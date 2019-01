Assegnati i Premi Nonino 2019

La Giuria del Premio Nonino, presieduta da Antonio Damasio, e composta da Adonis, John Banville, Ulderico Bernardi, Peter Brook, Luca Cendali, Emmanuel Le Roy Ladurie, James Lovelock, Claudio Magris, Norman Manea ed Edgar Morin ha così assegnato i Premi Nonino Quarantaquattresimo Anno:

PREMIO NONINO RISIT D’AUR a DAMIJAN PODVERSIC

BARBATELLA D’ORO 2019 e alla RIBOLLA GIALLA

PREMIO INTERNAZIONALE NONINO 2019 a JUAN OCTAVIO PRENZ

(La nave di Teseo, Marsilio)

PREMIO NONINO 2019

A ‘UN MAESTRO DEL NOSTRO TEMPO’ a ANNE APPLEBAUM

(Mondadori)

La consegna dei premi avverrà presso le Distillerie Nonino a Ronchi di Percoto, sabato 26 Gennaio 2019

alle ore 11.00, con il seguente programma:

_ Arrivo in distilleria e Aperitivo Nonino di benvenuto

_ La Famiglia Nonino distilla per gli ospiti Grappa Nonino Monovitigno® Picolit da vinacce di uve passite

Cru Vigna Nonino Buttrio-Friuli

_ Cerimonia assegnazione dei Premi Nonino Quarantaquattresimo Anno

_ Pranzo

_ Brindisi con ‘Spirito Nonino’

in cocktail

Anche quest’anno sarà possibile seguire in diretta la cerimonia di assegnazione dei premi attraverso

il live streaming dal sito grappanonino.it dalle ore 12.15.

MOTIVAZIONI

Premio Nonino Risit d’Aur – Barbatella d’Oro 2019

a DAMIJAN PODVERSIC e alla RIBOLLA GIALLA

A Damijan Podversic per aver dato appassionato impulso alla coltivazione della Ribolla gialla, antico vitigno

autoctono del Friuli Venezia Giulia, e avviato l’iter per il recupero di terreni vocati alla viticultura e abbandonati

dal 1940 sul Monte Calvario nella provincia di Gorizia. Il suo lavoro rappresenta simbolicamente una straordinaria

occasione di ricerca e una delle espressioni più genuine del mondo vitivinicolo regionale.

L’assegnazione del premio vuole anche essere un appassionato appello ai vignaioli della Regione affinché trovino l’accordo sul disciplinare di produzione per ottenere al più presto la D.O.C. per la Ribolla

gialla che ne garantisca la produzione esclusivamente per il territorio del Friuli Venezia Giulia.

Consegna il premio Giannola Nonino

Premio Internazionale Nonino 2019

a JUAN OCTAVIO PRENZ

“Scrittore di assoluta originalità e felicemente appartato, Prenz unisce in un’opera inconfondibile la fantasia

epica della grande letteratura latinoamericana e l’ombra misteriosa in cui si dissimulano i personaggi della

grande letteratura mitteleuropea. Argentino di origine istro-croata, Prenz è un sommesso e appassionato cantore

dell’errabonda, dolorosa, sanguigna e picaresca odissea che disperde gli uomini nel labirinto dell’esistenza umana,

li fa vagabondare nel mare della vita strappandoli ad ogni irrigidita identità ma senza sradicare dal loro cuore

una comune fedeltà di destini, affetti, bizzarrie, il gioco a carte nell’osteria e la resistenza alla violenza, al potere

tirannico. Nelle poesie di Polene le immagini femminili che dopo aver attraversato gli oceani in prua ai velieri si

smangiano nell’acqua della baia, diventano storie d’amore, di solitudine, di beffa e di lotta. Il romanzo grottesco

Favola di Innocenzo Onesto, il decapitato è una parabola dell’inumanità incombente sulla sorte di ognuno. Un

capolavoro come Il signor Kreck intreccia la sanguinosa dittatura militare argentina – che ha spinto pure Prenz

all’esilio – e il destino di un uomo che cerca di sparire nell’ombra anonima, in una narrazione che ha molte voci,

molti punti di vista. In un altro stupendo epos, Solo gli alberi hanno radici, il fluire di migranti diventa una coralità

di vicende umanissime, tragiche, cialtronesche, scapestrate, sempre fedeli a se stesse, un affresco di migrazioni,

di legami affettivi, di trasgressioni nel mare di quella che Saba chiamava la calda vita.”

Consegna il premio Claudio Magris

Premio Nonino 2019 a ‘un Maestro del nostro tempo’

a ANNE APPLEBAUM

Anne Applebaum è una delle più grandi testimoni morali del nostro tempo, e una fra i più importanti intellettuali

pubblici internazionali. È una storica e giornalista, il cui lavoro sulla storia dei totalitarismi nel ventesimo secolo e

sulla rinascita del nazionalismo e del populismo nel ventunesimo, è della massima importanza. Nata a Washington

DC, la Professoressa Applebaum ha sia la cittadinanza Americana sia quella Polacca. Ha ricevuto numerosi premi

e riconoscimenti accademici. Il suo libro, Gulag: Storia dei campi di concentramento sovietici, le è valso il Premio

Pulitzer e la candidatura per il National Book Award. Ha scritto per molti giornali e quotidiani in Gran Bretagna

e negli Stati Uniti, e ha fatto parte del consiglio editoriale del The Washington Post dal 2002 al 2006.

Consegna il premio John Banville

Damijan Podversic

e la Ribolla gialla

Premio Nonino Risit d’Aur

Barbatella d’Oro 2019

Damijan Podversic, friulano di minoranza slovena è nato a Gorizia nel 1967.

Sogna di fare il viticoltore da quando aveva 12 anni e si ritiene molto fortunato a poter svolgere il lavoro che desiderava fare da bambino.

Si avvicina al mondo del vino grazie a suo padre, Francesco, oste a Gorizia, che negli anni aveva acquistato due

terreni sul Monte Calvario per produrre il vino per la propria Osteria. Damijan segue studi professionali all’ERSA

(Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia) ed inizia a lavorare con il padre ma quando gli

propone di provare a produrre ‘Grandi Vini’ non trova appoggio e così decide di seguire la sua strada. Non avendo

terre di proprietà e molto denaro, inizia acquistando dei piccoli appezzamenti abbandonati sul Monte Calvario.

Ha tre Grandi Maestri: Josko Gravner, Nicola Manferrari e Mario Schiopetto che, nel tempo, gli hanno trasmesso

tanto del loro sapere sul vino.

Si considera un uomo molto fortunato ad avere sposato Elena una donna che oltre a lui ha sposato anche il suo

sogno. Hanno tre figli Jasmine, Tamara e Jakob.

Il suo obiettivo è fare ‘Grandi Vini’ che alimentino l’anima.

La Ribolla gialla è un antico vitigno autoctono del Friuli Venezia Giulia a bacca bianca.

Juan Octavio Prenz

Premio Internazionale Nonino 2019

Juan Octavio Prenz è nato a Ensenada (Argentina) nel 1932, da genitori istriani. Si è laureato in Lettere all’Università di La Plata (Argentina). È vissuto a Belgrado tra il 1962 e il 1967 e tra il 1975 e il 1979, anno in cui si è

trasferito a Trieste, dove risiede attualmente, con lunghe pause in Argentina. Ha insegnato Lingua e Letteratura

spagnola presso le Università di Buenos Aires, La Plata, Belgrado, Lubiana e Trieste. Ha pubblicato su riviste

latinoamericane ed europee diversi saggi sulla narrativa spagnola e ispanoamericana, oltre a racconti e poesie, e ha

curato e tradotto opere dei più noti autori della poesia slovena e serba. Lui stesso si definisce come uno scrittore

jugo–italo–argentino. Importante nell’attività letteraria di Juan Octavio Prenz, già a partire dagli anni Settanta,

è la sua produzione poetica, che comprende otto libri di poesie tradotte in varie lingue e un’intensa attività di

traduzione dei più noti autori della poesia slovena e serba.

È in uscita il 24 gennaio la raccolta di liriche Figure di Prua per La nave di Teseo, prima traduzione italiana.

In italiano sono stati tradotti i suoi romanzi Favola di Innocenzo Onesto, il decapitato (Marsilio), Solo gli alberi

hanno radici (La nave di Teseo) ed è in uscita in questi giorni il romanzo Il signor Kreck sempre con la casa editrice

La nave di Teseo.

Ha ricevuto il premio “Promoción literaria de la Provincia de Buenos Aires”, il “Faja de honor de la Sociedad

de Escritores de la Provincia de Buenos Aires”, il “Premio Casa de las Américas”, il “Premio Povelja” massima

distinzione dell’Unione dei traduttori letterari della Serbia e lo “Zlatno Pero” (Penna d’oro) dell’Unione dei traduttori letterari della Macedonia.

“Solo gli alberi hanno radici è una frase che ho utilizzato spesso per rispondere a chi mi incitava a dichiararmi

unilateralmente argentino, jugoslavo o italiano, avendo io scritto in queste lingue e vissuto nei paesi che le parlavano. Tutto nasce dalla mia diffidenza per le metafore facili, una delle quali fa dell’uomo un essere con radici.

A volte, mi sono trovato a rispondere: se si tratta di fare delle metafore, allora, perché radici e non ali?; perché

non pensare che l’identità possa anche definirsi in funzione di un futuro da condividere, piuttosto che di un

passato da contemplare.”

Juan Octavio Prenz, 2018

Anne Applebaum

Premio Nonino a ‘un Maestro del nostro tempo’ 2019

Nata a Washington nel 1964 da famiglia ebraica e naturalizzata polacca, è sposata con il politico e scrittore polacco Radoslaw Sikorski con cui ha due figli Alexander and Tadeusz.

È editorialista del The Washington Post, professoressa di Practice alla London School of Economics, storica, saggista e vincitrice del premio Pulitzer.

Dopo la laurea all’Università di Yale, ha vinto una borsa di studio Marshall presso la LSE dove ha conseguito un

master in Relazioni Internazionali ed in seguito ha studiato al St. Antony’s College di Oxford. Nel 1988 ha iniziato

il suo lavoro di giornalista come corrispondente per The Economist a Varsavia.

Il suo primo libro Between East and West: Across the Borderlands of Europe è il resoconto di un viaggio attraverso

Lituania, Ucraina e Bielorussia, Stati che stavano percorrendo gli ultimi passi verso l’indipendenza. Dopo aver

vissuto più di 15 anni in Europa, nel 2002 diventa editorialista per The Washington Post per il quale è stata membro del comitato editoriale fino al 2006. Vincitrice del premio Pulitzer nel 2004 con il saggio Gulag: A History, è

professoressa di Practice presso l’Institute of Global Affairs (l’Istituto di Affari Globali) della LSE, dove gestisce

Arena, un innovativo programma sulla disinformazione e la propaganda nel XXI secolo.

Ha lavorato come Direttore Estero e Vice Direttore della rivista The Spectator a Londra, come Redattore Politico di The Evening Standard, come redattore per Slate e diversi giornali britannici, tra cui il The Daily e Sunday

Telegraph.

I suoi scritti sono apparsi su The New York Review of Books, The Wall Street Journal, New York Times, Financial

Times, International Herald Tribune, Foreign Affairs, The New Criterion, The Weekly Standard, The New Republic, The National Review, The New Statesman, The Guardian, Prospect, Commentaire, Die Welt, Cicero, Gazeta

Wyborcza e The Times Literary Supplement, oltre che in diverse antologie.

Nel 2012-13 ha ricoperto la Philippe Roman Chair di Storia e Relazioni Internazionali presso la LSE.

Nel 2012 ha pubblicato La Cortina di Ferro: La disfatta dell’Europa dell’Est, 1944-1956, Ed. Mondadori – 2016

(Iron Curtain: The Crushing of Eastern Europe, 1944–1956, Ed. Penguin Books) che descrive l’imposizione del

totalitarismo sovietico nell’Europa centrale dopo la seconda guerra mondiale, saggio che le è valso il Premio

Cundill 2013 per la Letteratura Storica e la Duke of Westminster Medal.

Gulag: A History e La Cortina di Ferro: La disfatta dell’Europa dell’Est, 1944-1956 sono stati pubblicati in molte

traduzioni, comprese tutte le principali lingue europee. Entrambi i libri sono stati finalisti del National Book

Award.

Nel 2017 pubblica Red Famine: Stalin’s war on Ukraine la cui traduzione italiana verrà pubblicata in maggio 2019

dalla casa editrice Mondadori.

