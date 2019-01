Al via lunedì 4 febbraio le iscrizioni per il FEFF Campus

Si aprono lunedì 4 febbraio le candidature per la 5a edizione del FEFF Campus, la scuola di giornalismo del Far East Film Festivalriservata agli under 26 asiatici ed europei! 10 i candidati che verranno selezionati (5 provenienti dall’Europa e 5 dall’Asia) per prendere parte al Campus 2019, che si svolgerà come sempre nei giorni del festival, dal 26 aprile al 4 maggio. Tutte le informazioni per inviare la propria candidatura saranno disponibili online sul sito www.fareastfilm.com.

“Il FEFF Campus è stato creato per incoraggiare e supportare la prossima generazione di giovani scrittori e creativi che amano il cinema popolare asiatico e sognano di lavorare a tempo pieno nell’industria cinematografica”, spiega la presidente del FEFF Sabrina Baracetti. “Ogni anno li includiamo nella FEFF Family e nel mondo del cinema commerciale asiatico”.

Fondato nel 2015, il FEFF Campus offre la possibilità ai finalisti di vivere pienamente il festival, la città di Udine e la regione Friuli Venezia Giulia, che ospita il FEFF da oltre due decenni. Numerosi i paesi di origine dei finalisti delle prime quattro edizioni, come Cina, Italia, Giappone, Francia, Hong Kong, Regno Unito, Sud Corea, Spagna, Filippine, Polonia, Singapore, Serbia, Cipro, Malesia, Belgio, Austria. Per tutta la durata del loro soggiorno, i giornalisti del Campus vengono seguiti da veterani dell’industria cinematografica, intervistano le star, scrivono articoli, partecipano a proiezioni e incontri, godendo di un accesso esclusivo al retroscena di un festival.

“La nostra missione è offrire a questi giovani talenti un’opportunità concreta” spiega il coordinatore del progetto Mathew Scott. “Tutti hanno bisogno di una grande occasione come questa per progredire in carriera e vogliamo che una volta terminata la loro esperienza partano da Udine più ispirati e invigoriti di quando sono arrivati, e intenzionati a esplorare maggiormente il mondo del cinema asiatico e tutto ciò che ha da offrire.”

Tra i giganti del cinema asiatico che hanno regalato perle di saggezza ai ragazzi del Campus ricordiamo Jackie Chan, Sammo Hung, Brigitte Lin e Moon So-ri. Figure rinomate nel campo del cinema asiatico hanno negli anni contribuito al successo di questo progetto, aiutando le carriere dei giovani talenti con lezioni e seminari sul mondo della scrittura, del cinema e dell’ambiente festivaliero. Tra loro Patrick Brzeski e Abid Rahman di The Hollywood Reporter, Patrick Frater e Maggie Lee di Variety, Jean Noh di Screen International, James Marsh di The South China Morning Post e Screen Anarchy, e alcuni dei programmatori del FEFF Tim Youngs, Darcy Paquet e Maria Ruggieri.

Oltre alla newsletter cartacea del Campus, i lavori dei ragazzi sono stati pubblicati su varie piattaforme mediatiche, tra le quali Eastern Kicks(https://www.easternkicks.com/tag/feff-campus-2018) e China Film Insider (http://chinafilminsider.com).

