AMBRA ANGIOLINI a Casarsa e Tolmezzo con LA GUERRA DEI ROSES

La prossima settimana Ambra Angiolini e Matteo Cremon vestiranno i panni che al cinema furono di Kathleen Turner e Michael Douglas ne La guerra dei Roses. L’adattamento teatrale del romanzo di Warren Adler che diede origine anche al lungometraggio del 1989 farà tappa nel circuito ERT per due serate: venerdì 11 gennaio al Teatro Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia e sabato 12 gennaio al Teatro Luigi Candoni di Tolmezzo. Entrambe le recite avranno inizio alle 20.45. La regia dello spettacolo è di Filippo Dini, completano il cast Massimo Cagnina e Emanuela Guaiana.

Come detto, La guerra dei Roses è un romanzo del 1981, divenuto otto anni più tardi un enorme successo cinematografico grazie alla regia di Danny De Vito e all’interpretazione di due stelle come Kathleen Turner e Micheal Douglas. L’autore del romanzo in seguito decide in seguito di adattare questa vicenda anche per il teatro, creando una commedia straordinaria, raffinata e caotica al tempo stesso, comica e crudele, ridicola e folle, che trova forse sulle assi del palcoscenico la sua dimensione ideale, per la sua potenza espressiva e la sua dimensione onirica.

La storia narra della lenta e terribile separazione tra i coniugi Rose: Oliver, ricco e ambizioso uomo d’affari, e Barbara, moglie obbediente, ma mai dimessa, che lo ha accompagnato nella sua brillante ascesa, con amore, stima profonda e un pizzico di fascinazione per le piccole e grandi comodità che la loro vita quotidiana poteva offrire.

L’idillio iniziale si rompe poco dopo l’inizio della commedia, infrangendosi contro lo scoglio della mancata realizzazione professionale di lei. Tutta la vita passata assieme viene così completamente riscritta e reinterpretata da Barbara; la sua nuova presa di coscienza la rafforza e la sprona, con una ferocia degna di una grande eroina, a scagliarsi sull’ormai ex-amato, ora visto come il responsabile della sua mancata affermazione, in un crescendo di cattiveria, rabbia e reciproche atrocità, fino alle estreme conseguenze.

