Capodanno a Povoletto e Osoppo. il programma

Il 31 dicembre le “Caramelle Croccanti” saliranno sul palco di Povoletto alle 21.30 con “Traviata Opera Swing” mentre l’istrionica “Catine”

sarà di scena a Osoppo con inizio alle 21 con uno spettacolo tutto nuovo

Il Capodanno firmato Anà-Thema Teatro si fa in due. Come ormai tradizione, la nona per essere precisi, l’appuntamento per festeggiare in modo originale e divertente lo scoccare della mezzanotte si sdoppia e approda su due diversi palcoscenici della provincia per accontentare non solo i diversi gusti del pubblico, ma anche i sempre più numerosi spettatori che, anno dopo anno, confermano e richiedono, di salutare l’anno nuovo a teatro.

Al Teatro Nuovo di Povoletto (Ud) alle 21.30 del 31 dicembre, sarà protagonista la musica grazie a uno spettacolo creato apposta per l’occasione dagli attori della compagnia insieme a “The Crunchy Candies”, “Le caramelle croccanti”. Chi non conosce la famosa aria della Traviata “Libiamo ne’ lieti calici”? E allora tutti con i calici all’insù per “Traviata Opera Swing”, una serata all’insegna della buona musica e della storia di una delle più conosciute opere verdiane rivista, rivisitata in chiave swing come solo il sestetto che ripercorre nel suo repertorio le atmosfere degli anni ’30, ’40 e ’50 sa fare. Al loro fianco gli attori di Anà-Thema Teatro per giocare insieme con il pubblico accompagnando le canzoni ispirate alla Traviata e molti altri classici che hanno fatto la storia della musica di qualche decennio fa.

Se la musica sarà protagonista a Povoletto, a “casa” di Anà-Thema, ovvero al Teatro della Corte di Osoppo (Udine), arriverà, sempre l’ultimo dell’anno con inizio alle 21, Caterina Tomasulo, l’impareggiabile, energica e divertente “Catine”, personaggio teatrale che spopola letteralmente sui social network e diventato, a tutti gli effetti, un vero e proprio fenomeno teatrale conosciuto in tutta la regione. Nata dall’esperienza di vita vissuta da emigrante in terra friulana, la cabarettista di origine lucana e da diversi anni residente a Tarcento, non mancherà di divertire il pubblico con i suoi racconti e le sue gag scritte per uno spettacolo tutto nuovo.

In entrambe le serate, gli spettacoli accompagneranno il pubblico fino alla mezzanotte, divertendolo anche con giochi a premi e, dopo il conto alla rovescia degli ultimi istanti del 2018, gli attori brinderanno tra i presenti per festeggiare il nuovo anno. La nottata proseguirà con buffet e festeggiamenti. La formula del “Capodanno a Teatro” è un modo originale per passare una serata in compagnia di amici, divertendosi e assistendo a uno spettacolo di qualità.

Per tutti e due gli appuntamenti il prezzo del biglietto è di 25euro l’intero e 15 il ridotto, e comprendono l’ingresso allo spettacolo, il brindisi di mezzanotte e il buffet dolce per i festeggiamenti

