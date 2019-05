Cormons: col treno storico a scoprire il collio – 2 giugno 2019

2 giugno Treno del Vino, da Trieste a Cormons (correlato a Enjoy Collio, con tappe enogastronomiche a Cormons e Gorizia);

Un viaggio nella bellezza del territorio a bordo di un treno storico, domenica 2 giugno, con partenza da Trieste e arrivo a Cormons e Gorizia per degustare le eccellenze del Collio e visitare alcuni dei luoghi più caratteristici della citta di Gorizia e la mostra sull’Imperatore Francesco Giuseppe I. A bordo treno, una sorpresa musicale a cura di Controtempo con i Cocktail Capers che allieteranno il viaggio con un repertorio omaggio ai gruppi degli anni ’30 e ’40 della swingin’ America (Musicisti Luca Grizzo – voce, washboard, kazoo; Andrea Casti – contrabbasso e cori; Fabio Bravin – fisarmonica e cori Mauro Darpin – sassofono e cori).

Ad attendere i viaggiatori alla stazione di Cormons, dopo il saluto dell’Amministrazione Comunale, ci saranno le navette che consentiranno di arrivare presso i produttori e le cantine aderenti all’iniziativa dove saranno degustati, previa prenotazione, prodotti di produzione propria (si precisa che i menù potrebbero non essere adatti a celiaci, vegani e vegetariani). Cinque le proposte, sei le cantine aderenti.

Rientrati alla stazione di Cormons (salvo che per i viaggiatori che sceglieranno la visita e degustazione a Ponte del Calvario, che proseguiranno invece direttamente con la navetta alla volta della Stazione di Gorizia) il viaggio in treno proseguirà alla volta della Città di Gorizia, dove ad attendere i viaggiatori, dopo i saluti dell’Amministrazione Comunale in stazione, e il trasferimento in centro città in navetta, vi saranno le visite guidate alla mostra Francesco Giuseppe I. – Uomo, imperatore , patrono delle scienze e delle arti, in svolgimento presso il museo Santa Chiara, dove sarà possibile ripercorrere la storia di un monarca che ha segnato la storia d’Europa, regnando per ben 68 anni, in un arco di tempo che dalla metà del 1800 si snodò fino alla Grande Guerra. , e alla mostra “L’indispensabile superfluo. Accessori della moda nelle collezioni della famiglia Coronini”, a Palazzo Coronini Cronberg, dove sarà possibile visitare anche il suggestivo Parco, realizzato sul finire dell’Ottocento, sulla scia di un ambizioso programma di riqualificazione urbana che mirava a creare per Gorizia l’immagine di “città giardino”, di centro climatico mite e temperato, e che conserva ancora oggi intatti i suoi quasi cinque ettari di estensione e il suo fascino particolare. Sarà infine possibile visitare la Villa Coronini Cronberg con la mostra: L’indispensabile superfluo.

Durante il viaggio in treno, informazioni e approfondimenti di storia, tecnica e cultura ferroviaria da parte di componenti dell’Associazione Museo-Stazione Trieste Campo Marzio.

Informazioni per la visita dei vigneti e cantine e degustazione (a cura del Consorzio tutela vini Collio e Pro Loco di Cormons)

In Pradis | Cormons | Passeggiata tra i filari e incontro con i produttori.

Ca’Ronesca | Dolegna del Collio | Degustazione in terrazza, alla cieca

Sgubin | Dolegna del Collio | Il percorso della vitae

Scolaris | San Lorenzo Isontino | Visita al vigneto e degustazione

Graunar | Ponte del Calvario (Gorizia) | Visita al vigneto e degustazione

La visita in cantina e la degustazione, al costo promozionale di euro 20 (10 euro per i bambini al di sotto dei 10 anni) va prenotata. La degustazione non è inclusa nel prezzo del biglietto ferroviario. Ogni cantina ospiterà un numero di circa 50 visitatori, accettando le prenotazioni fino ad esaurimento posti. Al momento della prenotazione si prega di specificare il numero di bambini e la loro età per consentire di organizzare le navette che garantiranno il trasporto dalla stazione ferroviaria di Cormons alle cantine.

In Pradis (Cormons): passeggiata tra i filari e incontro con i produttori Cociancing e Carlo di Pradis

Ca’Ronesca (Dolegna del Collio): degustazione in terrazza, alla cieca

Sgubin (Dolegna del Collio): il percorso della vitae

Scolaris (San Lorenzo Isontino): visita al vigneto e degustazione

Graunar (Ponte del Calvario, Gorizia): visita al vigneto e degustazione

Per prenotazioni e informazioni chiamare la Pro Loco/Ufficio turistico di Cormons al numero 0481 639334 oppure scrivere all’indirizzo:

castrumcarmonis@hotmail.com.

Share and Enjoy