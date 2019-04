A Nova Gorica il Festival delle Rose

Il cuore della regione Goriška è rappresentato da Nova Gorica, conosciuta anche come città delle rose. Questo fiore, simbolo dell’identità cittadina, si trova infatti nello stemma della città, nelle targhe automobilistiche e negli incantevoli roseti sparsi per tutta la città, tra i quali spicca la raccolta di decine di varietà di rose Bourbon del monastero di Kostanjevica, classificata come la seconda più grande in Europa.

Per valorizzare il patrimonio turistico della località di Nova Gorica, per tutto il mese di maggio 2019 si terrà la 14° edizione del “Festival delle rose”, manifestazione organizzata dall’associazione “Amanti delle Rose della Goriška”, con la collaborazione storica del Gruppo Hit, da sempre impegnato in attività legate al territorio.

Tra gli appuntamenti più attesi, le visite guidate al prezioso roseto Bourbon, custodito nell’orto botanico del Monastero di Kostanjevica, che aprirà le sue porte ogni giorno dalle 9.00 alle 17.00 per condividere con il pubblico la straordinaria fioritura (visita guidata alle ore 11.00). Le rose, in tutte le loro innumerevoli versioni e rappresentazioni, saranno anche protagoniste di un ricco calendario di eventi collaterali, tra cui si annoverano incontri a tema, letture, concerti, workshop e mostre fotografiche; da segnalare, ad esempio, la “Giornata delle rose” sabato 18 maggio in centro cittadino di Nova Gorica (Bevkov trg) e il laboratorio di aromaterapia seguito dall’inaugurazione dell’esposizione internazionale di profumi naturali alle rose presso il Monastero di Kostanjevica, domenica 19 maggio.

In programma anche tanti momenti dedicati alla scoperta degli altri roseti della città, compresa la possibilità di ammirare le più vicine collezioni italiane. In un’ottica di promozione congiunta del territorio e delle sue eccellenze, infatti, nel weekend del 11 e 12 maggio si potrà visitare l’Abbazia di Rosazzo a Manzano, in provincia di Udine, che ospita uno dei roseti più significativi della regione. Fino al 2 giugno, inoltre, nei weekend e nei festivi sarà aperto al pubblico il Parco Viatori di Gorizia: uno straordinario giardino all’inglese con un roseto, azalee, ninfee e altre importanti collezioni.

Il Gruppo Hit, direttamente coinvolto nell’organizzazione, si occuperà come sempre dell’offerta di divertimento, relax ed eventi speciali: tra gli appuntamenti più attesi il concert-show di Jerry Calà e il concerto di Arisa. Jerry Calà sarà il protagonista dei festeggiamenti del 35° anniversario del Park, Hotel & Entertainment la sera del 10 maggio, mentre Arisa suonerà in concerto al Perla, Resort & Entratainment il 17/5.

Per rendere ancora più completa e coinvolgente l’esperienza del Festival gli Chef del Gruppo Hit hanno messo a punto speciali elaborazioni gastronomiche per scoprire, oltre al profumo, anche il gusto delle rose. Presso il ristorante dell’albergo Sabotin (Solkan) si potrà degustare un menu a 4 portate (insalata di rose con trota affumicata e salsa al cren / risotto con ciliege, manzo stagionato e rose /filetto di orata al cartoccio con gamberi, cozze e polenta alle rose /dolce alle rose con frutta di stagione), per una sosta dolce il Caffè Dolce Vita del Hotel Perla propone la torta bacio della rosa, il Bar Rosa del Hotel Park invece una crema allo yoghurt greco con sciroppo di rose, ganache al cioccolato bianco, miele di acacia e fragole. Da non perdere anche la degustazione dei vini rose presso l’Enoteca Solum.

Per chi non vuole rinunciare a momenti di autentico benessere, la Spa Perla, situata all’interno del Perla, Resort & Entertainment propone agli amanti del relax e della cura del corpo esperienze esclusive in tema rose come ad esempio impacco corpo alle rose eseguito su letto ad acqua per garantire il massimo del relax oppure il bagno alle rose seguito dal massaggio rilassante all’olio di rosa. Utilizzato da secoli a fini cosmetici, l’olio essenziale di rosa ha un benefico effetto ringiovanente e idratante sulla pelle, lenisce le irritazioni, tonifica i capillari e stimola anche il buon umore.

Share and Enjoy