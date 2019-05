Cinema all’aperto a Udine. Dal 31 maggio al 30 agosto in Piazza Primo Maggio

Lo sapevate? C’è un bellissimo giardino segreto nel cuore di Udine. Uno spazio a misura di famiglie, uno spazio elegante e accogliente, dove gli alberi, le siepi e il magnifico roseto disegnano – e proteggono – un’oasi dentro l’oasi. Dal 31 maggio al 30 agosto, il Giardino “Loris Fortuna” di Piazza Primo Maggio si trasformerà nuovamente nell’arena cinematografica estiva della città: grande schermo, grandi film, grandi serate sotto il segno del Comune di Udine (per il cartellone di UdinEstate) e del CEC.

Secret Garden significa tre mesi di programmazione (novità assoluta per l’estate cinematografica cittadina). Secret Garden significa un grande schermo dove, ogni sera, scorre un titolo diverso. Il meglio della stagione appena conclusa, ovviamente, ma anche una serie di attesissime prime visioni, cominciando proprio dal film d’apertura di venerdì 31 maggio (s’inizia alle 21.30): Rocketman, il biopic senza censure che racconta la vita spericolata di Sir Elton John!

Il cartellone di oltre 60 film, suddiviso in aree tematiche, rappresenta un vero e proprio catalogo di gusti e di generi: dal cinema italiano (Il traditore, Troppa grazia, Ti presento Sofia, 10 giorni senza mamma) all’intrattenimento per i piccoli spettatori (Alladin, Toy Story 4), percorrendo anche i sentieri d’autore (Dolor y Gloria di Almodóvar, Roma di Cuarón) e, come detto, la via delle prime visioni (assieme a Rocketman, ecco Pets 2e I morti non muoionodi Jarmusch, il film all stars che ha inaugurato l’ultimo Festival di Cannes).

Particolare attenzione, poi, sarà dedicata ancora una volta al pubblico dei giovani: la Generazione Y cresciuta a smartphone, social e streaming! Il programma di Secret Garden, oltre a puntare sui cult (Avengers: Endgame, After) e sui grandi eventi musicali (Asbury Park: Lotta, Redenzione, Rock and Roll e Bohemian Rapsody), scommetterà infatti anche sul ciclo Udine Horror. Quattro titoli ad alta (altissima) tensione: Pet Sematary (9 giugno), Noi – Us (16 giugno), La Llorona – Le lacrime del male (23 giugno) e L’angelo del male – Brightburn (30 giugno).

La promozione estiva riguarderà il costo dei biglietti (5 /6 euro per i film da “rivedere” fino a 4 /4,50 euro per gli “Under 26”). Tutte le proiezioni, ricordiamo, inizieranno alle 21.30 anche in caso di pioggia. Nell’estate 2019, non sono previsti spostamenti al chiuso (annullamento solo in caso di eventi meteorologici pericolosi per l’incolumità degli spettatori).

Al cinema all’aperto, quest’anno, non dimentichiamoci di portare l’ombrello!

Info-line: 0432/227798; Website: visionario.movie.

In allegato l’immagine ufficiale, realizzata anche quest’anno dall’udinese Erika Pittis.

