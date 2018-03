Brunori Sas in concerto il 6 marzo a Udine

Un incredibile 2017 per Brunori Sas, autentico protagonista della nuova scena cantautoriale italiana, che ha conquistato il pubblico e la critica con l’ultimo album di inediti “A casa tutto bene”, recentemente certificato disco d’oro e seguito dal grande successo live dell’omonimo tour, con oltre 65.000 biglietti venduti. Dopo i numerosi riconoscimenti, tra cui la Targa Tenco per la miglior canzone dell’anno con “La Verità”, che ha ottenuto anche il disco d’oro, il cantautore è partito ora con una nuova avventura teatrale “Brunori a teatro – canzoni e monologhi sull’incertezza”. L’unica data in Friuli Venezia Giulia del nuovo tour di Dario Brunori è in programma domani, martedì 6 marzo 2018 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, per l’organizzazione di Zenit srl, in collaborazione con il teatro stesso, il Comune di Udine e la Regione Friuli Venezia Giulia. Info su www.azale.it

Dopo il collaudato successo dell’esperienza teatrale del 2015 con “Brunori SRL, una società a responsabilità limitata”, Dario porterà in scena uno spettacolo unico nel suo genere fatto di musica e argute riflessioni, che si rifà allo stile del teatro – canzone e della standup comedy. Insieme alla sua storica band, alternerà ai brani cantati intermezzi parlati, descrivendo il mondo contemporaneo col suo stile inimitabile che coniuga profondità con leggerezza, sacro con profano, malinconia con simpatia, e lo sguardo lucido e sentimentale che caratterizza la sua poetica. Un percorso tra il riso e il pianto, dove l’unica certezza è…l’incertezza.

Brunori Sas è Dario Brunori, cantautore della provincia di Cosenza. A fine 2009 si affaccia all’universo cantautorale italiano, prendendo in prestito il nome della ditta di famiglia di materiali edilizi: Brunori Sas. Pubblica così il suo album d’esordio “Vol.1”: un vero e proprio canzoniere italiano, con cui si aggiudica il Premio Ciampi 2009 come miglior disco d’esordio e la Targa Tenco 2010 come miglior album esordiente. Il secondo disco è “Vol. 2: Poveri cristi”, un album pubblicato nel 2011 dalla scrittura amara e speranzosa che conserva la forma canzone melodica e all’italiana. Nel 2012 la sua canzone “Una domenica notte” ispira l’omonimo film di Giuseppe Marco Albano, in cui Dario compare in un cammeo. É autore nello stesso anno della colonna sonora di “É nata una star?”, film di Lucio Pellegrini, con Rocco Papaleo e Luciana Littizzetto. Il 4 febbraio 2014 esce l’atteso terzo disco di inediti “Vol. 3 – Il cammino di Santiago In taxi”. Il disco esordisce in vetta alle classifiche di vendita (5° posto fisico, 2° posto digitale) e il tour club registra il tutto esaurito in oltre 20 date. Si esibisce sull’importante palco del Primo Maggio e fa da opening act a Ligabue nel suo “Mondovisione Tour” (Stadio San Siro e Stadio Olimpico). Nel 2015 porta nei teatri più prestigiosi d’Italia il tour teatrale dal titolo “Brunori Srl – una società a responsabilità limitata”, miscelando musica e standup comedy. Il 20 maggio 2015 va in onda, in prima tv assoluta, su LaEffe “Una società a responsabilità limitata”, un viaggio tra Roma e la Calabria che Dario Brunori ha compiuto con Neri Marcorè. Il 20 gennaio 2017 esce, sempre per Picicca Dischi, il suo quarto lavoro “A casa tutto bene”, anticipato dal singolo “La verità” (che vince il disco d’oro e il premio PIVI 2017 come miglior videoclip dell’anno) e dal documentario omonimo in onda su Sky Arte. Il disco riceve una grande accoglienza dalla critica (Targa Tenco come miglior canzone a “La verità”, Premio MEI a Brunori come artista indipendente dell’anno) e di pubblico (primo posto sulle piattaforme streaming, podio della classifica di vendita FIMI, oltre 15 milioni di streaming su Spotify). Il tour registra il tutto esaurito nei club più grandi d’Italia e prosegue nei festival estivi più importanti vendendo oltre 65 mila biglietti.

Fra i prossimi spettacoli in programma al Teatro Nuovo Giovanni da Udine troviamo il one man show di Massimo Ranieri (12 aprile 2018) e il concerto dell’ex Pooh Red Canzian (7maggio). Biglietti in vendita, info su www.azalea.it .

BRUNORI A TEATRO

Canzoni e monologhi sull’incertezza

6 marzo 2018 – Ore 21.00

UDINE, Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Share and Enjoy