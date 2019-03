Cividale: giornata della marionetta – il calendario – 21/24 marzo 2019

Sono oltre cento i Paesi che in tutto il mondo celebrano il 21 marzo la Giornata Mondiale della Marionetta. A promuoverla è UNIMA, Union Internationale de la Marionnette, la più antica associazione di teatro esistente essendo stata fondata a Praga giusto novant’anni fa, nel 1929.

A rappresentare l’Italia, in questa straordinaria festa di fratellanza senza confini, l’UNIMA Italia ha scelto Cividale del Friuli: una delle capitali europee del teatro di figura grazie all’apertura del CIPS Centro Internazionale “Vittorio Podrecca – Teatro delle meraviglie di Maria Signorelli” dedicato a due tra i maggiori rifondatori del teatro di marionette e burattini del Novecento.

L’Amministrazione Comunale di Cividale ha spalancato con entusiasmo le porte della città per accogliere compagnie, studiosi, operatori, collezionisti e appassionati provenienti da tutt’Italia, non per una sola giornata, ma per una manifestazione articolatissima che si svolgerà dal 21 al 24 marzo. L’assessore alla cultura Angela Zappulla fornisce alcuni importanti dati: “14 spettacoli, 3 mostre, varie presentazioni, una tavola rotonda, un’assemblea nazionale, oltre 100 protagonisti del mondo del teatro di figura che hanno garantito la loro presenza per un’autentica kermesse gioiosa che trasformerà Cividale in un enorme palcoscenico”.

“Sarà l’occasione per far conoscere il CIPS a tanti operatori del settore e per far vedere – spiega l’assessore – gli sforzi compiuti in questi anni dall’amministrazione comunale anche sotto il profilo della tutela della Collezione visto che saranno esposti in mostra alcuni preziosi pezzi che sono stati restaurati e hanno riacquistato la loro originaria bellezza”.

“E’ un onore collaborare con l’UNIMA ITALIA – conclude la Zappulla – e desidero ringraziare soprattutto Alfonso Cipolla, il massimo studioso e conoscitore del teatro di figura in Italia, direttore dell’Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare di Grugliasco (Torino), che ha coordinato tutta la programmazione artistica della manifestazione”.

Il programma dettagliato

GIOVEDÌ 21

Ore 17 – Palazzo De Nordis

Apertura evento

– Inaugurazione della mostra Tesori ritrovatida un’idea di Giuseppina Volpicelli,

allestimento a cura di Cassiopea Teatro

La mostra presenta per la prima volta al pubblico alcuni “tesori” della Collezione “Maria

Signorelli” riportati all’antico splendore dopo una meticolosa operazione di restauro. Tra le

eccellenze esposte figura la cosiddetta “Orchestra di Recco”, un prezioso insieme di marionette

meccaniche costituito da otto musicisti con altrettanti strumenti musicali: un capolavoro

assolutamente unico.

– Inaugurazione della mostra Burattini postalia cura di Albert Bagno

Una singolare esposizione per raccontare il teatro di figura attraverso materiali filatelici provenienti

da tutto il mondo: francobolli, interi postali, buste primo giorno, annulli, cartoline e tutto quanto

può “viaggiare per posta”. Nel quadro della Giornata Mondiale della Marionetta, una sezione della

mostra viene dedicata a UNIMA (Union Internationale de la Marionnette) e a chi ha fatto grande

quest’arte.

– Presentazione del volume Il Teatro delle Meravigliea cura di Alfonso Cipolla

Il libro presenta il Centro Internazionale “Vittorio Podrecca – Teatro delle Meraviglie di Maria

Signorelli”, ricostruendo per la prima volta gli strettissimi legami intercorsi tra la famiglia

Signorelli e Vittorio Podrecca all’interno di quel clima artistico fortemente innovativo che ha

caratterizzato i primi decenni del Novecento. Il volume, dal ricco corredo fotografico, raccoglie

contributi di Alfonso Cipolla, Barbara della Polla, Elisabetta Gottardo, Ennio Guerrato, Franco

Però, Gloria Spinella, Giuseppina Volpicelli e le testimonianze di Anton Giulio Bragaglia, Fausta

Braga, Maurizio Costanzo, Giorgio de Chirico, Michele Mirabella, Giuseppe Ungaretti, Carlo

Verdone, Lina Job Wertmüller.

Ore 18,30 – CIPS – Centro Internazionale “Vittorio Podrecca – Teatro delle

meraviglie di Maria Signorelli”

Inaugurazione della mostra Anime in vista. Fotografie di Gianni Biccari

Nella sua lunga carriera di fotografo teatrale, Gianni Biccari ha avuto modo di immortalare gli

aspetti più segreti del teatro di figura avendo documentato i maggiori festival nazionali: Marionette

e burattini nelle Valli del Natisone, Burattini nel Verde di Castellammare di Stabia, Festival delle

figure animate di Perugia, Casa di Pulcinella di Napoli, La Luce Azzurra di Catania, Nuove Mani di

Amalfi… In mostra quaranta scatti che fissano attimi irripetibili di teatro, colti nel loro essere e nel

loro potenziale divenire.

– Visita guidata al CIPS con Giuseppina e Maria Letizia Volpicelli

Un viaggio tra curiosità, aneddoti, ricordi in compagnia delle sorelle Volpicelli che racconteranno la

collezione e i capolavori creati da loro madre, Maria Signorelli.

Ore 21 – Teatrino delle Orsoline

CIPS presenta Compagnia Angelo Miraglia, Grimoaldo duca di Beneventodi e con

Angelo Miraglia e Alessandra Verusio

Spettacolo di narrazione e marionette che rievoca l’eroica storia di Grimoaldo, nobile longobardo

che, dopo essere diventato Duca di Cividale, viene chiamato per la sua fama di grande condottiero a

liberare il ducato di Benevento dall’aggressione bizantina, venendo poi proclamato Re dei

Longobardi.

VENERDÌ 22

Palazzo De Nordis

Info Point – Bookshop – Mostre ore 10-13 e 15-18.30

Ore 15,30 – Palazzo De Nordis – Primo Piano

Pomeriggio di studi

Carnevali, maschere e marionette friulane

Introduzione – Aldo de Martino (presidente UNIMA Italia)

Storie di maschere, carnevali e teatro. Radici e resistenze di pratiche rituali fra sacro e profano – Valter Colle (an­tropologo)

Marionette e marionettisti friulani tra Otto e Novecento – Alfonso Cipolla (Istituto per i Beni Marionettistici e il Te­atro Popolare)

Le marionette triestine della Collezione “Maria Signo­relli” al CIPS – Giuseppina Volpicelli (Collezione Maria Signorelli)

A seguire

Il teatro di Gaetano Greco, incontro con Valentina Ven­turini (Università Roma Tre)

Di Gaetano Greco, della sua arte, che la storiografia col­loca alle origini del teatro dei pupi siciliani, sembrava es­sere rimasta solo la leggenda. Quella del puparo morto pazzo perché, dopo aver inventato i pupi paladini e averli dotati di occhi e bocca (apparentemente) semoventi, non riuscì a dar loro la parola. Invece…

Ore 17,30 – Teatrino delle Orsoline

CTA – Centro Teatro Animazione e figure di Gorizia, Il pesciolino d’oro, fiaba popolare tratta da Aleksandr Puškin e dai Fratelli Grimm, con Alice Melloni, sceno­grafia e oggetti di Elisa Iacuzzo, regia di Roberto Piaggio

Sulla riva del mare, in una vecchia piccola capanna, vive­va un pescatore assieme a sua moglie. Vivevano in grande povertà, ma un giorno…

Ore 20,30 – Teatro Ristori

Teatro del Drago – Famiglia d’Arte Monticelli, Fagiolino asino d’oro, spettacolo di

burattini, cantastorie, giocoleria e musica dal vivo, di Francesco Niccolini e Mauro

Monticelli, con Mauro Monticelli e Fabio Pignatta. Scene, costumi e pupazzi

di Arianna Maritan e Michela Bellagamba, regia di Renato Bandoli.

La terribile maga Saturnina trasforma Fagiolino da burattino ad asino. Questo, disperato, chiede

aiuto al Mago Ermete Trismegisto che però, senza pietà, lo manda all’inferno dove si troverà ad

affrontare Caronte e Cerbero, il cane a tre teste. Grazie all’intervento della Dea Venere la situazione

si risolverà nel migliore dei modi.

Ore 22 – Teatrino delle Orsoline

Video testimonianze, baluginii e burattini, a cura di Unima/Italia:

– La grande guerra secondo Ceronetti. Poeti ed eroi sul fronte della memoria (2011) di Felice

Cappa

– Maria Signorelli. I fantocci 1920-1930 (2006) a cura di Roberta Romani, testi Patrizia Veroli,

fotografie Vincenzo Recchia e Maristella Campolunghi, ricerche iconografiche Giuseppina

Volpicelli

– Viva viva il burattino (1973) di Teresa Bianchi

– Il mio Pinocchio di Gionata Francesconi

SABATO 23

Palazzo De Nordis

Info Point – Bookshop – Mostre ore 10-13 e 15-18.30

Ore 9,30 Sala Antica Consiglio Comunale

Assemblea Nazionale Unima Italia

Ore 15,30 – CIPS Sala del Ponte

Tavola rotonda. Per un Museo Nazionale Diffuso dei burattini, marionette e pupi

italiani.

Saranno presenti: Luigi Allegri (Università Parma), Alfonso Cipolla (Istituto per i Beni

Marionettistici e il Teatro Popolare), Roberta Colombo (La Casa delle Marionette – Museo

Famiglia Monticelli), Piero Corbella (Ass. Grupporiani – Compagnia Carlo Colla e Figli), Aldo De

Martino (IPIEMME – International Puppet Museum), Giorgio Gabrielli (Museo Polironiano San

Benedetto Po), Veronica Olmi (Unima Italia), Fabio Scaramuzzi e Valter Broggini (Biennale

espositiva – Il fantastico mondo dei burattini), Giuseppina Volpicelli (Fondazione Signorelli),

Angela Zappulla (Centro Internazionale “Vittorio Podrecca – Teatro delle Meraviglie di Maria

Signorelli”).

Dalle ore 16 – Palazzo de Nordis

I burattini di Luciano Gottardi, Do the right thing n°1, di e con Luciano Gottardi

Spettacolo di pupazzi mossi su nero. Dentro una piccola tenda rotonda, dieci spettatori alla volta

potranno assistere a un poetico racconto di pochi minuti, calati nelle magiche atmosfere del teatro di

figura.

Ore 17,30 – Teatrino Orsoline

Gigio Brunello, Macbeth all’improvviso, dramma in due atti per burattini liberamente

tratto da W. Shakespeare di Gigio Brunello e Gyula Molnar; regia di Gyula Molnar

Uno spettacolo “cult” pluripremiato, un capolavoro del teatro di figura italiano dalla comicità

irresistibile, per un gioco scenico di teatro nel teatro di rara invenzione e di sorprendenti effetti.

A seguire presentazione del volume di Gigio Brunello, Tragedie e commedie per

tavoli e baracche, con Francesca di Fazio.

Ore 20,30 – Teatro Ristori – Foyer

Compagnia Giorgio Gabrielli, Gran concerto per marionetta e pianoforte

Giorgio Gabrielli, virtuoso del teatro di figura, darà anima a una sua straordinaria creatura: la

marionetta raffigurante Paolo Conte, dalle infinite possibilità di movimento e dalle più impensate

espressioni del viso.

Ore 21 – Teatro Ristori

Museo internazionale delle Marionette “Antonio Pasqualino” di Palermo e CIPS

presentano un “classico” dell’Opera dei Pupi: Duello di Orlando e Rinaldo per amore

di Angelica, con Salvatore Bumbello.

L’amore dei due paladini, Orlando e Rinaldo, per la bella principessa pagana Angelica, sullo sfondo

della battaglia tra Magonzesi e Cristiani, darà vita a uno straordinario spettacolo che mostrerà

appieno la forza coinvolgente del teatro delle marionette siciliane.

DOMENICA 24

Palazzo De Nordis

Info Point – Bookshop – Mostre – ore 10-13 e 15-18.30

Dalle ore 10,30 – Palazzo de Nordis

Si alterneranno:

– I burattini di Luciano Gottardi, Do the right thing n°1, di e con Luciano Gottardi

Spettacolo di pupazzi mossi su nero. Dentro una piccola tenda rotonda, dieci spettatori alla volta

potranno assistere a un poetico racconto di pochi minuti calati nelle magiche atmosfere del teatro di

figura.

– Teatro della sete, Baci abbracci & bastonate, di e con Michele Polo; scenografie di

Elisabetta Ferrandino, regia di Serena Di Blasio.

Spettacolo di burattini a episodi. È la storia di un burattinaio che non riesce a dormire, perché

tormentato dai suoi burattini, infaticabili pezzi di legno con mani piccole e grandi desideri.

Ore 10,30/15 – piazza Paolo Diacono

– Compagnia Burattini Aldrighi, Meneghino stregone birichinodi e con Valerio

Sebasthian Saccà

Venezia è invasa dagli Ottomani che rapiscono Clarice, la figlia d Pantalone. Ma ci saranno

Arlecchino e Meneghino a salvarla. Una commedia dal gusto esotico fatta di inseguimenti, servitori

coraggiosi e tante bastonate.

– Cosmoteatro – Ginetto e la felicitàdi e con Cosimo De Palma

Spettacolo di burattini e animazioni che racconta la storia di Ginetto alla ricerca della via della

felicità, tra tanti incontri e tante avventure.

– La Bottega Teatrale, La fame di Arlecchinodi e con Giuseppe Cardascio e Salvo

Varvaro

Spettacolo per burattini e attore. Un Arlecchino sempre affamato deve fare i conti con Pantalone,

Pulcinella, Colombina, Brighella e Balanzone in una girandola d’incontri.

Ore 17 – Teatro Ristori

L’Atelier delle meraviglie. Non solo marionette in passerella.

Una produzione CIPS – Comune di Cividale del Friuli, con Associazione Noi…dell’arte; collabora Cassiopea Teatro, partecipano Barbara della Polla e Giuseppina Volpicelli, coinvolgimento degli studenti dei Licei Artistici M. Fabiani di Gorizia e G. Sello di Udine e dell’Istituto Tecnico Professionale R. M. Cossar di Gorizia.

Costumi antichi di rara fattura e nuove creazioni per un’originale sfilata di marionette attraverso la moda di tutti i tempi.

Nel foyer del Teatro Ristori, durante gli orari di apertura al pubblico, saranno visibili i costumi realizzati dagli studenti dell’Istituto Tecnico Professionale R. M. Cossar di Gorizia per i burattini dello spettacolo “Biancaneve … chi la beve?” di Maria Signorelli e per una coppia di marionette dello spettacolo “Rumba” di Vittorio Podrecca.

