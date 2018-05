Doro Gjat: esce il nuovo video di “Icaro (Blu pt.2)”

Esce oggi il video di Icaro (Blu pt. 2), nuovo singolo estratto dal secondo album di Doro Gjat, Orizzonti verticali (ReddArmy). Il brano fonde il background hip hop dell’artista friulano con il suo approccio da cantautore, in questo caso condito da una vena pop indipendente: Icaro (Blu pt. 2), infatti, ha dei suoni e uno stile che ben restituiscono lo spirito dell’estate, ormai alle porte…

Il video va nella stessa direzione: per realizzarlo, Doro Gjat ribadisce di voler legare il suo hip hop a scenari tutt’altro che urbani ma, per l’occasione, si sposta dalle sue montagne al mare, in particolare sul litorale croato. La protagonista, interpretata da Angela Favella (attrice nota per la web serie The Pills), abbandona gli “orizzonti verticali” dei monti, in cui è cresciuta, per cambiare vita e scenario. Una fuga non legata alla questione economica che ancora oggi spinge molti giovani a lasciare la propria terra: la ragazza del video di Icaro (blu pt. 2) cerca una gratificazione personale, perché se c’è un tema che ricorre nei pezzi di Doro Gjat è la rincorsa dei propri sogni.

Doro Gjat nei suoi brani sviscera i limiti e i vantaggi della vita in provincia, lontana dalle grandi città: affrontare spesso questo tema, per un artista che si è formato con una cultura urbana come l’hip hop, rappresenta una lotta interna, una sfida ma anche un valore aggiunto per una scena sempre più residente a Milano.

La produzione musicale di Icaro (Blu pt.2) è firmata dal beatmaker Kappah in collaborazione con il chitarrista Giacomo ‘Sanchez’ Santini. Nel video del precedente singolo Blu – come in questo caso realizzato da Aurora Ovan per Breaking Schemes -, l’anziano protagonista, dopo il rinvenimento di una foto della figlia, tentava, non senza difficoltà, di lasciare le montagne per raggiungerla… qui scopriamo da chi e dove era diretto.

