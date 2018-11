Domenica 25 novembre Mezza Maratona Città di Palmanova. Chiusura strade e parcheggi

In occasione della Mezza Maratona Città di Palmanova di domenica 25 novembre, sono previste chiuse del traffico per permettere lo svolgimento della manifestazione. La gara partirà alle 10 sviluppandosi lungo Piazza Grande, Contrada Donato, via Da Mula, Borgo Cividale, Porta Cividale, via Risorgimento, via dei Boschi, via Marconi per proseguire lungo Trivignano Udinese e Santa Maria la Longa e rientrare a Palmanova lungo via Udine, via Strada Militare, via Ialmicco, via Marconi, via Milano, via Risorgimento, Borgo Cividale, via Da Mula, Contrada Donato e Piazza Grande.

La Strada Provinciale 33 di “Clauiano”, nel tratto in territorio di Palmanova, nell’intersezione via Marconi/via Natisone, sarà chiusa dalle 9 alle 12.30. Per le stesse motivazioni non sarà percorribile, a Trivignano Udinese, la strada provinciale 33 dall’intersezione di via Melarolo con via Udine e fino al confine con il territorio di Palmanova. I veicoli provenienti da Trivignano e diretti a Palmanova e viceversa, verranno deviati lungo la SP 2 e la SP 50. Porta Cividale, Borgo Cividale, Via Da Mula verranno chiusi dalle 8.30 alle 13.

L’unica Porta aperta per accedere in centro storico di Palmanova sarà Porta Aquileia.

I parcheggi per la manifestazione saranno, in Centro Storico, il parcheggio ex Caserma Ederle, fuori Porta Aquileia le aree verde bastioni su SR 252 davanti ad Enel e il parcheggio Ortofrutticola Sud Friuli (riservato solo ai bus), fuori Porta Cividale via Borgo Piave davanti a Caserma Durlì, via Risorgimento davanti al Campo sportivo militare e Piazzale Genova Cavalleria (riservato solo ai Bus).

