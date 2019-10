Brass Ensemble del Conservatorio di Musica di Udine. Giovedì 31 ottobre

Secondo appuntamento per il Festival Brass, aspettando il Concorso Internazionale Città di Porcia, giovedì 31 ottobre alle 18, al Teatro Verdi di Pordenone, con ingresso libero. Protagonista sarà il Brass Ensemble del Conservatorio Tomadini di Udine: un ensemble di 18 musicisti tra cui alcuni docenti. In omaggio ai 30 anni del Concorso i quattro solisti – Carlo Beltrami, Sergio Bernetti, Simone Zanello e Raul Moretto – eseguiranno dei brani scritti per ognuno dei 4 strumenti protagonisti (annualmente, a rotazione) del “Città di Porcia”: tromba, trombone, corno e tuba. L’ensemble accompagnerà i solisti in questo viaggio musicale, mettendo in risalto la valenza storica e culturale di ogni strumento. Coordinatore del progetto Brass Ensemble è il prof. Sergio Bernetti. La direzione è affidata a Nicola Fattori. Il programma spazia da Verdi a Handel (The arrival of the Queen of Sheba), da Purcell (Trumpet Tune and Air) a Gershwin (Summertime), per arrivare all’iconica New York New York di Kander.

Bernetti, diplomato brillantemente in trombone, collabora con il Teatro dell’Opera di Roma, l’Orchestra dell’Accademia nazionale di S. Cecilia, Teatro alla Scala, La Fenice di Venezia, Arena di Verona, Teatro “G.Verdi” di Trieste, Orchestra di Roma e del Lazio, Orchestra Sinfonica di Roma, Orchestra di Padova e del Veneto. Consegue numerose idoneità in Fondazioni liriche ed orchestre sinfoniche. Svolge attività concertistica per Solo Trombone, in Duo con il Pianoforte, con il suo quartetto “I Quat-Tromboni”, l’“Harmonie Brass Ensemble”, il quartetto di Tromboni “Syntagma”. Si occupa di Musica contemporanea eseguendo numerosi brani in Prima assoluta, molti dei quali dedicati, per Solo Trombone, per Duo con pianoforte e per ensemble. Suona il Trombone rinascimentale con la Cappella marciana di Venezia ed altri ensemble. Partecipa alla produzione di numerosi CD di Musica classica, antica e Jazz.