Come risparmiare di più in viaggio – i nostri consigli per te

Tutti (o quasi) non vediamo l’ora di staccare la spina e concedersi una vacanza durante l’anno. Ci impegniamo a risparmiare per essere sicuri di partire senza la preoccupazione di dover rinunciare a niente durante il viaggio. Ecco che diventa importante sia pianificare sia riuscire ad apprendere qualche trucco per eliminare le spese superflue e inutili. In questo modo sarà possibile gestire al meglio i soldi messi da parte per trascorrere giorni indimenticabili da ricordare con piacere col passare del tempo.

Monitora i voli con anticipo e definisci che tipo di vacanza vuoi fare. Ti consigliamo di valutare attentamente il tipo di vacanza che vorrai concederti: viaggi da solo? In compagnia di amici o con la tua famiglia? Che cosa ti aspetti dal prossimo viaggio? Domande di questo tipo ti aiuteranno comprendere le tue reali necessità, ma anche a rendere la vacanza molto più appagante e piena di attività, per dare più valore alle tue esperienze a seconda dei tuoi desideri. Sii flessibile e cerca di viaggiare nei periodi di mezza stagione dando sempre uno sguardo online per riuscire a trovare le combinazioni di volo migliore. Se viaggi subito prima o dopo l’alta stagione avrai anche la probabilità di incontrare meno turisti in giro e quindi di poterti trovare a visitare il luogo senza troppo affollamento. Puoi scegliere, per esempio, di pianificare la tua vacanza tra aprile e maggio, oppure da metà agosto a ottobre. Ci sono diversi siti che ti permettono di essere sempre aggiornato sull’andamento dei prezzi dei voli e una buona idea, per ricevere promozioni, è quella di iscriversi alle newsletter delle compagnie aeree. Tieni comunque a mente che per risparmiare è generalmente più economico volare in un giorno a metà settimana. Anche il sabato rappresenta molte volte un’altra valida opzione perché la grande fetta di viaggiatori che si muovono per lavoro, vorrebbero rientrare a casa prima del weekend.

Limita i costi di trasferimento in aeroporto. Cercando voli low cost può succedere di trovarne uno decisamente più economico ma distante da casa e scartiamo subito l’idea perché temiamo che il trasferimento fino all’aeroporto costi molto di più del biglietto aereo stesso. In questi casi, la soluzione ideale (soprattutto se si viaggia in famiglia o in compagnia di amici di amici) è quella di raggiungere l’aeroporto in auto per poter dividere le spese della benzina e non dover dipendere dagli orari dei mezzi pubblici. Quello che preoccupa la maggior parte dei viaggiatori è però il costo del parcheggio, che potrebbe arrivare a costare una fortuna!

Ti consigliamo di non abbandonare l’idea di arrivare in aeroporto in auto ma di spendere qualche minuto in rete per confrontare i siti che offrono servizi di parcheggio low cost nelle vicinanze degli aeroporti. Se viaggi dall’aeroporto di Treviso o di Venezia, su Parkos, potrai riservare il tuo posto auto, confrontare i vari fornitori ed effettuare la tua prenotazione online. Prenota con Parkos il tuo posto auto presso il Parcheggio Marco Polo se parti da Treviso o confronta i diversi fornitori che il portale offre se invece il tuo volo parte dall’aeroporto di Venezia. Prenotare un posto auto non è mai stato così facile! Anche in questo caso è importante non ritrovarsi all’ultimo minuto per non rischiare di non trovare più posti disponibili. Alla pagina Parcheggio Aeroporto Treviso , potrai riservare il tuo posto auto comodamente da casa senza rischiare di ritrovarti a cercare un parcheggio il giorno stesso della partenza, rischiando magari anche di perdere l’aereo! Prenotando il parcheggio di Treviso online avrai la certezza che un posto auto è stato riservato per te. Il giorno della tua partenza raggiungi il parcheggio, lascia in consegna la tua auto e un bus navetta messo gratuitamente a disposizione dal parcheggio ti porterà in aeroporto. Al tuo rientro la stessa navetta ti riporterà al parcheggio. Non preoccuparti se non conosci ancora tutti i dettagli del tuo itinerario perché potrai sempre modificare o cancellare la tua prenotazione fino a 24 ore prima; questo ti garantisce la massima flessibilità nel pianificare la tua vacanza!

Ricerca possibili sconti o tariffe agevolate. Spesso capita che ci dimentichiamo di essere in possesso di particolari agevolazioni. Gli studenti, per esempio, hanno spesso la possibilità di accedere gratuitamente ai musei. Se invece hai una carta fedeltà ti consigliamo di dare un’occhiata ai punti che potresti avere accumulato nel tempo per ottenere sconti. Potresti ricevere delle belle sorprese! Se viaggi spesso con una determinata compagnia aerea visita il sito online o rivolgiti al loro servizio clienti per informarti su quali agevolazioni potrebbero fare al caso tuo.

Viaggia con il solo bagaglio a mano. Lo sappiamo, non è sempre la soluzione più comoda quella di rinunciare a un bagaglio, ma sicuramente ti sarà d’aiuto per farti risparmiare qualche soldo, dato che è possibile viaggiare con il solo bagaglio a mano gratuitamente. Prendi nota delle norme e condizioni imposte dalla compagnia aerea con cui hai deciso di viaggiare per sapere fino a quanti chilogrammi puoi trasportare. Abituarsi a viaggiare con il solo bagaglio a mano ti aiuterà a comprendere anche di cosa realmente avrai bisogno. Fai una lista ben dettagliata di quello che vorresti portare con te e valuta di cosa avrai veramente bisogno. Alcune cose potrai comprarle all’occorrenza quando sarai giunto a destinazione solo se ne avrai reale necessità, a differenza di altre che è bene avere incluso nel bagaglio per non rischiare di non trovarle una volta arrivati a destinazione.

