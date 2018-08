Casa sicura e controllata: oggi si può grazie alle offerte in rete

Oggi la nostra casa può essere più sicura e controllata grazie ai prodotti che possiamo reperire online. Ad esempio il sito https://prodotti.irenlucegas.it/ ci offre kit per l’allarme fai da te, termostati intelligenti, lampadine a LED a basso consumo, apparecchiature per verificare il consumo di luce e gas. Installando tutti questi gadget potremo verificare i nostri consumi, fare economia sulla corrente utilizzata ogni giorno, evitare sprechi di gas programmando le ore di calore in casa e mille altri piccoli miglioramenti per il comfort della normale vita casalinga.

Come acquistarli

Alcune di queste apparecchiature hanno un costo significativo, che non tutti si possono permettere alla leggera. Per questo alcuni di società di fornitura di luce e gas propongono prodotti per migliorare la vita quotidiana da pagare a rate. In pratica invece di saldare direttamente il conto, si ottiene subito l’oggetto acquistato, che sarà poi pagato in piccole rate direttamente in bolletta. Il tutto senza richiedere un finanziamento o rivolgersi alla banca. Stiamo quindi parlando della possibilità per chiunque di migliorare la propria casa, con una piccola spesa mensile.

Le luci a LED

Per risparmiare sulla bolletta della luce un passo importante consiste nel sostituire tutte le luci di casa con nuove lampadine a LED. Si tratta di una tecnologia che ha alcuni decenni, che però è stata implementata nell’illuminazione domestica da poco tempo. Per questo motivo oggi le lampadine a LED hanno un costo ancora significativo, che si ripaga però in breve tempo visto che consumano fino al 70% in meno rispetto alle luci a incandescenza e il 30% in meno rispetto alle luci a fluorescenza. Per ottenere il massimo vantaggio la cosa migliore da fare sarebbe sostituire tutte le luci, non solo alcune; per questo alcune aziende offrono ai loro clienti dei kit di lampadine a LED, a prezzi vantaggiosi e rateizzabili. Dopo averle sostituite che possiede un Energy Meter può subito verificare la diminuzione del consumo di corrente elettrica, grazie a questo strumento particolarmente utile e interessante.

L’allarme in casa

Oggi sono molti i quartieri in cui i residenti non si sentono sicuri, né quando escono lasciando la casa incustodita, né quando riposano nel corso della notte. Per evitare questi timori sono disponibili dei kit per allarme senza fili, installabile anche senza l’aiuto di un professionista. La tecnologia wireless infatti permette di posizionare sensori e telecamere ovunque si voglia all’interno e all’esterno della casa. Non servono cablaggi o connessioni all’impianto elettrico, visto che queste piccole apparecchiature sono alimentate a batteria e si connettono all’unità centrale grazie alla rete LAN di casa, dalla quale possono accedere anche a internet. Chiunque può posizionare i sensori dove crede, aumentandone il numero quando lo crede necessario. Per avere una totale sicurezza sono disponibili nei negozi online anche pacchetti per la manutenzione della caldaia o di altre apparecchiature presenti nell’abitazione. Anche in questo caso stiamo parlando di prodotti professionali, offerti a prezzi interessanti, che si possono tranquillamente rateizzare in bolletta, pagando quindi piccole rate ogni

Share and Enjoy