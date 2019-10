Atalanta-Udinese 7-1 nerazzurri da fantacalcio, per i friulani è subito sera – le PAGELLE

Il miglior attacco contro la miglior difesa a Bergamo per Atalanta Udinese con i friulani reduci dalla vittoria contro il Torino mentre l’Atalanta che cerca di restare agganciata al terzo posto viene dalla disastrosa sconfitta contro il City per 5-1 in Champions League.

Tudor rinuncia a Larsen e schiera Opoku in fascia destra con Becao che compone il tridente difensivo. Davanti confermato il duo Okaka Lasagna con De Paul mezzala.

L’Atalanta parte a mille all’ora ma il gol arriva al 7° con Okaka che ruba palla a Kjaer che esce dall’area non curante dell’attaccante friulano che gli soffia la palla e insacca alle spalle di Gollini. IL vantaggio friulano dura pochissimo, la turbo Atalanta fa gol in contropiede con Ilicic che deposita in rete.

L’Atalanta non lascia più respiro e trova il raddoppio con un gol di Muriel su rigore concesso dopo un intervento folle di Opoku in area che gli causa anche l’espulsione. A due minuti al termine del primo tempo il terzo gol per merito di Ilicic che conclude una azione spumeggiante degli orobici.

L’Atalanta non si ferma mai e all’inizio del secondo tempo trova il quarto gol con Muriel al 48° e Ilicic al 50°.

Mentre l’Udinese aspetta la fine della partita l’Atalanta trova il sesto gol con un rigore causato da un intervento killer di Samir su Muriel

Il settimo gol arriva con un altro contropiede, incredibile dictu, concretizzato da Traorè

MUSSO 6 incredibilmente uno dei meno peggio

BECAO 4,5 travolto da un insolito treno nerazzurro in un pomeriggio assolato nel bergamasco

EKONG 4.5 controllore di una pista di volo

SAMIR 4 ci capisce poco anche lui fino al folle fallo del secondo rigore

OPOKU 4 difficoltà per la posizione nuova ma causa un rigore con un intervento suicida

MANDRAGORA 4 sempre fuori tempo

JAJALO 4 non la vede mai

DE PAUL 5 manco lui

dal 63° FOFANA 5,5 un palo per lui

SEMA 5 dura 5 minuti

OKAKA 6,5 gol a parte è l’unico che le prende e ne prende

dal 46° PUSSETTO 5 senza colpe

LASAGNA 5 qualche scatto ma tutto qui