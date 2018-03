CINE20: recensioni ed uscite cinematografiche / home video / seriali dall’ 08/03/18

Cine20 lo potete leggere tutti i giovedì ed è curata da Matteo “Weltall” Soi dalle pagine del blog weltallsworld.blogspot.com e dal blogger-seriale Kusa direttamente da lavitaenientaltro.wordpress.com. Una coppia inedita disposta a tutto pur di mettere la loro esperienza di cine-blogger e cinefili non professionisti per una rubrica alla portata di tutti, libera e accessibile, che spazia da brevi recensioni fino alle uscite heome-video, senza dimenticare le doverose segnalazioni sui film in sala, il tutto corredato da un sistema di valutazione facile ed immediato. Ma non possiamo più trascurare l’importanza delle serie TV alle quali dedichiamo Derive Seriali, una sezione apposita curata da :A:, scrittore, sceneggiatore e nerd impenitente. Detto questo, andiamo a cominciare.

Brevemente in sala.

BENVENUTI A CASA MIA (A bras ouverts)

di Philippe de Chauveron

Scrittore e intellettuale di nota fama, nel promuovere il suo nuovo romanzo che invita i lettori alla totale accoglienza (anche a casa propria) degli immigrati, viene sfidato durante un dibattito televisivo ad essere il primo a mettere in pratica i suoi consigli. Per non perdere la faccia acccetta la sfida trovandosi quella sera stessa una famiglia di migranti sull’uscio di casa. Commedia francese della settimana che tocca un tema caldissimo anche qui da noi ma sul quale, visto il clima avvelenato che stiamo vivendo, francamente trovo difficilissimo ridere.

ATTESA WELTALL 0%

Ottimo spunto per un tema molto caldo, e come anche il mio collega penso che, almeno qui in Italia, ci sia veramente poco da ridere.

ATTESA KUSA 0%

IL GIUSTIZIERE DELLA NOTTE (Death Wish)

di Eli Roth

Chirurgo, marito e padre. La vita di Paul sembra perfetta almeno fino al giorno in cui dei rapinatori uccidono sua moglie e stuprano sua figlia. Frustrato dall’inefficienza della polizia, Paul si trasformerà in un giustiziere, un vigilantes che si metterà alla caccia degli uomini che hanno distrutto la sua famiglia. Torna Eli Roth con il remake omonimo del famoso film con Charles Bronson. Conosciamo bene l’amore per un certo cinema di genere del buon Eli e quindi ci abbandoniamo ad un pizzico di fiducia.

ATTESA WELTALL 50%

Remake del film del 1974 con protagonista Charles Bronson, la pellicola di Eli Roth con protagonista Bruce Willis ripropone il tema della giustizia fai da te, sempre caldo in periodi in cui quella istituzionale pare un po’ annaspare di fronte alla criminalita’ dilagante. Segno dei tempi o mancanza di idee originali? Un dubbio che non mi pongo visto che, malgrado la pellicola originale sia stata un grande successo nonche’ il capostipite di un genere, secondo me se ne sarebbe potuto fare a meno pure allora.

ATTESA KUSA 0%

THE LODGERS

di Brian O’Malley

Due gemelli vivono confinati nella villa di famiglia, vittime di una maledizione ricaduta su di loro a causa dei crimini commessi dai loro antenati. Edward e Rachel non possono mai abbandonare la casa e rispettare delle precise regole per non far infuriare le presenze minacciose che infestano la loro dimora. Mentre Edward è rassegnato alla sua condizione, Rachel, invaghitasi di un soldato del luogo, decide di fuggire da quella prigione in cui è stata confinata.

ATTESA WELTALL 50%

Forse il meno peggio della settimana, vista anche l’ambientazione irlandese di primo Novecento.

ATTESA KUSA 50%

NOME DI DONNA

di Marco Tullio Giordana

Traferitasi a Ilano da un paese in provincia, Nina trova lavoro in una casa di cura per anziani. Un luogo ed un lavoro apparentemente perfetto che nasconde però un segreto legato al suo direttore. Qualcosa che la colpisce direttamente così come ha colpito anche tante altre sue colleghe. Il nuovo film di Marco Tullio Giordana casca a fagiolo in un periodo di grande discussioni e grandi dibattiti scoppiati con i recentissimi casi hollywoodiani di molestie, violenze e ricatti sessuali. Uno tsunami arrivato anche qui da noi e dietro il quale questa pellicola si mette in scia.

ATTESA WELTALL 0%

Opportunismo sarebbe la prima parola che mi verrebbe in mente pensando ad una trama del genere in un momento del genere, ma magari e’ solo un pregiudizio infondato.

ATTESA KUSA 0%

VENGO ANCH’IO

di Corrado Nuzzo, Maria Di Biase

La commedia della coppia Nuzzo/Di Biase ruota intorno ad un colorito gruppo di perdenti che cercano il riscatto e l’unità in una gara di canottaggio amatoriale per la quale sono disposti a fare carte false pur di vincere.

ATTESA WELTALL 0%

Ah, le gare di canottaggio amatoriale, che bello!

ATTESA KUSA 0%

Consigli per gli acquisti.

L’ARMATA DELLE TENEBRE (DVD/BLURAY dall’08/03/18)

Non poteve che essere la Midnight Factory a proporre una nuova attesissima edizione per il terzo capitolo della saga cinematografica The Evil Dead di Sam Raimi, da noi arrivato con il titolo L’armata delle Tenebre. Curiosamente il prodotto proposto dalla Midnight ha sollevato un po’ di polemiche tra gli appassionati per la presenza di tutte le versioni del film sia in DVD che in Bluray, legato ad un prezzo al pubblico abbastanza elevato. Bisogna però considerare un mercato, il nostro, dove il Bluray non è così diffuso come si potrebbe credere e anche altri produttori hanno scelto di combinare i due formati, almeno per le prime tirature. Questa infatti è una limited edition che comprende anche un bel po’ di contenuti extra, non presenti nelle precedenti edizioni, ed un packaging che pare davvero molto curato.

* BLURAY * VIDEO: 1.85:1 anamorfico 1080p – AUDIO: Ita / Ing Dolby Digital 5.1, Ita / Ing Dolby Stereo 2.0, Ita / Ing DTSHD – SOTT: ita – EXTRA: AUDIO COMMENTARY: con il regista Sam Raimi,Bruce Campbell e il co-creatore Ivan Raimi. SCENE TAGLIATE (con commento opzionale di Sam Raimi e Bruce Campbell): Original Opening; Ash Confronts Arthur; Original Windmill Scene; Alternate Ending). TRAILER CINEMA: Trailer Tedesco, Americano, Inglese. Teaser, Spot TV; VHS Commercial. GALLERIA FOTOGRAFICA: Dietro le quinte; Gallery di foto inedite e rare; Storyboard di Scene Tagliate e Alternative. MEDIEVAL TIMES: “The Making of Army of Darkness”; Creating the Deadites featurette; Making Of featurette; Interviste; Dietro le quinte; Video del set; Clip di interviste con Sam Raimi; Bruce Campbell e Robert Tapert. Booklet di 44 pagine di approfondimento sul film curato da Nocturno, Necronomicon: il libro degli incantesimi disegnato da Tom Sullivan – ZONA: B

ACQUISTO: CONSIGLIATISSIMO (se non vi spaventa il prezzo)

