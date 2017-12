Apu Gsa Udine vs Alma Trieste. 29 dicembre al PalaCarnera

Venerdì 29 dicembre, alle 20.30, l’Apu Gsa Udine ospiterà l’Alma Trieste al PalaCarnera nella quattordicesima e penultima giornata d’andata del girone est di serie A2 Old Wild West: arbitri Masi, Tirozzi e Terranova. La partita sarà trasmessa in diretta tv su SportItalia (canale 60 del digitale terrestre) e in streaming su www.sportitalia.com. I cancelli del PalaCarnera apriranno alle 19: la società bianconera ribadisce che tutti i tagliandi singoli sono esauriti da dieci giorni, quindi domani le biglietterie resteranno chiuse salvo quella dell’ingresso A riservata al solo ritiro degli accrediti.

Note – Capitolo infermeria: Mauro Pinton, reduce dalla frattura spiroide del quarto metacarpo della mano sinistra, ha ripreso ad allenarsi in settimana e come contro Montegranaro andrà a referto. Domani, i cancelli del PalaCarnera apriranno alle 19 e potranno essere varcati dai soli titolari di abbonamento stagionale o biglietto per il derby: la società bianconera ribadisce che tutti i tagliandi singoli sono esauriti da dieci giorni, quindi domani le biglietterie resteranno chiuse salvo quella dell’ingresso A riservata al solo ritiro degli accrediti. L’Apu Gsa ricorda ai propri abbonati dei settori di tribuna libera e parterre argento che a loro è dedicato l’ingresso situato in corrispondenza del bar centrale del PalaCarnera. Il servizio di baby parking sarà attivo dalle 19.30. L’inno Nazionale, prima del match, verrà eseguito dalla Banda di Cividale del Friuli che già si era esibita in occasione del derby di ritorno della scorsa stagione disputato presso il palasport della cittadina ducale.

Media - L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su SportItalia (canale 60 del digitale terrestre) e in diretta streaming su www.sportitalia.com con il commento di Matteo Gandini e Alessandro Finelli, mentre la differita andrà in onda sabato alle 22.30 sul digitale terrestre di Udinese tv (canale 110 nel Triveneto) con il commento di Massimo Fontanini e Giovanni Gerometta. Gli aggiornamenti in diretta alla fine dei quarti saranno pubblicati sui profili social bianconeri: Facebook (www.facebook.com/apudine), Twitter (www.twitter.com/apudine) e Instagram (www.instagram.com/apugsa_udine).

