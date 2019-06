Aria di Festa 2019: dal 21 al 24 giugno a San Daniele

Aria di Festa 2019: dal 21 al 24 giugno, appuntamento a San Daniele

del Friuli con la 35esima edizione della storica kermesse enogastronomica

Ufficializzate le date della trentacinquesima edizione di “Aria di Festa” in programma dal 21 al 24 giugno 2019 a San Daniele del Friuli.

Venerdì 21 giugno il Consorzio del Prosciutto di San Daniele darà inizio alla 35esima edizione di “Aria di Festa”, la storica manifestazione dedicata al Prosciutto di San Daniele DOP, che, per i tre giorni successivi, animerà l’omonima cittadina nel cuore del Friuli Venezia Giulia con degustazioni, lezioni di cucina, showcooking, eventi culturali e attività dedicate al territorio. In occasione della tradizionale cerimonia di inaugurazione in piazza, una madrina d’eccezione aprirà la manifestazione con il celebre taglio della prima fetta di prosciutto.

Degustazioni, corsi di taglio e show cooking. Imparare l’arte di degustare, servire e conservare il Prosciutto di San Daniele. Come riconoscerlo, affettarlo a macchina o al coltello e conservarlo al meglio. Ma anche come utilizzarlo in cucina in gustose ricette gourmet. Inoltre un ricco programma per conoscere e apprezzare il Prosciutto di San Daniele in abbinamento ai vini del Friuli Venezia Giulia.

Dove nasce il Prosciutto di San Daniele? Quali sono le fasi tipiche della sua produzione? Quali i segreti che da secoli si tramandano a San Daniele? I Mastri prosciuttai di San Daniele sono pronti ad accompagnarvi in visite guidate ai prosciuttifici, mostrando quanta cura e passione ci vogliono per creare un prodotto di qualità. Oltre che nei prosciuttifici aperti sarà possibile incontrare alcuni produttori anche nel Parco del Castello, il salotto verde nel centro storico di San Daniele del Friuli. Partite insieme a loro per un viaggio alla scoperta del Prosciutto e scoprite ciò che lo rende unico. Nelle aziende visite guidate, degustazioni e menù con il San Daniele il tutto corredato da spettacoli musicali e d’intrattenimento.

Numerosi stand gastronomici nel centro storico di San Daniele in cui degustare il Prosciutto San Daniele proposto in abbinamento a vini, birre e altri prodotti tipici del territorio. Nel Parco del Castello saranno presenti i produttori del San Daniele con stand enogastronomici.

Solo in una terra appartata e di confine, in un “paese di temporali e primule” come scrisse Pasolini, possono nascere e germogliare esperienze di così rara eccellenza come il Friuli sa offrire. L’incomparabile eleganza del prosciutto, che, accarezzato dalle brezze dei colli assume colori e sapori inconfondibili, è circondata da ambienti naturali, da iniziative culturali e sociali capaci di produrre una qualità di vita davvero unica. Per questo motivo nel corso del week end di Aria di Festa a San Daniele, e in collaborazione con Leggermente, ci sarà spazio per alcuni appuntamenti volti a raccontare le peculiarità culturali e artistiche di questo territorio.

MADRINA DI ARIA DI FESTA

La madrina della 35^ edizione della kermesse è Daniela Ferolla, nota conduttrice televisiva di “Linea Verde” e volto di RaiUno, che si cimenterà nel classico taglio della prima fetta, che da sempre rappresenta il momento più atteso della cerimonia di apertura. La madrina sarà presente per l’inaugurazione di venerdì 21 giugno, alle ore 19:00, in piazza Duomo a San Daniele del Friuli.

TRENO STORICO ARIA DI FESTA

Anche per quest’anno sarà possibile raggiungere Aria di Festa anche a bordo del Treno Storico “Aria di Festa”. Per la gioia dei numerosi appassionati di treni d’epoca, domenica 23 giugno la locomotiva a vapore con carrozze “centoporte” d’epoca partirà dalla stazione di Treviso per arrivare sui binari della Gemona-Sacile, una delle 18 ferrovie turistiche d’Italia, alla stazione di Cornino. Da qui sarà possibile raggiungere il centro storico di San Daniele attraverso un servizio di bus-navetta.

Le meraviglie di San Daniele si scoprono non solo a tavola o tra gli stand enogastronomici, ma anche girovagando tra le sue vie e i suoi dintorni, immersi in una bellezza senza pari. A piedi o in bicicletta, perdendosi in mezzo alla natura incontaminata o ammirando opere d’arte senza tempo, sono tanti i modi in cui vivere la nostra Festa e il territorio del Prosciutto per eccellenza. Che siate amanti del movimento e dell’avventura, oppure persone più interessate alla storia e alla cultura. Come si suol dire, ce n’è per tutti i gusti!

Alla scoperta del centro storico di San Daniele del Friuli con visite guidate ai monumenti, all’Antica biblioteca Guarneriana e al Museo del Territorio. Le visite della durata di due ore sono a pagamento e previa prenotazione, informazioni alla pagina dedicata.

