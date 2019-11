Boom di adesioni alla corsa solidale udinese. Al via ci saranno 660 squadre

La 21esima edizione della Staffetta Telethon 24 per un’ora sarà più affollata che mai. Tanta era l’attesa per la corsa solidale nel cuore di Udine, in programma dalle 15 di sabato 30 novembre alla stessa ora di domenica 1 dicembre, che in meno di una settimana dall’apertura delle iscrizioni online era già stato raggiunto il tetto massimo di partecipanti, fissato a quota 600 squadre. Per questo il Comitato Udinese Staffette Telethon, che organizza l’evento in collaborazione con l’Asd Universo Giovani, garantendo tutte le prerogative di sicurezza, ha deciso di offrire ad altri 60 team la possibilità di iscriversi. Al via, dunque ci saranno 660 squadre, segnando un nuovo, inatteso, record per la manifestazione, che si conferma come uno degli appuntamenti più amati dai friulani, ma non solo.

PERCORSO… ALLUNGATO. Allo stesso tempo, proprio per accogliere il maggior numero di podisti, il nuovo percorso messo a punto da Stefano Scaini è stato leggermente allungato, fino a raggiungere i 1.850 metri. Si partirà da piazza I Maggio, cuore pulsante dell’evento, grazie anche alla presenza del Villaggio Telethon, per proseguire lungo via Manin, piazza Libertà, via Cavour, via Canciani, piazza San Giacomo (altra novità dell’edizione 2019), via Sarpi, piazzetta Marconi, Riva Bartolini, vicolo Portanuova e poi percorrere esternamente tutta l’ellisse di Giardin Grande, con una piccola ‘circumnavigazione’ della collinetta di fronte al Conservatorio Tomadini.

Anche quest’anno la viabilità di Giardin Grande sarà interdetta per tutta la durata della manifestazione, garantendo comunque l’utilizzo del parcheggio multipiano della piazza.

STAFFETTA GIOVANI. Accanto alla 24 per un’ora, non mancherà la Staffetta Giovani che anche per quest’anno manterrà il ruolo di ‘apripista’ della due giorni all’insegna della corsa. I 1.800 ragazzi delle scuole regionali, infatti, scatteranno nella mattinata di sabato 30 novembre e avranno tutti i riflettori puntati su di loro, con start e premiazioni dedicate. L’organizzazione è stata messa a punto grazie all’impegno dell’Ufficio scolastico per l’Educazione fisica e sportiva di Udine, coordinato dal professor Claudio Bardini. I ragazzi percorreranno un circuito ad hoc di 850 metri; partendo da piazza Libertà, proseguiranno per la salita al Castello, svolteranno per vicolo Sottomonte, procedendo per piazzetta Marconi, via Sarpi, piazza San Giacomo, via Canciani, via Cavour e arriveranno in piazza Libertà.

SOSTEGNO ALLA RICERCA. Non cambia, invece, l’obiettivo della manifestazione, ovvero la raccolta fondi per Telethon, a sostegno della ricerca scientifica per la cura delle malattie genetiche rare, con il supporto di Bnl Gruppo Bnp Paribas, main partner dell’evento e partner storico di Telethon da oltre 28 anni, con 300 milioni di raccolta totale a oggi.

In questi anni la Staffetta di Udine, caso unico in Italia, è stata abbinata a uno dei filoni di ricerca sulla malattia di Pompe, grave disfunzione metabolica di origine genetica che colpisce i muscoli. Lo studio si svolge all’Icgeb di Trieste, con il coordinamento del Centro regionale per le malattie rare dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Udine.

Ma i fondi raccolti dalla Staffetta 2019 contribuiranno a sostenere anche uno degli ultimi progetti approvati dalla Commissione Medico Scientifica della Fondazione Telethon, riunitasi a luglio 2019. Si tratta della ricerca coordinata da Lorenzo Cingolani dell’Università di Trieste che punta a studiare una rara malattia neuromuscolare, l’atassia episodica di tipo 2; in collaborazione con l’Istituto Gaslini di Genova, il team giuliano punta a trovare un metodo per correggere il Dna, trovando quindi una soluzione per questo disturbo.

ALLENATI CON I CAMPIONI! Per avvicinarsi al meglio della forma all’appuntamento, martedì 5 e martedì 12 novembre dalle 19 in piazza Libertà sono in programma due allenamenti collettivi con Anna Incerti e Stefano Scaini, in collaborazione con il Corso di Scienza dello Sport dell’Università di Udine. Una ghiotta occasione, dunque, per carpire tutti i suggerimenti dei due campioni e sfruttare al meglio l’ultimo periodo di preparazione per la Staffetta.

BUS NAVETTA. Dopo il grande successo dell’iniziativa lo scorso anno, Saf ripropone anche per l’edizione 2019 il servizio navetta, per permettere ai podisti di raggiungere agevolmente piazza I Maggio.

VOLONTARI. La perfetta riuscita dell’evento dipende molto dalla squadra. Anche quest’anno, quindi, il Comitato organizzatore è a caccia di volontari. Chi desiderasse dare il proprio contributo, si può candidare via mail (comitato@telethonudine.it) o con un messaggio privato sulla pagina Facebook Telethon Udine.

UN PO’ DI NUMERI. Edizione dopo edizione, l’evento è cresciuto sempre più, dando un contributo importante alla ricerca scientifica. Nel 2015 c’erano 1.600 ragazzi delle scuole e oltre 9.500 podisti della 24 per un’ora, che hanno permesso di raggiungere quota 188.000 euro. Nel 2016, il contatore si era chiuso a quota 209.000 euro con la presenza di 453 squadre. Nel 2017, erano state 460 squadre al via, mentre le donazioni avevano raggiunto quota 220mila euro. Nel 2018, infine, Udine ha devoluto alla ricerca 250.000 euro grazie a 560 squadre al via, per un totale di oltre 13mila persone impegnate nel weekend solidale.