Barcolana a Trieste. Il diario del giorno 7

Si è svegliato di buon mattino, Santi Lange, l’oro olimpico di Rio 2016 in Nacra 17, per vivere la sua “Barcolana in anticipo e in solitaria”. Non potendo essere presente domenica alla grande festa, è approdato a Trieste ieri, e dopo aver dialogato con un centinaio di atleti e velisti in serata alla Società Triestina della Vela, non ha resistito alla tentazione di scendere in acqua a bordo del 69F, il monotipo foil presente in Barcolana. Così, con le ultime raffiche di bora, stamani alle 7.30, ha preso il largo dal terrapieno di Barcola con l’obiettivo di provare “in solitaria” il percorso della regata. “Ho la Barcolana nel cuore – ha dichiarato– quest’anno va così, ma non mancherà questo appuntamento. Il Golfo è bellissimo e la bora me la ricordavo dal 1982, campionato mondiale classe Europa a Monfalcone”.

Intanto in Golfo si preparano anche i velisti sloveni, che sabato parteciperanno al Go To Barcolana by Kempinski & MK Group: l’evento – una grande festa e una regata assieme, organizzati con il supporto dei circoli velici sloveni in Italia, che animerà prima la Baia di Portorose, quindi il Golfo di Trieste. “E’ una tradizione che si rinnova e un evento che cresce di anno in anno – ha dichiarato il presidente della Svbg Mitja Gialuz– un bellissimo ponte che unisce le due sponde del Golfo, un evento d’amicizia e sport: vi aspettiamo a Trieste”.

Il martedì prima di Barcolana, come da tradizione, è dedicato alla Barcolana per il sociale, una serie di iniziative a terra e in mare che coinvolgono numerose realtà del terzo settore in una serie di regate e di appuntamenti ormai entrati nel cuore dell’evento, che hanno quale obiettivo ultimo la sensibilizzazione e l’integrazione. In mare si disputeranno le regate curate dalla “Polisportiva Fuori c’entro” lo storico “Trofeo Fuorivento” e le prove a bordo degli Arpege. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 17 con base logistica Società Triestina della Vela, le premiazioni delle regate, il concerto della Calicanto Band e l’associazione tra equipaggi e Onlus in vista della regata notturna di sabato 12 ottobre: come ogni anno, infatti, gli UFO che gareggiano nella Barcolana by Night regatano in nome di una Onlus che hanno il compito di promuovere e portare al traguardo.

Il Comitato organizzatore, d’intesa con il Comune di Trieste, in conseguenza al tragico fatto avvenuto venerdì scorso, nel rispetto delle vittime, delle loro famiglie e delle forze dell’ordine, ha deciso di annullare lo spettacolo pirotecnico in programma la sera del sabato 12 ottobre. Gli organizzatori della Barcolana hanno anche ricevuto da parte di Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia l’informazione che, sempre in segno di rispetto, le forze dell’ordine non saranno presenti nel Villaggio Barcolana.

ISCRIZIONI – Proseguono le iscrizioni in Società Velica di Barcola e Grignano con 1358 iscritti alle 17 di oggi, che al momento contano la partecipazione di 5 mega yacht, 6 super maxi e 22 maxi.

VILLAGGIO BARCOLANA – Domani tutta l’area espositiva del Villaggio, comprese le “ali” laterali, saranno aperte al pubblico. Oggi, nell’area centrale, tra Piazza dell’Unità e la zona tra il Molo Audace e la Stazione Marittima, gli sponsor e partner di Barcolana hanno proposto numerose attività di intrattenimento gratuite dedicate al pubblico.

Sono iniziati infatti sabato scorso, e proseguiranno fino a domenica 13 ottobre, i corsi organizzati in Barcolana dall’Università del caffè nel Villaggio Barcolana: si tratta di un percorso guidato, realizzato dai docenti dell’Università del Caffè, lungo le rotte del caffè per incontrare e percepire l’incredibile complessità e la bellezza nascosta dentro alla tazzina. Ogni giorno, dalle 12 alle 18.45 si può partecipare all’iniziativa gratuita, previa prenotazione allo stand illycaffè.

SANTI LANGE E IL 69F – Dieci minuti per coprire il primo lato. Questo il tempo teorico di percorrenza del 69F con l’oro olimpico in Nacra 17 Santi Lange della prima posizione del percorso della Barcolana. Il grande campione, che ieri ha incontrato i velisti per una conversazione sulla sua vela alla STV, stamani è sceso in acqua di buonora, alle 7.30, per utilizzare la Bora calante sul quadrilatero di 13 miglia della Barcolana. Nei primi bordi di allenamento il 69F sotto le magiche mani di Lange ha corso fino a 30 nodi di velocità, arrivando non lontano dal record dei giorni scorsi, ma essendo sottoposto a una maggiore pressione di vento. Le condizioni non erano ottimali per concludere il percorso, perché la bora, quando il sole ha iniziato a scaldare, è diminuita. Resta negli annali comunque un tempo di percorrenza di dieci minuti per il primo lato, per una velocità di punta di 25,43 nodi che sottolinea ancora una volta la grande performance del piccolo monotipo. Intanto, i test gratuiti per i velisti del Golfo a bordo sono tutti prenotati e non ci sono, fino a sabato, più posti a disposizione. “Si tratta davvero di un grande successo – ha commentato il presidente della SVBG Mitja Gialuz – è stato molto istruttivo e di grande ispirazione ascoltare ieri sera Santi Lange nella sua conferenza alla STV e bellissimo vederlo oggi volare sui foil nel nostro golfo”. Tanti velisti vogliono infatti entrare nella classifica che premia il King e la Queen of the speed, la gara di velocità su foil che decreterà il KING and QUEEN of the speed, creando una classifica sui più veloci in Golfo. Per chi volesse seguire le tracce in Golfo, ecco il link: https://www.kwindoo.com/tracking/13722-barcolana-fun-foiling-edition?race_id=17596

E-SAILING – Continua il torneo in virtual regatta di Barcolana: al momento sono oltre 8000 gli e-sailors coinvolti: fino al 12 ottobre gli appassionati di e-sailing e gli appassionati di Barcolana potranno misurarsi in un vero e proprio torneo, con regate brevi a bastone, a bordo della versione virtuale dei monotipi J70. Giovedì 10 ottobre aprirà nell’Infopoint di Barcolana anche la e-sailing Academy, uno spazio dove due esperti internazionali di e-sailing con virtual regatta insegneranno, ai velisti e agli appassionati di e-sport le regole delle regate virtuali, in tempo per partecipare alle qualificazioni.

LOGISTICA, PRONTA LA MACCHINA ORGANIZZATIVA IN VISTA DEL LUNGO FINE SETTIMANA: LA BARCOLANA COMINCIA IN VIAGGIO – Regione FVG, Barcolana, Comune di Trieste, Trenitalia, Trieste Trasporti, APT, Trieste Airport, Ferrovie Udine-Cividale e Autovie Venete: tutti assieme per offrire un servizio coordinato alle persone che nei prossimi giorni arriveranno a Trieste per vivere e seguire la regata.

La “macchina organizzativa” coordinata dall’Assessorato ai Trasporti della Regione FVG ha messo a punto una serie di misure che hanno l’obiettivo di rendere migliore il viaggio di chi raggiungerà Trieste, con l’obiettivo di far arrivare meno automobili in centro ed evitare ingorghi.

TRENI – Si parte dai treni: in questi giorni Trenitalia ha potenziato il servizio di trasporto regionale ferroviario, inserendo nella rete un totale di 46 treni regionali straordinari, di cui 22 saranno operativi nella sola giornata di domenica 13 ottobre, ben 13 in più di quanti erano in servizio l’anno scorso la domenica di Barcolana. In più, i collegamenti ferroviari consentiranno di raggiungere agevolmente Barcolana 51 anche da fuori regione, potendo contare oltre che sui maggiori collegamenti da/per Venezia via Portogruaro o via Udine/Gorizia anche sui collegamenti da/verso Lubiana e dal collegamento da/verso l’Austria assicurato dai treni Mi.Co.Tra.

PARCHEGGIO CONVENZIONATO A TRIESTE AIRPORT PER PARCHEGGIO AUTO – Chi intende arrivare in automobile a Trieste, a partire da venerdì 11 ottobre alle 13, può lasciare a un costo promozionale di 3 euro a giornata l’auto in parcheggio a Trieste Airport (sono 1.000 i posti a disposizione nell’ambito della convenzione), e avere pronto, alla fermata dell’aeroporto – grazie al potenziamento del servizio – un treno o un autobus che lo conduca in centro a Trieste, in tempi rapidi e senza quindi avere problemi di parcheggio, partendo direttamente dalla nuova fermata treno e bus di Trieste Airport. Sia i treni sia gli autobus della APT di Gorizia saranno potenziati nel fine settimana, e si potrà viaggiare con lo stesso biglietto indifferentemente in treno o in bus all’andata e al ritorno.

CONVENZIONE PER CAMPER A TRIESTE AIRPORT – Anche chi viaggia in camper può utilizzare lo stesso sistema: Trieste Airport mette a disposizione da venerdì alle 13 e fino a domenica ben 50 posti parcheggio per camper a un costo giornaliero di 10 euro. Lasciato in sicurezza il camper al parcheggio dell’aeroporto, i camperesti potranno raggiungere Trieste con treno e autobus, potenziati negli orari e utilizzando il biglietto “intercambiabile”, indifferentemente per utilizzare il bus o il treno.

TRENO – BUS PER IL RITORNO DA TRIESTE A TRIESTE AIRPORT – Grazie a un accordo tra Trenitalia e APT Gorizia sarà possibile non solo utilizzare indifferentemente il biglietto tra treni e autobus APT, ma anche scambiare durante il viaggio: tutti i treni che partono da Trieste, infatti, condurranno o direttamente (quelli direzione Venezia) o con scambio treno-bus alla stazione di Monfalcone (quelli direzione Udine) a Trieste Airport. Come dire che al rientro da Trieste per raggiungere il parcheggio andrà bene prendere qualsiasi treno in partenza dalla Stazione Centrale: se si salirà su un mezzo direzione Venezia basterà scendere direttamente a Trieste Airport, se si salirà su un mezzo direzione Udine bisognerà scendere alla Stazione di Monfalcone e scambiare con una navetta ad hoc, coordinata con gli orari dei treni, che condurrà direttamente al parcheggio di Trieste Airport.

A TRIESTE I PARCHEGGI DI SCAMBIO DOVE PRENDERE I BUS TRIESTE TRASPORTI CON BIGLIETTO AGEVOLATO A 1 EURO – Chi invece raggiungerà Trieste in automobile, oltre a essere informato dai pannelli a messaggio variabile presenti in autostrada di eventuali code o problemi di viabilità, troverà attivo un sistema di interscambio automobile-autobus urbano: grazie all’intervento di Trieste Trasporti, saranno attivi 6 parcheggi periferici dove lasciare l’automobile e scambiare con l’autobus urbano, pagando un biglietto unico (per altro con grafica personalizzata, praticamente da collezione!) di 1 euro a persona al giorno. I parcheggi di scambio in cui sarà attivo il servizio sono quelli situati a Barcola-Bovedo, Barcola-Piazzale 11 settembre, Quadrivio Opicina, Chiarbola (via Carnaro) e Montedoro. Una volta parcheggiata l’automobile, si potrà acquistare dal personale Trieste Trasporti presente in loco il biglietto giornaliero – venerdì 11 ottobre dalle 15 alle 20, sabato 12 ottobre dalle 10 alle 20 e domenica dalle 8.30 alle 20 – al costo di un euro a persona che consentirà di raggiungere il centro città in bus. Il parcheggio con maggiore capienza è quello di Montedoro: l’autobus navetta per Barcolana, la numero 20, impiega 20 minuti per raggiungere il centro città.

NAVETTE ELETTRICHE PER BARCOLA DELLA TRIESTE TRASPORTI – In occasione della Barcolana, e per favorire tutte le persone che dal centro città raggiungono la sede della SVBG per andare a iscriversi alla regata, Trieste Trasporti attiverà da venerdì 11 a domenica 13 ottobre degli autobus-navetta elettrici che collegheranno piazza Tommaseo con piazzale 11 settembre a Barcola transitando anche per il parcheggio di Bovedo.

GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI: VILLAGGIO APERTO IN “FULL SIZE” E ARRIVA VICKY SONG – Grande attesa domani per l’apertura di tutto il Villaggio Barcolana, comprese le “ali” laterali: a disposizione del pubblico oltre duecento spazi temporanei animati dagli sponsor dell’evento e dagli espositori, che dalle ore 10 alle ore 22 saranno attivi per animare la grande festa della Barcolana.

E’ arrivata intanto oggi a Trieste la super testimonial che quest’anno caratterizzerà Barcolana e contribuirà a far conoscere la regata a livello internazionale. Da oggi “operativa” in Barcolana Vicky Song, la prima velista cinese nell’evento, impegnata nei prossimi giorni sia a promuovere la vela cinese in Europa sia a promuovere in Cina la Barcolana e con essa Trieste. Vicky Song sarà protagonista venerdì, assieme a Dee Caffari, della prima edizione del Generali Sea Talk. La vela come metafora del rapporto tra uomo e ambiente e come spazio ideale per l’integrazione di culture e generi diversi saranno infatti i temi alla base di “Generali Sea Talk”, il dialogo che coinvolge due celebri veliste, Dee Caffari e Vicky Song, venerdì 11 ottobre 2019. Caffari e Song porteranno le loro personali testimonianze per sostenere la diversity come elemento fondamentale per la formazione di una società sempre più aperta e inclusiva e affronteranno il tema della salvaguardia dell’ecosistema marino. L’incontro sarà ospitato nei rinnovati spazi di Palazzo Berlam, storica sede di Generali sul fronte mare di Trieste e luogo iconico per la comunità, riportato a nuova vita grazie al progetto di ristrutturazione di Generali affidato all’architetto di fama internazionale Mario Bellini.

Tra gli appuntamenti di domani, l’incontro con la stampa, previsto alle 16.30, all’infopoint in piazza Unità per presentare un nuovo speciale trofeo e la velista cinese Vicky Song.

VIABILITÀ – Con Ordinanza Temporanea in linea di Viabilità 797/2019 dalle ore 14,00 di venerdì 11.10.2019 alle ore 17,00 di domenica 13.10.2019 e comunque fino a cessate necessità è stato istituito il divieto di transito per i tutti i veicoli in riva Del Mandracchio, riva Caduti Per l’Italianità e riva Tre Novembre, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Mercato Vecchio e l’intersezione con piazza Nicolò Tommaseo.

VESPUCCI A TRIESTE PER LA BARCOLANA –La nave sarà aperta alle visite della popolazione nei giorni:

Giovedì 10 Ottobre: dalle ore 17.30 alle ore 20.30;

Venerdì 11 Ottobre: dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00;

Sabato 12 Ottobre: dalle ore 14.00 alle ore 18.00;

Domenica 13 Ottobre: dalle ore 09.30 alle ore 13.00.