Apre a Udine il secondo negozio Flying Tiger Copenhagen a Città Fiera

Flying Tiger Copenhagen, la catena danese di design low cost, apre il suo secondo negozio a Udine nel più grande Centro Commerciale del Friuli Venezia Giulia: Città Fiera. Il primo negozio, aperto nell’ottobre del 2014, si trova in centro all’interno della Galleria Bardelli, in via Canciani Paolo 51. Diventano 58 gli store del Gruppo Tiger Italia 1 che ha l’esclusiva di apertura in tutto il centro-nord (dalla Toscana fino a tutto il nord).

Martedì 27 sarà il primo giorno di apertura all’interno del Centro Commerciali Città Fiera e per festeggiare al meglio questa nuova avventura, lo staff di Flying Tiger Copenhagen organizza un party di inaugurazione aperto al pubblico per sabato 31 marzo dalle 16 alle 19.

All’ingresso i partecipanti troveranno un enorme arco realizzato con palloncini colorati e sotto di esso avverrà il taglio del nastro che darà il via al divertimento. I primi 50 clienti che si recheranno in cassa per acquisti alle 16.00 in punto potranno ricevere un gadget speciale! Per tutta la durata della festa verranno consegnati ai clienti snack e Voucher promozionali, spendibili a partire dalla settimana seguente l’inaugurazione. Inoltre tutti quelli che acquisteranno durante la festa ed esibendolo scontrino, avranno l’opportunità di farsi dipingere dalla nostra TruccaBimbi Stellart-Face Painting. I clienti non potranno che essere coinvolti dallo spirito Flying Tiger allegro, divertente e coinvolgente anche grazie all’animazione del Mimo Spyro.

Ogni mese i negozi Flying Tiger Copenhagen si rinnovano con l’arrivo di circa 400 prodotti nuovi, caratteristici della stagione, che affiancano i circa 2500 articoli che invece sono sempre disponibili. Nel periodo primaverile gli scaffali si riempiono di articoli dedicati al tempo libero da passare all’aria aperta. Con i primi raggi di sole torna la voglia di adornare il balcone e la casa con tante piantine colorate e profumate. Flying Tiger viene incontro a questo desiderio con tantissimi prodotti dedicati al giardinaggio. Nelle settimane che precedono la Pasqua si trova tutto quello che occorre per vivere questo periodo nel migliore dei modi, decorazioni, articoli per la preparazione della tavola e tanto altro ancora. Non resta che fare un giro e scoprire il meraviglioso mondo di Flying Tiger Copenhagen!!!

Il mondo di Flying Tiger Copenhagen non è solo legato all’oggettistica e ai negozi, ma è in gran parte vicino al mondo culturale. I prodotti sono ideati con il fine di essere utilizzati per spendere il proprio tempo insieme alle persone vicine e le sponsorizzazioni vengono di conseguenza elaborate con il criterio di aiutare a mantenere vive realtà che regalano con le proprie attività dei momenti divertenti e nello stesso tempo culturalmente stimolanti. Flying Tiger Copenhagen vuole offrire ai clienti più divertimento da passare insieme ai propri cari, più sorrisi, più baci, più balli matti, più lettere d’amore, più risate e forse anche qualche lacrima di felicità. In Flying Tiger Copenhagen non si vendono solo prodotti, ma esperienze, senza mai dimenticare l’etica e la precisione, fondamentali per il successo dell’azienda.

