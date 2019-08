Cividale: Festinparco sul Natisone – il programma – 29 ago/8 sett 2019

FestinPARCO è la festa del Parco che………. sta nascendo!

Abbiamo sognato il Parco fluviale transfrontaliero del Natisone.

Poi abbiamo allargato la nostra visione avviando il Contratto di Fiume del Natisone, progetto pilota per il Friuli Venezia Giulia,arrivando a coinvolgere altri Comuni, la Regione, due Consorzi, Confartigianato, Coldiretti e molti altri Enti.

Così si è formato il Progetto Natisone, articolato, complesso, entusiasmante!

E quest’anno è partita l’attività dei GuardaParco Volontari, semplici cittadini e soci della nostra associazione che, con grande

dedizione, svolgono una fondamentale azione di sensibilizzazione e di educazione ambientale, lungo tutto il fiume, in particolare

nelle aree utilizzate da residenti e ospiti per la balneabilità.

Tenacia, determinazione, passione, guidano tutti coloro che a questo progetto dedicano tempo ed energie.

Partecipa anche tu ! Costruiamo insieme un futuro sano e prospero per la Comunità del Natisione!

PROGRAMMA

GIOVEDÌ 29 AGOSTO

PREMARIACCO – Loc. Leproso

21.00 • ROSE & the NU PROJECT

CONCERTO AL VECCHIO MULINO

Nell’affascinante cornice del Mulino di Leproso Rosa Mussin

in un originalissimo percorso musicale che mescola il soul

con il reggae e con il Nu Jazz..Accompagnata da alcuni dei più validi giovani musicisti della Regione presenterà le sue composizioni recentemente pubblicate nel disco “Moving Spheres” oltre a molti inediti e novità tratte dal prossimo disco in imminente uscita.

Sarà fruibile un’installazione artistica di Sonia Passoni.

A cura di Teatro Orsaria.

SABATO 31 AGOSTO

SAN GIOVANNI AL NATISONE

08.00 • BLUE-NATISORUN

Facile camminata per famiglie esplorando percorsi nuovi e divertenti,

con gustoso spuntino finale. Partenza ed arrivo in Villa de Brandis.

Gradito abbigliamento, o almeno un elemento, azzurro.

A cura del Comune di San Giovanni al Natisone e dell’Ass.ne ricreativa di Medeuzza.

TAIPANA – Loc. Zore

17.00 • APERITIVO CON LE CAPRETTE

Visita all’azienda: il ritorno delle capre dal pascolo, visita alla stalla e inizio della mungitura.

Seguirà piatto degustazione formaggi caprini e calice di vino in abbinamento. Per i più piccoli: succo di mela e sciroppo di sambuco.Costo 8 euro a persona, omaggio bambini al di sotto dei 10 anni

A cura di Azienda agricola Zore.

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 30 agosto al 333 4581123

o info@zoreformaggi.it

CIVIDALE DEL FRIULI – Centro San Francesco

18.30 • INAUGURAZIONE MOSTRA ” RIFLESSIONI “

Gli artisti si confrontano sul tema “Riflessioni” interpretandolo

con personale sensibilità in rapporto sia all’acqua che alla

propria interiorità. Seguirà brindisi augurale

A cura dell’Associazione ArtéSello.

Apertura 01- 07- 08 settembre

ore 10.30 /12.30 e 16.30/19.30

Villa Di Lenardo – Via Leonardo da Vinci 3 – Iniziativa esperienziale

VEDIAMO GLI ALBERI IN MODO NUOVO

09.00 – 12.00 • Vivi l’emozione di scalare un albero monumentale in totale sicurezza, e di guardare il mondo con i suoi occhi!

Scopri come i tecnici si muovono e lavorano sugli alberi, ma soprattutto abbandonati all’ebrezza del loro verde e maestoso abbraccio!

Ti accompagnerà Andrea Maroè, presidente della Giant Trees Foundation Onlus, agronomo e appassionato studioso e cercatore di alberi, responsabile tecnico degli alberi monumentali della Regione Friuli Venezia Giulia, nonchè capospedizione di numerose spedizioni extraeuropee per studio e ricerca sui grandi alberi.

Abbigliamento consigliato: sportivo e scarponcini da trekking.

A cura di Andrea Maroè di Giant Trees Foundation. E’ necessaria l’iscrizione scrivendo a – info@gianttrees.org o telefonando al n. 346 9922411

Parco Italia – Via Marconi – Iniziativa esperienziale

VEDIAMO GLI ALBERI IN MODO NUOVO

16.00 – 19.00 • In questa esperienza potrai “vedere” gli alberi con altri sensi, attraverso i quali percepirai la diversa energia che emana da ognuno di loro. Una volta bendati, lasceremo che tutti gli altri sensi si risveglino e ci comunichino sensazioni nuove a contatto con gli alberi.

In questo affascinante percorso esperienziale ci guiderà Andrea Maroè, della Giant Trees Foundation Onlus, agronomo e appassionato studioso e cercatore di alberi, responsabile tecnico degli alberi monumentali della Regione Friuli Venezia Giulia e profondo conoscitore dello straordinario mondo degli alberi.

Consigliato abbigliamento comodo.

A cura di Andrea Maroè di Giant Trees Foundation.

Prenotazione consigliata scrivendo a info@gianttrees.org

o telefonando al n. 346 9922411

TRIVIGNANO UDINESE

21.00 • LE OSTERIE DES FEMINIS

Immergiti in un’osteria friulana del 1600 tra storie, balli e spassi…

E’ giorno di mercato in un’osteria friulana di metà ‘600, la piazza è affollata da commercianti, clienti, attaccabrighe e contadini.

E’ tornata da un viaggio in Inghilterra la cugina dell’ostessa e ha portato novità, pettegolezzi e, per stare in allegria, nuove danze. Inizia così una contesa su quali possano essere le danze più belle: le inglesi, quelle francesi oppure le italiane.? A voi pubblico l’ardua sentenza!

Presso il Centro Etologico Friulano via Maniago 5.

A cura di Proloco “Facciamo Quadrato” e Ass. “Il Danzar Gioioso”.

DOMENICA 1 SETTEMBRE

CIVIDALE DEL FRIULI – Centro San Francesco

11.00 • PREMIAZIONE CONCORSO SCUOLE ” ACQUA “

Mostra e Laboratorio di Animazione.

Acqua elemento prezioso per la vita.

Ben interpretato dalle scolaresche con gli elaborati realizzati

su “GOCCIOLINA CIVIDINA” ed ora esposti al pubblico.

A cura di Miriam Pupini.

TRIVIGNANO UDINESE – Loc. Clauiano

17.30 • IL VINO SULLE TAVOLE DEL QUATTROCENTO

Incontro/conferenza: utilizzo del vino in epoca medievale, riscoperta

delle buone maniere a tavola e dei gusti del Quattrocento.

Degustazione di un calice di ippocrasso e di vini dell’Azienda.

Azienda “Antico Cantinone”, “Azienda Agricola Foffani”

piazza Giulia Clauiano. A cura di Proloco “Facciamo Quadrato”.

Quota partecipazione € 10 Prenotazione gradita

prolocotrivignano@libero.it

elisabetta@foffani.it 348 3049154

339 6955330

MERCOLEDÌ 4 SETTEMBRE

CIVIDALE DEL FRIULI – Centro storico

20.00 • FLUO-NATISORUN

Esploriamo le vie urbane e gli angoli più nascosti della città guidati

dalla luna e dalle stelle, scoprendo insieme la magia del paesaggio

notturno.

Obbligo di lampada frontale. Gradito abbigliamento, o almeno

un accessorio Fluo.

A cura di ASD WalkingRunCentroStorico.

Iscrizioni

www.walkingrun.wordpress.com

Romano Paludgnach WhatsApp +39 334 7317713

VENERDÌ 6 SETTEMBRE

SAN PIETRO AL NATISONE – Loc. Biarzo

20.00 • IL RACCONTO DEI MULINI

di e con Bruna Braidotti e Nicola Milan alla fisarmonica.

Lo spettacolo ripercorre, attraverso il mulino, la storia del territorio friulano e delle diatribe, inerenti l’uso dell’acqua, che vedevano contrapposti mugnai e veneziani, i quali gestivano la fluitazione del legname. Inizia, con la ruota idraulica, un processo di liberazione dalla fatica , processo in realtà controverso e non lineare in cui siamo ancora immersi.

Lo spettacolo andrà in scena presso il suggestivo Mulino di Biarzo.

A cura del Comune di San Pietro, della Proloco Ponteacco

e della Compagnia Arti e Mestieri.

SABATO 7 SETTEMBRE

TAIPANA – Loc. ZORE

17.00 • APERITIVO CON LE CAPRETTE

Visita all’azienda: il ritorno delle capre dal pascolo, visita alla stalla e inizio della mungitura

Seguirà piatto degustazione formaggi caprini con calice di vino in abbinamento. Per i più piccoli: succo di mela e sciroppo di sambuco. Costo 8 euro a persona. Omaggio bambini al di sotto dei 10 anni

A cura di Azienda agricola Zore.

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 6 settembre

333 4581123 o info@zoreformaggi.it

PULFERO – Biacis

Inizio ore 15.00 • SUL SENTIERO DELLA REGINA VIDA

Dal Castello di Ahrensperg al Castello di Antro.

Un’immersione nella storia e nella bellezza per questa affascinante escursione sulle tracce della Regina Vida, attraverso il sentiero da lei percorso per mettersi in salvo dagli agguerriti avversari. Esploreremo castelli e grotte, ponti e suggestivi siti di archeologia industriale, fino a giungere al Castello di Ahrensperg per la visita guidata al Castello e alle sue prigioni. L’escursione è adatta a tutti. E’ richiesto abbigliamento da trekking

(In caso di maltempo si effettuerà solo la visita completa al Castello).

Prenotazione obbligatoria al tel. 335 6473445 o info@biasatti.eu

SAN PIETRO AL NATISONE – Capoluogo

INŠTITUT ZA SLOVENSKO KULTURO – ISTITUTO PER LA CULTURA SLOVENA

15.00 • KUO SMO SE IGRAL ANKRAT |COME GIOCAVAMO UNA VOLTA

Un pomeriggio dove si giocherà e racconterà come si giocava una volta.

Laboratorio aperto a tutti.

CIVIDALE DEL FRIULI

Il Giardino del Chiostro

Fattoria didattica, via Firmano 16

10.30 • Inaugurazione mostra collettiva di ceramica

I COLORI DELLA MUSICA E I GIARDINI DELLE MERAVIGLIE

con: Edes Galeatti, Paola Bergagnini, Emanuela Cardella,

Gianfranco Colla, Marija Dujmuv, Lina Falbo, Cipriana Grudina,

Chiara Grusovin, Gabriella Mizzon, Elisabetta Pais, Cristina Toson,

Suzana Ursiè.

Centro San Francesco

UN FUTURO POSSIBILE

16.00 • Convegno aperto al pubblico

L’evoluzione del settore produttivo nel territorio del Natisone.

A cura dell’Assemblea del Contratto di Fiume del Natisone.

DOMENICA 8 SETTEMBRE

PULFERO – Biacis

Inizio ore 09.00 e ore 15.00

SUL SENTIERO DELLA REGINA VIDA

Dal Castello di Ahrensperg al Castello di Antro.

Un’immersione nella storia e nella bellezza per questa affascinante escursione sulle tracce della Regina Vida, attraverso il sentiero da lei percorso per mettersi in salvo dagli agguerriti avversari. Esploreremo castelli e grotte, ponti e suggestivi siti di archeologia industriale, fino a giungere al Castello di Ahrensperg per la visita guidata al Castello e alle sue prigioni. L’escursione è adatta a tutti. E’ richiesto abbigliamento da trekking

(In caso di maltempo si effettuerà solo la visita completa al Castello).

Prenotazione obbligatoria al tel. 335 6473445 o info@biasatti.eu

LOC. STUPIZZA

10.00 – 19.00 • VILLAGGIO DEGLI ORSI

ALLA SCOPERTA DEI GRANDI CARNIVORI CHE POPOLANO

I NOSTRI BOSCHI

INCONTRO CON L’APICULTRICE: osservando un apiario didattico,

sperimentiamo con miele e cera e poi… merenda!

10.30 e 16.00 laboratorio per bambini. A cura Azienda apistica GRIÙ.

12.00 • PIC NIC CON L’ORSO MIRTILLO

con i prodotti delle aziende locali.

In collaborazione con i produttori delle Valli del Natisone.

Prenotazione obbligatoria 371 1406311 anche WhatsApp

SAN PIETRO AL NATISONE

10.00 • GREEN-NATISORUN

Suggestiva camminata immersi nel verde accogliente delle nostre Valli,

con possibilità di unirsi al “Pic nic con l’Orso Mirtillo”

presso Il Villaggio degli Orsi di Stupizza.

Gradito abbigliamento, o almeno un accessorio, verde.

A cura di ASD WalkingRunCentroStorico.

Iscrizioni: www.walkingrun.wordpress.com

Romano Paludgnach WhatsApp +39 334 7317713

MANZANO – Casali Birri Mulino Stel

16.00 – Laboratorio di educazione ambientale

LA TERRA NELLE TUE MANI

Giochiamo ed impariamo la natura assieme alle guide naturalistiche. Seguirà gustosa merenda! Adatto ai bambini della scuola primaria ma aperto a tutti!. A cura di ForEst – Studio naturalistico e Mulino Stel

Prenotazioni sul sito www.studioforest.it

CIVIDALE DEL FRIULI – Museo Archeologico Nazionale

17.00 • I PIACERI DELLA TAVOLA

Ricette, pietanze e sapori del Quattrocento.

Esperienza multisensoriale per vedere, annusare e assaggiare

pietanze dimenticate.

Esposizione del Volume “De honesta voluptate et valitudine”

di Bartolomeo Platina edito a Cividale nel 1480.

Prenotazione obbligatoria entro il 06/09

371 1406311 – info.parcodelnatisone.fvg.it

A cura Elisa Pallavicini e Museo Archeologico di Cividale.

ATTIVITÀ COLLATERALI

LUNGO IL FIUME

TUTTI I FINE SETTIMANA

10.00 • RIVER TREKKING

14.00 • CANOE SUL NATISONE

A cura di WildWalley.

Prenotazioni 335 8169032 o info@wildvalley.it

SAN PIETRO AL NATISONE

SMO SLOVENSKO MULTIMEDIALNO OKNO

FINESTRA MULTIMEDIALE SLOVENA

aperto ogni giorno dalle 10.00 alle 13.00

e dalle 14.00 alle 16.00.

Museo di ultima generazione che va ad analizzare

e raccontare con le nuove tecnologie la storia e la

cultura della minoranza slovena.

CIVIDALE DEL FRIULI

Fattoria didattica Il Giardino del Chiostro.

I COLORI DELLA MUSICA E I GIARDINI DELLE MERAVIGLIE

Mostra collettiva di ceramica con:

Edes Galeatti, Paola Bergagnini, Emanuela Cardella,

Gianfranco Colla, Marija Dujmuv, Lina Falbo, Cipriana Grudina,

Chiara Grusovin, Gabriella Mizzon, ElisabettaPais,

Cristina Toson, Suzana Ursiè.

Mostra aperta l’8, 14, 15, 21, 22 Settembre dalle 10.00 alle 19.00.

Per informazioni su visite guidate e angolo shopping

Edes Galeatti 346 7876615 o Facebook Le Ceramiche di Edes