Domenica 3 febbraio 2019 gratis nei musei e aree archeologiche statali

Domenica 3 Febbraio oltre 480 tra musei, siti archeologici e monumenti in tutta Italia accoglieranno liberamente cittadini e turisti per una giornata dedicata alla scoperta del patrimonio culturale nazionale.

In vigore dal luglio del 2014 l’iniziativa ha visto la partecipazione in tutte le sue edizioni di oltre 10 milioni di visitatori nei soli musei statali

Il Decreto 27 giugno 2014, n. 94, in vigore dal 1° luglio 2014, stabilisce che ogni prima domenica del mese non si paga il biglietto per visitare monumenti, musei, gallerie, scavi archeologici, parchi e giardini monumentali dello Stato.

Udine

Museo archeologico nazionale di Aquileia

via Roma, 1 – Aquileia … scopri come arrivare

Orario: Martedì – Domenica 10.00 – 19.00 I gruppi scolastici possono accedere su prenotazione anche in orario 8.00 – 10.00, scrivendo a o telefonando dal lunedì al venerdì (9.00-13.00) al numero 0431 91035 Chiusura settimanale: Lunedì; Orario biglietteria: Martedì – Domenica 10.00 – 19.00; Prenotazione: Nessuna; Temporanemente chiuso (Dal 04.10.2017) per ristrutturazione o restauro

Museo paleocristiano di Aquileia

piazza Pirano, 1 – Aquileia … scopri come arrivare

Orario: Giovedì-Sabato 8.30-13.30 ; Prenotazione: Nessuna

Museo della Pieve e Tesoro del Duomo – Gemona

Vicolo delle Mura – Gemona del Friuli … scopri come arrivare

Orario: 10.30 – 12.30 ; 15.00 – 19.00; Prenotazione: Facoltativa (Telefono: +39 0432 980608)

Museo archeologico nazionale di Cividale del Friuli

piazza del Duomo, 13 – Cividale del Friuli … scopri come arrivare

Orario: Lunedì 9.00-14.00; Martedì-Domenica 8.30-19.30; Orario biglietteria: Lunedì 9.00-13.30; Martedì-Domenica 8.30-19.00; Prenotazione: Nessuna

Trieste

Parco del Castello di Miramare

viale Miramare, s.n.c. – Trieste … scopri come arrivare

Orario: da lunedì a domenica; ore 8.00 – 16.00 da ottobre a febbraio; ore 8.00 – 19.00 da marzo a settembre; Chiusura 25 dicembre e 1° gennaio; Prenotazione: Nessuna

Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare

viale Miramare, s.n.c. – Trieste … scopri come arrivare

Orario: Lunedì-Domenica 9.00-19.00 (chiuso il 25 dicembre e il 1 gennaio); Orario biglietteria: 9.00-18.30; Prenotazione: Nessuna

Museo Casa di Osiride Brovedani

via Alberti, 6 – Trieste … scopri come arrivare

Orario: Martedì: 15.00 – 18.00 Giovedì: 10.00 – 13.00 Domenica: 10.00 – 13.00 ogni 1a e 3a domenica del mese; Prenotazione: Nessuna

Teatro Romano di Trieste

Via del Teatro Romano – Trieste … scopri come arrivare

Orario: Visibile dall’esterno; ingresso su richiesta (tel. 040 4261411; e-mail: , Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia); Prenotazione: Nessuna

