Cividale: Palio di san Donato 2018 – il programma – 24/26 agosto 2018

Il 24, 25 e 26 agosto 2018 a Cividale del Friuli si terrà la 19^ edizione del Palio di San Donato aprendo le porte della città a tutti i visitatori che desidereranno vivere tre giorni di festa in un contesto spettacolare.

Il Palio di San Donato è la rievocazione storica che ogni anno registra una crescita costante di consensi ed affluenza di pubblico (oltre 70.000 presenze l’anno scorso) proveniente da tutto il Friuli Venezia Giulia, dalle regioni contermini, da Austria, Germania, Slovenia e Croazia. E’ un evento che coinvolge oltre mille volontari al lavoro tutto l’anno; cinque borghi, più di 500 figuranti. Questi sono i numeri del Palio di San Donato, la festa del Patrono di Cividale del Friuli che trasforma ormai da 19 anni la splendida città friulana, oggi Patrimonio dell’Umanità Unesco, nel suggestivo palcoscenico di un’epoca.

PIAZZA DUOMO

Venerdì 24 Agosto 2018

dalle 18.30

Le TAVERNE accolgono i forestieri mentre le vie e le piazze si illuminano di colore e si animano di festa con cortei, tamburi, musici, animazioni, giocolieri, menestrelli e sputafuoco.

alle 21.00

ACCOGLIENZA DEL PALIO NEL DUOMO e BENEDIZIONE DELLA CITTA’ CON LE RELIQUE DEL SANTO PATRONO DONATO: dalla chiesa di San Pietro ai Volti il Palio, scortato da tamburi e armigeri, accompagnato da cortei di nobili e popolani, attraversa i borghi aprendo ufficialmente il torneo cittadino.

alle 22.30

SPETTACOLO DEI TAMBURI MEDIOEVALI DA GUERRA DI CIVIDALE

Sabato 25 Agosto 2018

dalle 9.30

XII TORNEO COMANDANTE MARK: gara internazionale itinerante di tiro d’arco storico nelle poste di piazza Duomo, Giardino Costantini (Borgo Duomo), Mulinuss (Borgo San Pietro), Castello Canussio (Borgo San Domenico), Giardino del Convitto Nazionale Paolo Diacono e Campo degli Armati di via S. Lazzaro (Borgo di Ponte), Ex Orto delle Orsoline (Borgo Brossana), a cura del Gruppo Storico Forojuliense. In caso di maltempo le gare si svolgeranno nella Palestra Martiri della Libertà, Via Udine 2.

Alle 15.00 Premiazione in Piazza Paolo Diacono.

Dalla tarda mattinata le TAVERNE offrono agli avventori prelibatezze medievali accompagnate da bevande e infusi aromatizzati, mentre le voci dei mercanti attirano i visitatori verso i ricchi e colorati banchi dei MERCATINI medievali dislocati lungo le piazze della città.

dalle 15.30 fino a notte fonda

SPETTACOLI nelle vie e nelle piazze cittadine: giullari, giocolieri, tamburi, musici, cavalieri nella libera e giocosa follia di un giorno di festa.

alle 16.30

GARA DI TIRO CON L’ARCO, la cronaca della gara sarà intervallata da brevi cenni storici sull’arte del tiro con l’arco e balestra a cura del Gruppo Storico Forojuliense. La gara è valida per l’assegnazione del Palio di San Donato. In caso di maltempo le gare si svolgeranno nella Palestra Martiri della Libertà, Via Udine 2.

alle 18.00

CORTEO PATRIARCALE: donzelle, nobili e cavalieri, armigeri e popolani accompagnano i campioni dei borghi che si contenderanno il Palio.

dalle 18.15

lungo le vie della Città Ducale GARA DI CORSA PEDESTRE A STAFFETTA «TROFEO DEI BORGHI DI CIVIDALE». Avvincente rievocazione della tradizionale staffetta tra fanciulli e campioni di ogni Borgo a cura dell’ACLI Cividale. La gara è valida per l’assegnazione del Palio di San Donato. Alle 19.30 Premiazioni della corsa.

alle 20.00

CONTRASTO D’AMORE – LA BATTAGLIOLA

L’astio tra le opposte famiglie esplode in battaglia.

alle 22.00

MAGNIFICHE RULLATE DI BATTAGLIA con i Tamburi Medioevali da Guerra di Cividale del Friuli, i Lupi Feritas-Tamburi di Valvasone, i Tamburi della Dama Castellana di Conegliano e i Tamburi di Buccheri.

Domenica 26 Agosto 2018

alle 10.30

nel Duomo di Santa Maria Assunta SANTA MESSA SOLENNE IN ONORE DI SAN DONATO PATRONO DELLA CITTÀ. Per l’occasione nella Chiesa è esposto il busto reliquiario del Santo, opera di oreficeria del XIV secolo.

Alle 11.30

presso il Duomo Onori al «Palio di San Donato» e CORTEO SOLENNE lungo le vie della Città.

dalla tarda mattinata

TAVERNE e MERCATINI medievali aperti.

dalle 15.00

fino a notte fonda SPETTACOLI nelle vie e nelle piazze cittadine: giullari, giocolieri, tamburi, musici, cavalieri nella libera e giocosa follia di un giorno di festa.

dalle 16.30

TENZONE DELLA CELATA CON L’ARCO. A seguire GARA DI TIRO CON LA BALESTRA la gara è valida per l’assegnazione del Palio di San Donato. La cronaca della gara sarà intervallata da brevi cenni storici sull’arte del tiro con l’arco e la balestra, a cura del Gruppo Storico Forojuliense. In caso di maltempo le gare si svolgeranno nella Palestra Martiri della Libertà, Via Udine 2.

Al termine della gara giunge in piazza il PALIO DI SAN DONATO scortato da tamburi e armigeri e accompagnato da nobili e popolani per essere assegnato al Borgo vincitore.

A seguire TENZONE DELLA CELATA CON LA BALESTRA. Sfida tra i campioni dei borghi che si contenderanno, con il sostegno dei rumorosi e coloratissimi borghigiani, l’ambito premio, a cura del Gruppo Storico Forojuliense.

dalle 19.45

in piazza Duomo premiazioni e CONSEGNA DEL PALIO DI SAN DONATO AL BORGO VINCITORE nelle gare di corsa pedestre e di tiro con l’arco e la balestra. Il Palio verrà esposto per un anno nella chiesa del Borgo vincitore delle gare.

alle 22.30

SUONI E COLORI DEI FIORI DI FUOCO sul Natisone le FRECCE INCENDIARIE, a cura del Gruppo Storico Forojuliense, al suono dei Tamburi Medioevali da Guerra di Cividale e dei Tamburi di Buccheri daranno inizio allo SPETTACOLO PIROTECNICO.

IL CONTRASTO D’AMORE – Novità dell’edizione 2018

Due giovani s’innamorano nelle vie della Cividale medievale. Le due famiglie contrastano i loro sentimenti.

I cinque Borghi mettono in scena la loro vicenda in cinque suggestivi luoghi del Palio.

Sabato 25 agosto

alle 20.00

BORGO DUOMO — Piazza Duomo

LA BATTAGLIOLA

L’astio fra le opposte famiglie esplode in battaglia

alle 21.30

BORGO SAN DOMENICO — Piazzetta De Portis

LE DANZE IN CERCHIO

I due giovani si innamorano al ballo

alle 22.30

BORGO SAN PIETRO — Piazza Dante

I GIULLARI

Parole d’amore nella notte tra il fuoco e i giullari

Domenica 26 agosto

alle 16.00

BORGO BROSSANA — Brolo delle Orsoline

IL TIRO DELLA SCURE

La sfida tra le due famiglie si compie a colpi d’ascia

alle 18.00

BORGO DI PONTE — Sagrato Chiesa di S. Martino

IL MATRIMONIO E LA FESTA DANZANTE

Il trionfo d’amore nel rito medievale

MOSTRE, MUSEI E LABORATORI

* Museo Cristiano e Tesoro del Duomo

Orari di apertura: 10.00-13.00 e 15.00-18.00

Per info: +39 0432 730403

info@mucris.it

Venerdì 24 agosto ore 18.00

Come nasce un gioiello con l’antica tecnica dello sbalzo e del cesello

Dall’epoca del Palio ad oggi esploriamo la realtà delle botteghe artigiane attive in Cividale.

Conferenza a cura di Amanda Tavagnacco.

Attività gratuita con prenotazione obbligatoria

telefonando al: +39 0432 730 403

* Museo Archeologico Nazionale

Orari di apertura: 8.30-19.30

Per info: +39 0432 700700

museoarcheocividale@beniculturali.it

Sabato 25 agosto ore 15.00

Caccia ai mostri: ricerca degli animali fantastici e mostruosi nel lapidario medievale del Museo

Laboratorio didattico per ragazzi in collaborazione con Archeoscuola (età consigliata 6-12 anni).

Attività compresa nel biglietto di ingresso (gratuito fino ai 18 anni).

Prenotazione obbligatoria chiamando il numero 333 6662376.

* Monastero di Santa Maria in Valle

Tempietto Longobardo

Orari di apertura: 10.00-22.00

Per info: +39 0432 700867

Domenica 26 agosto ore 18.00

Alla scoperta del Monastero di S. Maria in Valle

Caccia al tesoro nel Monastero e breve visita guidata al Tempietto Longobardo in collaborazione con Archeoscuola (età consigliata 6-12 anni).

Attività gratuita, ingresso al Tempietto per gli accompagnatori a tariffa ridotta.

Prenotazione obbligatoria chiamando il numero 333 6662376.

* Chiesa di S. Maria dei Battuti

Orari di apertura

Venerdì 24 agosto 19.00-22.00

Sabato 25 e domenica 26 agosto: 10.00-13.00 e 15.00-22.00

Non nobis Domine…I Cavalieri del Tempio

Per info: +39 0432 710 460

informacitta@cividale.net

PROGRAMMA BORGO DUOMO

Nelle tre giornate del Palio il Gruppo storico De Portis vi accoglie in Borgo Duomo con le botteghe aperte degli artigiani, i musici La Corte di Lunas e la Bottega dell’Amanuense in Vicolo Ristori.

Inoltre:

* Le cure mediche a Cividale nel 1300

Sabato , 11.00-12.00 e 20.00-22.00

Domenica, 10.00- 11.00 e 18.00- 22.00, corso Mazzini – farmacia Fornasaro

I segreti della spezieria e dei medicamenti medioevali. Iniziativa a cura del Gruppo Storico Forojuliense.

* Prove di tiro con l’arco per bambini

Sabato alle 18.30, via Cavour

Iniziativa a cura del Gruppo Storico Forojuliense.

* Contrasto d’amore – La battagliola

L’astio fra le opposte famiglie esplode in battaglia.

Sabato alle ore 20.00 – Piazza Duomo

PROGRAMMA BORGO SAN DOMENICO

Nelle tre giornate del Palio il Gruppo storico Canussio vi accoglie in Borgo San Domenico con:

* Lo Scriptorium: Dalla piuma alla penna… a scuola dall’amanuense

Laboratorio di scrittura medioevale per adulti e bambini, imprimatur con sigillo su ceralacca e realizzazione di una vera penna.

Nascita di un foglio miniato: dalla rubricata alla miniatura.

* I Giochi medioevali per bambini e adulti

Martella la noce, cattura le oche, caccia al drago.

* La visita accompagnata al Castello Canussio

Sabato , 17.00-19.00

Domenica, 10.30-12.30 e 17.00-19.00

Visita gratuita accompagnata con prenotazione obbligatoria alla cassa della locanda del Borgo, l’orario definitivo verrà comunicato in sede di prenotazione.

* Duelli Medioevali

Sabato e domenica alle 17.00, piazza Paolo Diacono

Domenica alle 20.30 in piazzetta de Portis

A cura della Compagnia dello Sparviero.

* Contrasto d’amore – Le danze in cerchio

I due giovani si innamorano al ballo.

Sabato alle 21.30, piazzetta De Portis

* Danze Medioevali

Sabato alle 22.00 e domenica alle 21.00, piazzetta De Portis

Proviamo assieme i primi passi.

PROGRAMMA BORGO SAN PIETRO

Nelle giornate del Palio il Gruppo storico Boiani, oltre che con il ricco mercato e la taverna “Al Braciere”, vi accoglie in Borgo San Pietro con:

* La sala nobiliare

Nelle giornate di sabato e domenica presso l’Aula Magna del Liceo Paolo Diacono

Allestimento di una mensa imbandita con piatti e brocche in peltro, posate e piatti in legno, spezie, erbe aromatiche e candele, a cura dell’Associazione Nobiltà Feudale.

* Cecco il Lazzarone

Sabato ore 17.00 e domenica ore 18.00, via Silvio Pellico – entrata turrita

Spettacolo ironico con coinvolgimento del pubblico a cura del Gruppo storico Boiani.

* Bimbi Lab Impara la tessitura medievale e crea un magico portafortuna

Sabato e domenica dalle ore 10.30 alle 18.00, via Silvio Pellico

Area didattica a cura dell’Associazione Noi dell’Arte

* Il Cestaio – Intrecci naturali

Sabato e domenica per tutta la giornata, piazza Foro Giulio Cesare

Laboratorio per bambini presso la bancarella del cestaio.

* Antichi Ludos

Durante le tre giornate, piazza Foro Giulio Cesare

Il Triangolo, il Tagliacaviglie e la Giostra dei sacchi rotanti.

* Tempus Ludit

Sabato e domenica, piazza Dante

Animazione musicale (ghironda, viella e percussioni).

* Contrasto d’amore – I giullari

Parole d’amore nella notte tra il fuoco e i giullari.

Sabato alle 22.30 – Piazza Dante

PROGRAMMA BORGO BROSSANA

Nelle tre giornate del Palio l’Associazione culturale Borgo Brossana vi accoglie con taverne, bancarelle, mercanti e giochi medioevali di abilità, tra i quali il gioco del Kornhole nato nel lontano 1325 nel Nord della Baviera e inoltre con:

* La Casa Medievale

Venerdì dalle 17.00 alle 22.00;

sabato e domenica dalle 11.00 alle 22.00

La “casa dello speziale” è una delle più antiche della città. Gestita dall’Associazione Ambientarti in collaborazione con il Centro internazionale di Studi monastici, ospita la mostra di pittura dal titolo L’amor cortese: l’amore nel Medioevo tra valori cavallereschi, riti e ideale cortese, a cura dell’Associazione culturale Borgo Brossana.

* Dimostrazione di miniatura e scrittura antica

Sabato e domenica, 9.00-12.00 e 14.00-20.00

Presso il Giardino della Casa Medievale, a cura dell’Associazione Popolani.

* Il Brolo delle Orsoline

Il Giardino dei Semplici con erbe officinali e medicamentose utilizzate nel Medioevo.

Attività di tipo divulgativo sulle armi medioevali (scure francisca e danese, arco, balestra e trabucco) al Campo di tiro con la Scure, a cura del Gruppo d’arme Guerrieri d’Urslingen.

* La bottega ludica

Sabato, dalle 15.00 alle 18.00

Domenica, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.00

Tra i vicoli di Borgo Brossana la realtà si confonde con la fantasia: draghi, dame e cavalieri prendono forma nelle parole del troviero Ursus Magister alla corte dei nobili Formentini.

* Monos: alle radici del canto sacro

Sabato, alle 20.30 – chiesa di San Biagio

Concerto di musica medievale con strumenti d’epoca a cura di InUnum Ensemble

* Ballata bellica

Sabato e domenica – per le vie del borgo

Animazione musicale (cornamusa, bombarda e davul).

* Contrasto d’amore – Il tiro della scure

La sfida tra le due famiglie si compie a colpi d’ascia.

Domenica alle 16.00, brolo delle Orsoline

PROGRAMMA BORGO DI PONTE

Nelle tre giornate del Palio l’Associazione storica famiglia Conti alias De Burgo Pontis vi accoglie in Borgo di Ponte con il mercatino del borgo, la Locanda della Guardia e la Taverna della Zucca d’Oro. E inoltre con:

* La bottega del maniscalco

Sabato e domenica, piazzetta Zorutti

Forgiatura e ferratura a cura dei mastri maniscalchi Arturo, Alberto e Lorenzo.

* La piazza delle arti e dei mestieri

Nelle tre giornate, sagrato della chiesa di San Martino

Falegname, lavorazione del cuoio e rilegatura, tessuti decorati e dolciumi. Ricostruzione della Taberna della Lanterna d’Oro con gli attrezzi del mastro bottaio.

La zecca patriarcale batterà una serie di monete in oro, argento e rame.

A cura dell’Associazione per lo Sviluppo degli Studi Storici e Artistici di Cividale.

* Accampamento degli armati

Campo fuori dalle mura antiche, via san Lazzaro

Associazione Studium de Cividatum, Compagnia de’ Malipiero, Compagnia de Tergeste e La Zoiosa.

* Le puellae : danze propiziatorie

Sabato alle 17.00, alle 18.30 e alle 20.00

e domenica alle 16.00 e alle 20.00

* Contrasto d’amore – Il matrimonio e la festa danzante

Il trionfo d’amore nel rito medievale.

Domenica alle 18.00 – sagrato chiesa di S. Martino

Share and Enjoy