Cervignano: Festival del coraggio – 12/13 ott 2019 – Fiammetta Borsellino, Odifreddi, De Marco, Finardi e molti altri

Trent’anni fa un anonimo uomo cinese, con due borse di plastica della spesa strette fra le mani, davanti alla colonna di carri armati durante la protesta di piazza Tienanmen a Pechino: era il 4 giugno del 1989 e quell’immagine divenne iconica, simbolo di un coraggio senza nome, di un gesto semplice e disarmante. Rivoluzionario. È stata questa la scintilla da cui è partita l’idea per questa seconda edizione del Festival del Coraggio: dare voce a storie importanti, mettere mani, cuore e testa dentro le complessità, far diventare Cervignano del Friuli, per tre giorni, laboratorio di confronto e partecipazione. La seconda edizione porta sempre con sé una buona dose di aspettative e confronti, ma proprio per questo il Comune di Cervignano del Friuli e l’Associazione culturale Bottega Errante hanno voluto rilanciare lo spirito che ha caratterizzato l’idea iniziale: costruire, anno dopo anno, un festival di contenuti e non un contenitore, con racconti necessari, pieni di speranza e energia, che abbiano l’ambizione di lasciare un segno su una comunità di persone sempre più ampia. Dall’11 al 13 ottobre, Teatro Pasolini, Casa della Musica, Biblioteca civica “Giuseppe Zigaina” e Centro civico ospitano un programma organico e articolato, dedicato a tutte le fasce d’età, con oltre 50 ospiti, 25 eventi, la collaborazione attiva di moltissime associazioni e delle scuole del territorio, la vicinanza e il sostegno di numerosi sponsor coraggiosi.

VENERDÌ 11 OTTOBRE

ORE 10.00 – 12.00 TEATRO PASOLINI

LE NUOVE GENERAZIONI E IL CAMBIAMENTO POSSIBILE

“Credo che un Paese che abbia cura di se stesso debba investire sulla cultura e sulle scuole, debba farlo per andare avanti e per costruire un futuro con più prospettive. Mio padre diceva che la lotta alla mafia può essere fatta con quel cambiamento culturale e morale che deve passare prima di tutto per le nuove generazioni. Soltanto quando le nuove

generazioni le negheranno il consenso, la criminalità organizzata avrà più possibilità di essere sconfitta”.

Incontro con FIAMMETTA BORSELLINO

Modera NICOLETTA SIMONCELLO

Aperto a tutti e con la partecipazione delle classi dell’IISS Bassa Friulana



ORE 10.30 – 12.00

CASA DELLA MUSICA BILL – LA BIBLIOTECA DELLA LEGALITÀ

DEDICA A FALCONE E BORSELLINO

BILL è una biblioteca itinerante che viaggia in tutta Italia, per promuovere nelle scuole e nelle biblioteche la cultura della legalità e della giustizia. Romanzi, albi illustrati, saggi, biografie, fumetti per diffondere il valore di parole come responsabilità e rispetto, nella convinzione che lettura e legalità siano intimamente legate e che le storie possano avere un ruolo

fondamentale nella comprensione della realtà e nell’immaginazione del cambiamento. Nata all’interno della Fattoria della Legalità, bene confiscato alle mafie nelle Marche, è un progetto di Ibby Italia ed è promosso da una rete che comprende, tra gli altri, l’associazione Libera e l’associazione nazionale magistrati. Oggi, grazie all’impegno del progetto regionale

LeggiAMO 0-18, BILL diventa una realtà concreta anche in Friuli Venezia Giulia. Percorso proposto agli alunni delle scuole secondarie di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Cervignano del Friuli.

A cura della COOPERATIVA DAMATRÀ



ORE 15.30

CENTRO CIVICO ADULTI SÌ, VECCHI MAI

Nella società odierna troppi sono gli stereotipi che ostacolano il diffondersi di una cultura che valorizza il ruolo delle persone anziane. Ne consegue che l’anziano stesso deve trovare dentro di sé il coraggio di rompere questi pregiudizi facendo leva sulle proprie risorse. L’importante è credere nelle proprie possibilità, usare coraggio nelle piccole o grandi

scelte di ogni giorno, accettando eventuali sconfitte con dignità.

Incontro con ANITA ZANIN

Dialogo con DANIELA GALEAZZI

Introduce PAOLO DEAN

Evento in collaborazione con Auser Volontariato Bassa Friulana e Associazione culturale LiberMente



ORE 17.00

CASA DELLA MUSICA IL CORAGGIO TRA LE PAGINE

Un reading dai libri di scrittori che hanno affrontato il tema del coraggio da diversi punti di vista e in epoche storiche differenti: da Dante a Shakespeare, da B. Brecht a G. Gressani, da F. Vezzi a A. Frank, da R. Bradbury a L. Marano. Regia di Tullio Svettini. Musiche a cura dell’Associazione musicale e culturale “Luigi Cocco” Evento in collaborazione con l’Università della Terza Età di Cervignano e Bassa Friulana



ORE 18.30

TEATRO PASOLINI

INAUGURAZIONE DELLA SECONDA EDIZIONE DEL FESTIVAL DEL CORAGGIO

Intervengono il sindaco GIANLUIGI SAVINO, l’assessore alla cultura ALESSIA ZAMBON, il direttore artistico MAURO DALTIN

LA TENACE RICERCA DI VERITÀ

È la figlia minore di uno dei magistrati che fecero tremare la mafia, Paolo Borsellino, assassinato da Cosa Nostra il 19 luglio del 1992 insieme a cinque uomini della scorta. Cerca la verità sulla morte di suo padre, è un simbolo di resilienza, ha lo sguardo tenace e fiero di una siciliana che pretende fino in fondo giustizia. Giustizia che i processi, tanti, non hanno ancora restituito.

Incontro con FIAMMETTA BORSELLINO

Dialogo con LUANA DE FRANCISCO

Evento in collaborazione con Cooperativa sociale ONLUS ITACA



ORE 20.00

PIAZZA INDIPENDENZA STRADA PRINCIPALE E STRADE SECONDARIE

Nel nostro vivere quotidiano siamo liberi di percorrere diverse strade, quella principale, dritta, a volte monotona e conformista o di sceglierne altre per trovare la coerenza,cercare la verità, andare incontro agli altri, per avere il coraggio di essere se stessi.

Spettacolo di danza dell’ Associazione Avenal scuola di danza.

Coreografia di Selene Lupieri

Evento in collaborazione con l’Associazione Scuola di Danza Avenal

In caso di maltempo, l’evento è posticipato a sabato 12 ottobre alle ore 20.00



ORE 21.30

TEATRO PASOLINI DONNE CHE HANNO CAMBIATO LA STORIA

Il grande matematico e scrittore spiega e confronta le idee dei grandi pensatori che hanno segnato la Storia, concentrandosi in particolare sul pensiero femminile: scienziate,matematiche, filosofe, addirittura attrici hollywoodiane, dimostrando come, nonostante i continui pregiudizi, le donne possano competere ai massimi livelli in tutti i campi della

conoscenza e della cultura. Semplicemente, grandi donne che hanno lasciato un segno magnifico e indelebile nella nostra Storia. Partendo da queste grandi intelligenze, Odifreddi ci racconta come nella scienza, nella matematica, nell’arte sia necessario essere coraggiosi per cercare di cambiare il mondo, o almeno per renderlo un posto più bello in cui vivere.

Incontro con PIERGIORGIO ODIFREDDI

Evento in collaborazione con Bluenergy

SABATO 12 OTTOBRE

ORE 9.00 – 12.00

TEATRO PASOLINI SULLE SUE SPALLE

Nadia Murad, Premio Nobel per la Pace 2018, è una sopravvissuta: aveva appena 20 anni la notte del 3 agosto 2014, quando l’Isis attaccò Sinjar, la sua città natale, e sterminò la sua famiglia insieme a gran parte della popolazione di fede Yazidi. Lei fu catturata, subì ogni genere di violenza e solo per una coincidenza riuscì a mettersi in salvo. Ora Nadia è

diventata il volto di un popolo dimenticato e, giorno dopo giorno, combatte una battaglia difficile e dolorosa, quella per la memoria. Durante il documentario, Nadia ci viene mostrata nel percorso che la porterà a parlare dinanzi all’Assemblea Generale dell’Onu.

Documentario di Alexandria Bombach

Commento di LAURA FASIOLO

Aperto a tutti e con la partecipazione delle classi della scuola secondaria di secondo grado dell’IISS Bassa Friulana

Evento co-organizzato con Cooperativa Bonawentura e Capella Underground Trieste



ORE 10.00

CASA DELLA MUSICA DALL’ALTRA PARTE

E cosa accade dall’altra parte? Da un incontro tra due mondi, di terra, di cielo, si costruisce un legame forte e indissolubile. Poi avviene una separazione, da cui nasce la mancanza, ma il viaggio continua. E il legame rimane e si trasforma. Così come lo spazio e lo sguardo dello spettatore. Con pochi oggetti, la terra reale da toccare, le parole di poesia, la musica

originale e le azioni dense di materia proviamo insieme a raccontare quei legami che vivono anche dall’altra parte. Dai 6 anni in su.

Produzione: associazione 0432 e Scarlattine Teatro_ Campsirago Residenza

Testo originale: Giusi Quarenghi

Musiche originali: Leo Virgili

Con MARTINA MONETTI, FRANCESCA CECALA, GIULIETTA DE BERNARDI



ORE 11.00

CASA DELLA MUSICA IL CORAGGIO DI RACCONTARE

Dopo lo spettacolo teatrale “Dall’altra parte”, Giusi Quarenghi incontra il pubblico in un evento speciale. La scrittrice, autrice di racconti, poesie, testi di divulgazione, sceneggiature romanzi, Premio Andersen come miglior scrittore, narra come è nato lo spettacolo, i confini, i

limiti da superare, la voglia di sperimentare e osare raccontando storie.

Incontro con GIUSI QUARENGHI

Introduce MARTINA MONETTI



ORE 15.00

CENTRO CIVICO

TRA BOSNIA E CROAZIA: I DIRITTI NEGATI SUL CONFINE ESTERNO D’EUROPA

Sulla frontiera tra Croazia e Bosnia si consumano quotidianamente e in maniera sistematica violenze ai danni della popolazione migrante. La nuova via della salvezza si percorre a piedi, lungo i Balcani. Ed è proprio qui l’epicentro delle violenze che vogliamo raccontare portando la testimonianza di persone che hanno intrapreso progetti coraggiosi di solidarietà e accoglienza sia sul piano istituzionale che su quello individuale dell’attivismo volontario, reagendo ad uno status quo inaccettabile e disumano.

Incontro con: LORENA FORNASIR, GIAN ANDREA FRANCHI, FRANCESCO CIBATI, DAVIDE RÀBACCHIN

Modera: FABIO FOLISI

Evento in collaborazione con Circolo ARCI Cervignano e in collaborazione con ARCI Comitato bassa friulana e isontino,

Circolo ARCI E. Curiel, Circolo ARCI Eventualmente, ICS – Ufficio Rifugiati onlus



ORE 15.00 – 17.00

BIBLIOTECA CIVICA CORAGGIO, C’È UNA TRIBÙ CHE LEGGE!

Pensate, imbastite, assemblate, cucite, disegnate e rifinite completamente a mano, ora sono pronte! Alcune ispirate ad artisti famosi come Mondrian e Burri, ma tutte nel complesso dei veri e propri oggetti di art recycling. Sono le coloratissime e variopinte tende della Tribù che legge che ospiteranno, nel giardino della biblioteca, un laboratorio di letture.

Partecipazione libera e gratuita, per bambini dai 3 ai 10 anni, senza obbligo di prenotazione.

In caso di maltempo l’accampamento si sposterà all’interno della biblioteca

A cura della COOPERATIVA DAMATRÀ e insieme alle lettrici del CLUB DEI TILEGGOUNASTORIA

della biblioteca di Cervignano del Friuli



ORE 16.30

TEATRO PASOLINI EROI A QUATTRO ZAMPE

Eroi, piccoli angeli dal fiuto infallibile, hanno salvato e salvano ogni giorno decine di persone, pochi lo sanno e rendono loro omaggio. I loro colleghi a “due zampe”, vigili del fuoco della sezione cinofila regionale, raccontano, anche con l’ausilio di video e foto, le loro storie di coraggio.

Con ANDREA LEBAN, LUISA DEL BEN, SABINO DE FRANCESCO e CLAUDIO ANTONIUTTI,

insieme a: LAMÙ, YUKI e GRETA.

Presenta e modera: AURORA FONZAR

L’evento è accompagnato da alcuni brani degli allievi dell’Associazione “Musica 2000” Evento in collaborazione con ENPA Cervignano del Friuli, Sodalizio “Tra le Pagine” e Associazione Culturale “Musica 2000”



ORE 17.30

CASA DELLA MUSICA DALLA PARTE DEI RIBELLI

Danilo De Marco è un fotografo di parte, e non bara. Ha camminato mezzo mondo: dalla Cina al Messico, dalle montagne dei Kurdi in Turchia e Iraq alle selve degli U’wa in Colombia, fino alle Ande dell’Ecuador. Dalla valle del fiume Narmada in India ha raggiunto i Tamil dello Sri Lanka. Dai campesinos della Bolivia al Brasile dei Sem Terra, fino a raggiungere dall’altra parte degli oceani l’Uganda e i bambini in fuga chiamati “pendolari della notte”, per poi perdersi nelle foreste del Congo. Ha maturato una esemplare esperienza comparativa, ha condiviso cibo e giaciglio con tante culture. Non le ha attraversate e non le ha consumate,

una alla volta le ha fatte sue e se le porta dentro tutte. Bocconi amari.

Incontro con DANILO DE MARCO

Letture a cura di MASSIMO SOMAGLINO

Modera FULVIO DELL’AGNESE

Musiche a cura di LEO VIRGILI



ORE 18.30

TEATRO PASOLINI LA SCELTA DI ELUANA

Il 9 febbraio 2009 Eluana Englaro moriva, accompagnata dal medico Amato De Monte. Ci sono voluti 6.233 giorni perché il padre potesse liberarla e dirle addio; diciassette anni di vita sospesa fra la vita e la morte, durante i quali Beppino Englaro ha lasciato il suo lavoro e si è immerso nelle carte. Ha studiato codici e regolamenti, ha partecipato a convegni e incontrato

politici, giuristi e teologi, nel tentativo di capire come dar voce alla figlia e far rispettare la sua volontà percorrendo sempre la strada della legalità. Una battaglia in cui Englaro è tuttora impegnato perché la libertà di cura sia un valore collettivo, perché la legge rispetti l’individuo e non dia ad altri se non all’individuo stesso il diritto di decidere della propria salute.

Incontro con BEPPINO ENGLARO

Dialogo con PIERLUIGI DI PIAZZA e AMATO DE MONTE

Modera PAOLO FELICE

Evento in collaborazione con Legacoop FVG



ORE 19.30

CASA DELLA MUSICA RIPRENDIAMOCI IL TEMPO

Qualche disco coraggioso, due chiacchiere attorno alla libreria del coraggio, un bicchiere

di vino, qualche lettura.



ORE 21.00

TEATRO PASOLINI DEL CORAGGIO SILENZIOSO

Il coraggio silenzioso agisce nell’essere umano quasi inaspettatamente, non presuppone una tempra guerriera, non si staglia sulla scena per mostrarsi nella luce, non si aspetta ricompensa, neppure quella postuma, del racconto esaltante. Cinque narrazioni, cinque situazioni estreme ove far illuminare cinque esistenze che, grazie al racconto, divengono, in quel luogo effimero e potente che è la scena teatrale, cinque testimonianze di taciturno coraggio.

Collaborazione alla drammaturgia Ilenia Carrone.

Di e con MARCO BALIANI

Musiche dal vivo PAOLO FORTE

Produzione Comune di Bergamo – Teatro Donizetti – Casa degli Alfieri

Evento co-organizzato con CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia

Evento in collaborazione con Friulair



DOMENICA 13 OTTOBRE

ORE 11.00 CASA DELLA MUSICA MILEVA EINSTEIN

Il racconto di una donna straordinaria, Mileva Mari?, che completò a pieni voti gli studi superiori, prima donna ammessa al ginnasio reale di Zagabria; nel 1894 entrò al Politecnico di Zurigo, ancora una volta unica donna della sua classe. È qui che incontrò Albert Einstein, più giovane di lei di 4 anni, di cui divenne moglie e da cui ebbe tre figli.

Facendo riferimento a elementi biografici, Slavenka Drakuli? tratteggia la figura di questa donna dal grande talento e dal grande fascino che è rimasta sempre all’ombra di uno degli uomini più noti della storia.

Incontro con SLAVENKA DRAKULI?

Dialogo con ALESSANDRO MEZZENA LONA e ELISA COPETTI

Evento in collaborazione con Marmi Vrech



ORE 11.30

CENTRO CIVICO BRAVEHEARTS. TESTIMONIANZE DI CUORI

CORAGGIOSI A KM ZERO

Cosa vuol dire essere coraggiosi a vent’anni a Cervignano del Friuli nel 2019? Quali scelte un giovane può fare per provare a cambiare il mondo, o almeno se stesso? Può un tessuto culturale fertile e una società fondata sull’etica e la giustizia aiutare a far emergere i propri talenti? Una cittadina della Bassa friulana può essere un buon posto per partire all’avventura e un buon rifugio dove poter ritornare? Su queste e su altre domande provano

a riflettere e condividere pensieri l’Associazione culturale CORIMA, assieme a Angelica Biancaniello, Tommaso Dose, Giulia Bruniera e a molti altri. Il tutto accompagnato dalle parole e dalla musica di Cinzia Borsatti.

Evento a cura dell’Associazione culturale CORIMA in collaborazione con Associazione culturale Espansione



ORE 15.30

CASA DELLA MUSICA SPACCIAMO LIBRI A SCAMPIA

Di mestiere fa lo spacciatore. Ma non di droga, in uno dei quartieri più noti nel mondo proprio per l’attività di compravendita di cocaina ed eroina, ma di libri, nel cuore dell’inferno. Rosario Esposito La Rossa, trent’anni, ha aperto una libreria nel cuore delle Vele di Scampia, a due passi da quella piazza tristemente famosa come capolinea dello spaccio reale e del set virtuale della fiction Gomorra. Nel 2004 il cugino Antonio Landieri è

stato ucciso in un agguato mortale, proprio a Scampia: a lui Rosario ha dedicato non solo un libro, ma tutta la sua attività di spacciatore di cultura.

Incontro con ROSARIO ESPOSITO LA ROSSA

Moderano ANGELO FLORAMO e VIERI PERONCINI



ORE 17.00

TEATRO PASOLINI LA RIVOLUZIONE KURDA. LA FABBRICA DI UN’UTOPIA

Una delle voci europee più alte e impegnate di un popolo di 35 milioni di persone ancora senza terra racconta la lotta di liberazione dei curdi, la questione femminile e il ruolo rivoluzionario delle donne combattenti, le sfide ecologiche di Rojava e l’utopia di un’ecologia sociale, il ruolo fondamentale dell’Occidente…. Nezan Kendal, esiliato in Francia nel 1974, studia fisica nucleare e diventa ricercatore al CNRS. Nel 1974 assieme

a Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Edgard Morin e altri intellettuali partecipa alla creazione dell’Associazione Francia-Kurdistan. Nel 1983 con Yilmaz Guney, regista premiato con la Palma d’Oro al festival di Cannes del 1982, fonda l’Istituto internazionale di Cultura Kurda di Parigi di cui è presidente. Incontro con NEZAN KENDAL Dialogo con DANILO DE MARCO e OMAR MONESTIER Evento in collaborazione con Falco Costruzioni



ORE 18.30

CASA DELLA MUSICA ORO ROSSO

Un reportage sulle donne che raccolgono e confezionano il cibo che arriva sulle nostre tavole. Tre paesi affacciati sul mare Mediterraneo, Italia, Spagna e Marocco, tra i maggiori esportatori di ortaggi e frutta in Europa e nel mondo. Qui, le braccianti non solo sono pagate meno degli uomini e costrette a turni estenuanti, ma vengono molestate sessualmente, ricattate, subiscono violenze verbali, fisiche e stupri. La giornalista Stefania

Prandi ci racconta la sopravvivenza quotidiana, la resistenza alla violenza, il coraggio delle denunce che, malgrado gli sforzi, rischiano di cadere nel vuoto.

Incontro con STEFANIA PRANDI Dialogo con ELISA MICHELLUT

Evento in collaborazione con Coop Alleanza 3.0



ORE 19.30

CASA DELLA MUSICA RIPRENDIAMOCI IL TEMPO

Qualche disco coraggioso, due chiacchiere attorno alla libreria del coraggio, un bicchiere di vino, qualche lettura.



ORE 21.00

TEATRO PASOLINI LA MUSICA RIBELLE

Un dialogo con un grande cantautore italiano a 40 anni dalla sua Musica Ribelle che ha segnato un’epoca. Un racconto intimo, tra esperienze personali e romanzi su come sopravvivere al rock, sugli anni Settanta e sul ruolo della musica nelle nostre vite.

Racconto in musica con EUGENIO FINARDI

Dialogo con MAURIZIO MATTIUZZA

Evento co-organizzato con l’Associazione culturale Euritmica