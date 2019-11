Buddy Market, mercato coperto vintage e seconda mano. domenica 17 novembre

Riapre il temporary shop del Buddy Market, domenica 17 novembre, dalle 11:00 alle 20:00 al Backyardie di Pradamano in via Pasolini 8. In questa sua nuova veste, il Buddy Market propone un mercato coperto vintage e di seconda mano, nel pomeriggio laboratori artistici e dj set finale.



Il market aprirà dalle 11:00 alle 20:00, e sarà una prima buona occasione per iniziare a pensare ai regali di Natale, nell’attesa anche del secondo appuntamento il 24 novembre, sempre al Backyardie di Pradamano, con il Buddy Market dedicato ad artigiani, artisti ed hobbysti.



Nel pomeriggio del 17 novembre, saranno 3 gli appuntamenti con i workshop.

Il primo, alle 14:30, l’ABC dei saponi fatti in casa. Dopo il successo del laboratorio di autoproduzione di saponi tenuto durante il Buddy Market del 6 ottobre, Physis ripropone di svelare trucchi e tecniche per fare in casa saponi solidi e bio.

Alle 15:30 Artis Taly terrà un workshop sulla Creazione di gioielli in resina. Anche in questo caso, il laboratorio viene riproposto dopo il grande interesse suscitato durante la precedente esperienza del 6 ottobre.

Alle 17:30 invece una novità, Introduzione all’Origami, con il maestro di origami Alberto Carminati, in arte ElefantinoDesign.

Per tutti e tre i workshop è gradita la prenotazione a inviando una mail a buddymarketudine@gmail.com, i materiali verranno forniti ai partecipanti durante il laboratorio.



Al Buddy Market del 17 novembre, sarà inoltre presente la personal shopper Consuelo Zamparo, che darà consulenza per uno shopping Second Hand, in base al proprio stile, body shape, incarnato e professione.

Per concludere la giornata, aperitivo a cura del Backyardie e dj set finale.



L’appuntamento con il Buddy Market, il nuovo mercato temporaneo di Udine, è dunque per domenica 17 novembre, dalle 11:00 alle 20:00, presso il Backyardie in via Pasolini 8 a Pradamano (UD), l’ingresso è gratuito.