltre a sfilare in passerella con abiti casula ed eleganti, hanno sostenuto una prova di abilità come cantare, ballare, illustrare ricette gastronomiche, cimentarsi in esercizi ginnici ed in prove creative ed artistiche, coinvolgendo il marito o i figli.

La giuria, presieduta dall’Assessore al Turismo di Lignano Sabbiadoro Massimo Brini, ha proclamato vincitrici della selezione con la fascia “Miss Mamma Italiana Lignano Sabbiadoro” LILY BERTACCI 34 anni, impiegata, di Anzola dell’Emilia (BO), mamma di Marco di 12 anni. Lily è una dolce e simpatica mamma con capelli biondi e occhi azzurri, alta 170 cm per 60 kg, con la passione per il ballo.

Per la categoria “Miss Mamma Italiana GOLD”, riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni, la vittoria assoluta è andata ad ERICA ZENNARO, 46 anni, casalinga, di Quarto d’Altino (VE), mamma di Asia, Elias e Gabriel.

Queste le altre mamme premiate:

? “Miss Mamma Italiana Solare” ENRICA BONAMICI, 51 anni, estetista, di Porto Viro (RO), mamma di Sebastian di 25 anni;

? “Miss Mamma Italiana in Gambe” KATIA GORI, 50 anni, insegnante, di Manzano (UD), mamma di Tommaso e Giacomo, di 19 e 15 anni;

? “Miss Mamma Italiana Fashion” GIOVANNA ZAMOLO, 34 anni, commessa, di Reana del Roiale (UD), mamma di Nicolas e Samantha, di 10 e 6 anni;

? “Miss Mamma Italiana Glamour” MANUELA CALLEGARI, 54 anni, assistente in uno studio dentistico, di Chioggia (VE), mamma di Andrea ed Alice, di 26 e 19 anni;

? “Miss Mamma Italiana Sprint” MICHELA TREVISAN, 52 anni, impiegata, di Quinto Vicentino (VI), mamma di Giorgia di 18 anni;

? “Miss Mamma Italiana Sorriso” RAFFAELLA BALLARIN, 52 anni, istruttrice di scuola guida, di Chioggia (VE), mamma di Simone di 21 anni;

la fascia “Miss Mamma Italiana Simpatia” è andata, a pari merito a LUCIA TRIMARCHI, 46 anni, scrittrice di libri per bambini, di Legnaro (PD), mamma di Michele e Gabriele, di 8 e 6 anni; ANTONINA RAIMONDO, 51 anni, impiegata, di Torino, mamma di Francesco di 9 anni; STEFANIA ROSSI, 52 anni, operaia, di Vicenza, mamma di Marta e Federica, di 27 e 19 anni.

La manifestazione è stata presentata da PAOLO TETI ideatore e Patron del concorso e da LARA BISCUOLA “Miss Mamma Italiana Gold 2016”. Ospiti d’onore le Mamme Madrine di “Miss Mamma Italiana” (ovvero mamme vincitrici di fascia nazionale delle passate edizioni del concorso e le Pre Finaliste dell’edizione 2019) che, per l’occasione, si sono esibite nel “ballo di Miss Mamma Italiana”.

Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300.

