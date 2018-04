Concerti in Via Mercatovecchio: 21-24-27-28 aprile 2018

LES BABETTES MEETS THE 1000 STREETS’ ORCHESTRA

SABATO 21, 19.30-21.00 VIA MERCATOVECCHIO

L’anima swing del trio vocale Les Babettes incontra il sound accattivante della big band THE 1000 Streets’ Orchestra, per uno spettacolo musicale pieno di energia ed eleganza. Da una parte Les Babettes, trio vocale tutto al femminile composto da Chiara Gelmini, Anna De Giovanni, Eleonora Lana che dal 2013 ha calcato numerosi e prestigiosi palchi in Italia e all’estero. Dall’altra parte, la 1000 Streets’ Orchestra, fondata nel 2015 e? diretta dalla bacchetta del vulcanico M. Walter Grison. La fusione di questi venti giovanissimi musicisti in smoking, che affrontano il palcoscenico con la bravura tecnica e la personalita? tipica dei musicisti piu? smaliziati, e le tre brillanti interpreti dello swing retro? al femminile, da? vita a uno spettacolo unico che coinvolge per il suo immediato impatto visivo e sonoro. “Bei mir bist du schein”, “Sing sing sing” e altri grandi classici delle big band e dei trii vocali americani e italiani dagli anni ’30 accompagnano il pubblico in un vero e proprio tuffo nell’elettrizzante epoca d’oro dello swing.

BLUE CASH

MARTEDI 24, 19.30-21.00 VIA MERCATOVECCHIO

I “Blue Cash” propongono una serata musicale partendo dal genere country-blues per arrivare al rock. La band ha pubblicato due album di brani originali dal sapore retro? legato alla poetica di Johnny Cash trasportando pero? l’ascoltatore

nel mondo contemporaneo. La formazione e? in quartetto, due chitarre acustiche, contrabbasso, batteria e tre voci che si incrociano e armonizzano. L’acustico viene invaso dal mondo elettrico con effetti e strabilianti incursioni psichedeliche..



MAISTAH APHRICA

VENERDI 27, 19.30-21.00 VIA MERCATOVECCHIO

Come suona la musica africana per chi non e? mai stato in Africa? Otto musicisti del Friuli Venezia Giulia danno la loro esplosiva risposta con un’energica miscela di forme e tecniche musicali legate al Continente Nero. Jazz funk a la Sun Ra, criolla afro colombiana, hard bop, poliritmie e melodie esotiche arricchite di suoni elettronici e di effetti dub. Grooves in tempi dispari per scatenare le danze accompagnati da melodie rituali di popolazioni immaginarie. Composizioni dei Maistah Aphrica sono state trasmesse su RAI Radio3, alla radio statunitense WXOX/artxfm.com, e segnalato nelle top 2017 playlist di Pino Saulo e Ghighi di Paola, su “L’Internazionale” e le webzine The New Noise e The Attic.

RASHTAG

SABATO 28, 19.30-21.00 VIA MERCATOVECCHIO

Quello dei Rashtag e? uno spettacolo diverso dal solito, che propone le hit piu? conosciute del momento: un vero music-party moderno in piena regola! Per voi sul palco prendera? vita uno show unico ed elettrizzante, che offre un crescendo di brani sia storici sia dell’attualissimo presente, con perle della musica pop raccolte dallo scenario artistico nazionale ed internazionale. Non lasciatevi scappare questa occasione e fatevi coinvolgere dall’irresistibile richiamo della pista!

