Barcolissima 2018: mercatino artigianale e Giochi per bambini 10-15 agosto 2018

Artigianato italiano ed estero, creazioni artistiche per la casa e per il tempo libero, abiti, cappelli e accessori etnici di stagione e divertimento e animazione per bambini e famiglie in riva al mare. Prosegue fino al 15 agosto in Piazzale Biagio Marin (Fontana di Barcola) dalle 10 alle 22.30 con ingresso libero “Barcolissima”, la manifestazione più attesa dell’estate triestina inaugurata oggi, venerdì 10 agosto.

Da 17 anni ormai è sinonimo di estate. Si rinnova anche nel 2018 l’appuntamento con “Barcolissima”, la manifestazione più attesa dell’estate triestina inaugurata oggi, venerdì 10 agosto 2018. Fino al 15 agosto in Piazzale Biagio Marin (Fontana di Barcola) a Trieste si svolgerà la XVII edizione della manifestazione organizzata da Flash Srl che dal 2001 offre, mercatino artigianale, stand e attrazioni per bambini e famiglie. Ogni giorno dalle ore 10.00 alle ore 22.30 con ingresso libero, in Piazzale Biagio Marin e presso la Fontana di Barcola ci sarà spazio per la suggestiva fiera d’estate contraddistinta da specialità artigianali, oggettistica etnica e vari altri prodotti a tema estivo. E per rinfrescarsi, giochi acquatici per bambini e famiglie. E inoltre ogni giorno dalle ore 16.30 animazione per i bambini con Ernesto Animazione con ballo, tiro alla fune, giochi antichi e moderni e regali per tutti.

La manifestazione, che da oltre tre lustri è entrata nel cuore dei triestini, nasce dall’esperienza della Flash Srl. e intende promuovere e valorizzare le tipicità del territorio. “Barcolissima” insomma a Trieste fa rima con estate.

Amatissimo dai triestini e dai sempre numerosi turisti presenti a Barcola e sulle spiagge della regione, l’evento ferragostano proporrà da venerdì a Ferragosto una mostra mercato di oggettistica, articoli artigianali ed etnici, prodotti e profumi naturali e novità estive originali.

Una quindicina di eleganti stand offrirà ai turisti e ai numerosi triestini che sono soliti animare la kermesse una vasta vetrina sull’artigianato italiano ed estero, dall’artigianato indiano in lino e cotone a quello dall’Indonesia, dalla Thailandia, dal Nepal, dal Madagascar e dal Sudamerica. E poi ancora telerie, creazioni in carta, stoffa e pelle, creazioni artistiche italiane, artigianato etnico, monili, collane e braccialetti, cappelli, e abiti peruviani. Spazio naturalmente anche per le produzioni artigianali e artistiche italiane, in pelle e cuoio con la possibilità di incisioni personalizzate, bigiotteria, prodotti e arredamento per la casa.

Share and Enjoy