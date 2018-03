Bonus energia, domande aperte per i titolari di Carta famiglia

Via libera fino all’11 maggio alle domande da presentare al Comune per ottenere i contributi per ammortizzare le spese di energia elettrica domestica.

I bonus sono riservati ai residenti a Pordenone titolari di Carta famiglia, la card rilasciata alle famiglie con Isee inferiore a 30 mila euro e almeno un figlio fiscalmente a carico (che non concorre cioè al reddito familiare); inoltre, almeno uno dei due genitori deve essere residente in regione da minimo due anni. Sulle dichiarazioni rese verranno effettuati controlli anti furbetti, per garantire che i bonus siano assegnati a chi ha realmente i requisiti.

Va precisato che i destinatari delle agevolazioni devono fare riferimento alle spese fatturate nel 2017. Non bisogna, cioè, prendere in considerazione il periodo di fornitura, ma solo la data della fattura. Il canone Rai, inoltre, va escluso dal calcolo delle spese.

Nel 2017 i beneficiari sono stati 1300 per un totale di 255 mila euro di contributi assegnati dal Comune attingendo ai fondi regionali. In base alla spesa sostenuta e al numero di figli a carico, gli aiuti variano da un minimo di 130 a un massimo di 520 euro.

La domanda che trovi in fondo a questo link può essere spedita via email a sportellosociale@comune.pordenone.it (se dopo 48 ore lavorative non arriva la conferma di ricezione è consigliabile telefonare), via raccomandata oppure può essere consegnata a mano allo sportello sociale del cittadino (presso i servizi sociali comunali a palazzo Crimini, in piazzetta Calderari) ma solo previo appuntamento da prenotare online tramite comune.pordenone.it/prenota.

Per informazioni si può scrivere a sportellosociale@comune.pordenone.it o telefonare allo 0434 392680 o 682, da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12.45, lunedì e giovedì anche dalle 15.30 alle 17.30. Gli stessi recapiti sono disponibili per richiedere o rinnovare la Carta famiglia, qualora naturalmente si abbiano i requisiti per esserne titolari.

