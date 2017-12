Capodanno a Palmanova

Mantenere il livello di pubblica sicurezza e nel contempo non ostacolare i festeggiamenti per il nuovo anno organizzati dal Comune in Piazza Grande.

Il Sindaco di Palmanova ha così emanato un’ordinanza che vieta la vendita, somministrazione e abbandono di bevande in contenitori in vetro. Come già in altre occasioni, dovranno essere utilizzati contenitori in plastica.

“Conciliare sicurezza con il giusto diritto allo svago. Per questo abbiamo deciso di vietare l’uso di contenitori in vetro, per evitare ferimenti accidentali, e di vigilare per fare in modo che non vengano lasciate a terra bottiglie o quant’altro portate direttamente da casa. Eviteremo di utilizzare, come fatto in altre occasioni, dopo i tragici avvenimenti di Torino, metal detector o quant’altro, lasciando libera anche la circolazione delle persone all’interno della Piazza. Salutare l’anno vecchio e festeggiare quello nuovo deve essere un momento di allegria, di amicizia, di festa ma l’amministrazione comunale ha il compito di fare in modo che tutto questo si svolga nella totale sicurezza. Proprio per tener conto di tutto questo, abbiamo condiviso con la Questura di Udine, dopo un sopralluogo svoltosi a Palmanova con il Questore Andrea Carrocci, queste modalità operative, appellandoci nel contempo al senso civico dei cittadini” commenta il Sindaco di Palmanova Francesco Martines.

Questo divieto sarà valido in tutto il centro storico, dalle 19 del 31 dicembre 2017 alle 3 del primo gennaio 2018. Durante i festeggiamenti per il nuovo anno verrà anche esercitata un’attenta attività di vigilanza da parte delle Forze dell’Ordine, della Polizia Locale e di addetti alla security appositamente attivati per l’occasione. Questi vigilieranno sia sul divieto di vendita in contenitori di vetro sia sul divieto di abbandono in aree pubbliche dello stesso. Per l’occasione saranno collocati appositi cestini dedicati.

