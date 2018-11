Calcutta – Tutti in piedi: Trailer del Film concerto con Calcutta | HD

6 agosto 2018. Calcutta riempie l’Arena di Verona con un sold out annunciato mesi prima. La serata che ha emozionato 13.000 persone si trasforma in un evento cinematografico per tutti quelli che avrebbero voluto esserci.

Calcutta – Tutti in piedi, il film concerto diretto da Giorgio Testi, riporta alle emozioni di quella serata.

In tutti i cinema italiani dal 10 dicembre 2018.

La trama, la recensione e altri video del film Calcutta – Tutti in piedi: https://www.comingsoon.it/film/calcutta-tutti-in-piedi/55698/scheda/

