CINE20: recensioni ed uscite cinematografiche / home video / seriali dal 20/12/18

Cine20 lo potete leggere tutti i giovedì ed è curata da Matteo “Weltall” Soi dalle pagine del blog weltallsworld.blogspot.com e dal blogger-seriale Kusa direttamente da lavitaenientaltro.com. Una coppia inedita disposta a tutto pur di mettere la loro esperienza di cine-blogger e cinefili non professionisti per una rubrica alla portata di tutti, libera e accessibile, che spazia da brevi recensioni fino alle uscite home-video, senza dimenticare le doverose segnalazioni sui film in sala, il tutto corredato da un sistema di valutazione facile ed immediato. Detto questo, prima di cominciare, ci congediamo per le festività ed auguriamo a tutti BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO.

.

Brevemente in sala.

.

DAL 20/12

.

AMICI COME PRIMA

di Christian De Sica

.

Dopo qualche anni di separazione torna la coppia italiana dei cinepanettoni natalizi, Massimo Boldi e Christian De Sica. La più classica delle commedie degli equivoci vede protagonista un ex direttore d’albergo silurato dopo l’acquisizione della struttura da parte dei cinesi. Disperato decide di fingersi donna e farsi assumere come badante dello storico proprietario dell’hotel.

ATTESA WELTALL 0%

ATTESA KUSA 0%

.

BEN IS BACK

di Peter Hedges

.

Il giovane Ben è ospite in una comunità di recupero per tossicodipendenti. Per le festività natalizie decide di tornare a casa dove viene accolto con gioia dalla madre Holly. Qualcosa però non va e Holly farà il possibile per tenere insieme a sua famiglia.

ATTESA WELTALL 0%

ATTESA KUSA 30%

.

BUMBLEBEE

di Travis Knight

.

Prequel del primo Transformers con protagonista assoluto Bumblebee. A giudicare dalle critiche ottenuto oltreoceano, pare che questo film doni nuova linfa ad un franchise soffocato dalla mano pesante (pesantissima) di Michale Bay portando sullo schermo forse il primo film che renda giustizia ai robottoni trasformabili. Ci fidiamo ma con cautela.

ATTESA WELTALL 60%

ATTESA KUSA 0%

.

CAPRI REVOLUTION

di Mario Martone

.

1914, Isola di Capri. Alle soglie dello scoppio della prima Guerra Mondiale, una comune di nordeuropei trova nell’isola l’ambiente ideale per parlare di vita, arte e rivoluzione. Nella cornice dello splendido paesaggio, si intrecciano le vite di Seybu, capo della comune, di Lucia, pastorella locale che incarna lo spirito dell’isola, e del medico del paese.

ATTESA KUSA 50%

ATTESA WELTALL 0%

.

COLD WAR

di Pawel Pawlikowski

.

Zula e Wictor sono diversissimi tra loro, ma sono destinati l’uno all’altro in questa contrastata storia d’amore ambientata nel secondo dopoguerra, in piena guerra fredda, tra la Polonia, Berlino e la Parigi degli anni cinquanta.

ATTESA KUSA 40%

ATTESA WELTALL 70%

.

THE OLD MAN AND THE GUN

di David Lowery

.

David Lowery dirige Robert Redford (qui alla sua ultima intepretazione con la quale da addio alle scene) nel raccontare la vera storia di Forrest Tucker, rapinatore fuggito dal carcere all’età di 70 anni e al detective che gli da la caccia John Hunt.

ATTESA WELTALL 75%

ATTESA KUSA 80%

.

SPIDER-MAN: UN NUOVO UNIVERSO (Spider-man: Into the Spider-verse)

di Phil Lord, Christopher Miller

.

Sam Raimi, Mark Webb, Jon Watts. Nessuno di questi nomi è riuscito a mettere tutti d’accordo con la propria interpetazione di Spider-man. Riusciranno nell’intento la coppia Phil Lord e Christopher MIller con il loro film animato? A giudicare dalle lodi ricevute fino ad ora la risposta sembrerebbe essere si. Protagonista della pellicola é la versione “Ultimate” del personaggio, Miles Morales, che verrà affiancato nella sua lotta contro Kingpin da altri Spider-Men (e Woman) provenienti da universi alternativi.

ATTESA WELTALL 80%

ATTESA KUSA 80%

.

DAL 27/12

.

IL RITORNO DI MARY POPPINS

di Rob Marshall

.

Mary Poppins è pronta a tornare per aiutare Jane e Michael Banks, ormai cresciuti, a superare un momento particolarmente infelice della loro vita. La Disney, inarrestabile, è propnta sfruttare e a ridare nuova vita a tutti i suoi film e a tutti i suoi personaggi. Quest’anno è il turno anche di Mary Poppins, operazione nostalgia che non si sa come verrà accolta dalle nuove generazioni nostante il personaggio sia interpretato da un attrice nota come Emily Blunt.

ATTESA WELTALL 0%

ATTESA KUSA 0%

.

LA BEFANA VIEN DI NOTTE

di Michele Soavi

.

Paola Conrtellesi intepreta, nella commedia di Michele Soavi, la Befana. O meglio, una maestra che di notte si trasforma nella Befana e che viene rapita da un produttore di giocattoli che con lei a un vecchi o conto in sospeso. Gli alunni di Paola (come spesso accade nel cinema italiano nome dell’attore e del personaggio corrispondono) assistono al rapimento e decidono di salvare la loro maestra/befana. Lo so. Mi sono sopreso anch’io a scriverlo.

ATTESA WELTALL 0%

ATTESA KUSA 0%

.

Dal 1/1

.

AQUAMAN

di James Wan

.

Superman, Batman e Wonder Woman hanno già fatto la loro parte. Flash è un progettoi neterno stand-by e Shazam si appresta ad uscire nel corso del 2019. Per ora la responsabilità di questo claudicante DCU è tutta sulle spalel di Acquaman diretto dal talentuoso James Wan. Riuscirà l’ideatore di Saw e The conjuring a risollevare le sorti dei personaggi della Distinta Concorrenza? Da appassionato di fumetti non posso che sperare.

ATTESA WELTALL 60%

ATTESA KUSA 65%

.

SUSPIRIA

di Luca Guadagnino

.

Luca Guadagnino è certamente uno dei nomi di riferimento del cinema italiano, consacratosi lo scorso anno con l’universalmente acclamato Chiamami col tuo Nome. Si cimento ora con il remake di un classico di Dario Argento, Suspiria, presentato all’ultimo Festival di Venezia e si candida certamente come una delle pellicole più interessanti della stagione. La colonna sonora è stata curatai nteramente da Thom York dei Radiohead.

ATTESA WELTALL 80%

ATTESA KUSA 70%

.

RALPH SPACCA INTERNET: RALPH SPACCATUTTO 2

di Phil Johnston, Rich Moore

.

Atteso seguito delle avventura di Ralph Spaccatutto, il nostro eroe partiràm sempre in compagnia di Venellope, nel cuore di internet per cercare un pezzo di ricambio per il videogioco da cui proviene la sua piccola amica.

ATTESA WELTALL 60%

ATTESA KUSA 65%

.

.

.

Share and Enjoy