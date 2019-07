Cividale: concorso pubblico per 18 amministrativi

CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER 18 ISTRUTTORI AMMINISTRATIVO-CONTABILI (CAT. C/C1)

È indetto un concorso pubblico, per esami, unico per i Comuni di Buttrio, Cividale del Friuli, Manzano, Moimacco, Pulfero, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Leonardo e l’Unione Territoriale Intercomunale del Natisone per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 18 (diciotto) posti di categoria C – posizione economica C1 – Istruttore amministrativo-contabile come di seguito indicato:

N. 1 presso il Comune di BUTTRIO:

N. 7 presso il Comune di CIVIDALE DEL FRIULI, di cui n. 6 assegnati a posizioni della dotazione organica del Comune di Cividale del Friuli e n. 1 assegnato alla dotazione organica aggiuntiva del Servizio sociale dei Comuni dell’ambito territoriale del Natisone, con riserva del 50% dei posti per il personale interno del Comune di Cividale del Friuli in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa;

N. 3 presso il Comune di MANZANO;

N. 1 presso il Comune di MOIMACCO;

N. 2 presso il Comune di SAN GIOVANNI AL NATISONE;

N. 4 presso l’UNIONE INTERCOMUNALE TERRITORIALE DEL NATISONE, con riserva del 50% dei posti per il personale interno dell’Unione Intercomunale Territoriale del Natisone in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Gli interessati, in possesso di tutti i requisiti richiesti nel bando, potranno presentare domanda di ammissione entro il 22 agosto 2019, alle ore 12:59, mediante la procedura telematica (clicca qui per accedere al portale dedicato)

Per qualunque quesito tecnico, esclusivamente in merito alla compilazione della domanda sul portale esterno, si prega di contattare il numero 070.38.37.138 (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18), dopo aver preso visione del Manuale e delle FAQ presenti sul portale stesso.

Share and Enjoy