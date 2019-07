Antonello Venditti 11 luglio a Palmanova

Dopo i fortunati eventi con protagonisti i tenori de Il Volo e le star britanniche King Crimson, toccherà ad Antonello Venditti, cantautore romano fra i più amati della musica italiana di sempre, chiudere in bellezza il calendario della rassegna “Estate di Stelle a Palmanova”. Il concerto di Venditti a Palmanova è in programma domani,giovedì 11 luglio nella Piazza Grande della città patrimonio mondiale dell’umanità Unesco, che si conferma così meta ideale per i grandi eventi musicali del Friuli Venezia Giulia. I biglietti per il live di Venditti sono ancora disponibili sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie del concerto, che apriranno alle 18.00 in Borgo Aquileia. L’ingresso al pubblico, sempre da Borgo Aquileia, sarà invece possibile dalle 19.40, in attesa dell’inizio del concerto previsto per le 21.30. Per il pubblico che raggiungerà la città stellata i parcheggi consigliati sono quelli della Caserma ex Ederle, o gli spazi dell’area bastioni fuori dalle porte Aquileia, Udine e Cividale. Per i disabili verrà dedicata un’area specifica in Via Manin e in Via Dante, nei pressi della biglietteria del concerto. La rassegna “Estate di Stelle a Palmanova” è organizzata da Zenit Srl, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Palmanova e PromoTurismoFVG. Tutte le info e i punti vendita su www.azalea.it.

Nuova data a Palmanova per il grande Antonello Venditti, cantautore italiano fra i più amati di sempre, capace di consegnare alla storia canzoni e album memorabili. Il nuovo concerto nella città stellata in provincia di Udine si aggiunge alla serie di eventi unici per celebrare i 40 anni di “Sotto il segni dei pesci”, uno degli album più significativi di tutta la musica italiana, dove Antonello Venditti sarà accompagnato dalla sua band storica, dando vita a un concerto intergenerazionale, con i brani dell’album inseriti al centro di 45 anni di canzoni. Un vero e proprio viaggio con perle entrate nella memoria collettiva di un intero Paese, che raccontano un’epoca e che sono diventate senza tempo, che parlavano ai giovani di allora e che sono capaci di comunicare ai ragazzi di oggi con un linguaggio assolutamente contemporaneo. Antonello Venditti, nato a Roma nel 1949, già da giovane conquista immediatamente la vetta delle classifiche con canzoni che diventano vere e proprie colonne sonore della vita di intere generazioni. Nei suoi spettacoli dal vivo è capace di appassionare e far sognare il pubblico conducendolo in un lungo viaggio attraverso le pagine più emozionanti della storia della musica italiana, pagine che lui stesso ha contribuito a scrivere, dagli anni ’60 fino ai giorni nostri. Considerato fra i più popolari e tra i più prolifici della cosiddetta Scuola Romana, dal 1972, anno del suo debutto discografico, ha condensato nel suo repertorio canzoni d’amore e d’impegno sociale. Con 30 milioni di copie è uno tra gli artisti italiani con il maggior numero di dischi venduti.

Tutte le info sull’evento su www.azalea.it .

ANTONELLO VENDITTI – 11 luglio

PALMANOVA (Udine), Piazza Grande

Tutti gli orari della serata:

Ore 18.00 apertura biglietteria (Borgo Aquileia)

Ore 19.40 apertura porte

Ore 21.30 inizio show



Share and Enjoy