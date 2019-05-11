Adunata Nazionale Alpini 2019 a Milano. Ordine di sfilamento

Adunata Nazionale Alpini 2019 a Milano – 12 maggio
Programma Adunata e ordine di sfilamento
1° SETTORE: PRESUMIBILE INIZIO SFILAMENTO ORE 9
– 1° FANFARA MILITARE
– REPARTI ALPINI DI FORMAZIONE CON BANDIERA
– GRUPPI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI DELLE TRUPPE ALPINE IN SERVIZIO
– GONFALONE REGIONE LOMBARDIA, GONFALONE CITTÀ METROPOLITANA MILANO, GONFALONE COMUNE DI MILANO, ALTRI GONFALONI DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO
– STENDARDO ISTITUTO NASTRO AZZURRO
– STENDARDO U.N.I.R.R.
– LABARI ASSOCIAZIONI D’ARMA
– RAPPRESENTANZA CROCE NERA CON FANFARA
– RAPPRESENTANZA CROCEROSSINE
– 2° FANFARA MILITARE
– LABARO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI CON CDN
– ALPINI DECORATI, MUTILATI E INVALIDI SU AUTOMEZZI
– RAPPRESENTANZA ATLETI PARALIMPICI
– RAPPRESENTANZA EQUIPAGGIO NAVE ALPINO
– PREMIO FEDELTÀ ALLA MONTAGNA E STRISCIONE ALPINIADI
– OPERAZIONE ALBATROS ULTIMA CON ALPINI DI LEVA
– RAPPRESENTANZA IFMS
– CCIO CENTRO COORDINAMENTO INTERVENTI OPERATIVI
– OSPEDALE DA CAMPO ANA E SQUADRA SANITARIA
2° SETTORE: PRESUMIBILE INIZIO SFILAMENTO ORE 9,40
ALPINI DI ZARA-FIUME-POLA
SEZIONI ALL’ESTERO: SUD AFRICA – ARGENTINA – AUSTRALIA – BRASILE – CANADA – NEW YORK – CILEURUGUAY – BELGIO – LUSSEMBURGO – GRAN BRETAGNA – NORDICA – GERMANIA – DANUBIANA – SVIZZERA – FRANCIA
3° SETTORE: PRESUMIBILE INIZIO SFILAMENTO ORE 10,20
PROTEZIONE CIVILE 4° RGPT
CENTRO, SUD, ISOLE: SICILIA – SARDEGNA – NAPOLI-CAMPANIA-CALABRIA – BARI-PUGLIA-BASILICATA –
LATINA – ROMA – MOLISE – ABRUZZI – MARCHE – TOSCANA – MASSA CARRARA-ALPI APUANE – PISA-LUCCALIVORNO – FIRENZE
4° SETTORE: PRESUMIBILE INIZIO SFILAMENTO ORE 11,20
PROTEZIONE CIVILE 3° RGPT
FRIULI VENEZIA GIULIA: TRIESTE – GORIZIA – CARNICA – GEMONA – CIVIDALE – UDINE – PALMANOVA –
PORDENONE – TRENTINO ALTO ADIGE: TRENTO – BOLZANO
VENETO: CADORE – BELLUNO – FELTRE – VALDOBBIADENE – VITTORIO VENETO – CONEGLIANO – TREVISO – VENEZIA – PADOVA – ASIAGO – MAROSTICA – BASSANO DEL GRAPPA – VALDAGNO – VICENZA “MONTE PASUBIO” – VERONA – BLOCCO ALPINI PARACADUTISTI
5° SETTORE: PRESUMIBILE INIZIO SFILAMENTO ORE 14,20
PROTEZIONE CIVILE 1° RGPT
LIGURIA: IMPERIA – LA SPEZIA – SAVONA – GENOVA
VALLE D’AOSTA: AOSTA
PIEMONTE: CUNEO – CEVA – VAL SUSA – SALUZZO – MONDOVI’ – PINEROLO – TORINO – DOMODOSSOLA – ACQUI TERME – ASTI – IVREA – VALSESIANA – INTRA – OMEGNA – CASALE MONFERRATO – BIELLA – ALESSANDRIA – VERCELLI – NOVARA
6° SETTORE: PRESUMIBILE INIZIO SFILAMENTO ORE 16,30
PROTEZIONE CIVILE 2° RGPT
EMILIA ROMAGNA: BOLOGNESE-ROMAGNOLA – MODENA – REGGIO EMILIA – PARMA – PIACENZA
LOMBARDIA: CREMONA-MANTOVA – SALO’ – BRESCIA – VALLECAMONICA – VALTELLINESE – COLICO – LECCO – LUINO – VARESE – COMO – BERGAMO – PAVIA – MONZA
7° SETTORE: PRESUMIBILE INIZIO SFILAMENTO ORE 19,30
MILANO
COMITATO ORGANIZZATORE ADUNATA
GONFALONE CITTA’ DI RIMINI
VESSILLO SEZIONE BOLOGNESE-ROMAGNOLA CON STRISCIONE “ARRIVEDERCI A RIMINI NEL 2020”
GRUPPO DI 147 BANDIERE
RAPP. SERVIZIO D’ORDINE NAZIONALE