Dove comprare Bitcoin online e guadagnare con le cryptomonete

Con questa guida ci concentreremo sulla procedura per comprare Bitcoin, Ethereum e Litecoin partendo da euro

Da questo sito vi sarà possibile cambiare euro in criptovalute come ad esempio Bitcoin, Monero, Litecoin o tante altre . Si tratta di una piattaforma attraverso la quale è possibile acquistare o vendere bitcoin al reale prezzo di mercato).

Vi consigliamo di aspettare, prima di comprare, che il prezzo di mercato del bitcoin scenda il più possibile, visto che ogni minuto il suo valore cambia. Changelly appunto consente di acquistare Monero, EOS, DASH, Nxt, NEM e molte altre criptovalute pagandole direttamente con carta di credito. possiamo ottenere la criptovaluta desiderata in un solo passaggio. Dovrete scegliere dal menu del sito EUR e inserire l’importo che volete convertire, mentre nel menu di destra dovrete selezionare la moneta che vorrete comprare. Inseriti i dati cliccate su Exchance. Si aprirà una finestra di riepilogo con il tasso di conversione.

Forse lo sai già ma quasi tutti i siti exchange fungono anche da wallet. Nel senso che per fare compravendita di varie valute e trading devi prima depositare i tuoi soldi nel conto del sito exchange; dopo averli depositati potrai fare qualsiasi tipo di operazione.

Un altro aspetto fondamentale della valuta del Bitcoin è la sua convertibilità in altre valute a corso legale (e viceversa) come EURO, USD, CHF, YAN, ecc. In alcune circostanze è possibile convertire i BTC in valuta virtuale per poi passare a quella digitale e infine legale; validi anche i procedimenti inversi e con diversa sequenza.

Qualsiasi cosa deciderai di fare con le criptovalute dovrai obbligatoriamente procurarti un portafoglio per bitcoin il quale ti permetterà di inviare, ricevere o immagazzinare BTC.

A questo punto dovrete inserire l’indirizzo del vostro indirizzo wallet (Non hai ancora un WALLET? Quello che vi consigliamo e supporta decine di monete è Cryptonator) e procedere con il trasferimento. E’ tutto molto semplice e veloce.

Non è ancora tardi per guadagnare con le criptovalute. Se non avete soldi da investire, ma avete tempo, vi invitiamo a leggere questo articolo dove vi spieghiamo come accumulare bitcoin, litecoin, dogecoin e altre monete semplicemente visitando dei siti contenenti pubblicità. Con dedizione e pazienza riuscirete a farvi un gruzzoletto da tenere fermo , o da usare per trading o, perchè no, per comprarvi una ricarica del telefonnino!

Avete Bitcoin e volete fare trade o exchange con altre monete? A tal proposito il sito più quotato è sicuramente Binance che permette di comprare e rivendere moltissime valute attraverso i Bitcoin

BTC oltre ad essere compatibili con diversi strumenti di pagamento, puoi usarli per fare acquisti online o nei negozi terrestri, oppure puoi impiegarli in altre tematiche come scommesse e trading. Un altro aspetto fondamentale della valuta del Bitcoin è la sua convertibilità in altre valute a corso legale (e viceversa) come EURO, USD, CHF, YAN,

I bitcoin sono sicuri?

Il sistema Bitcoin rende impossibile la contraffazione della moneta e impedisce di eseguire doppi pagamenti ovvero pagare due volte con la stessa quantità di valuta. Questa sicurezza è garantita dal lavoro svolto dai minatori che attraverso appositi software verificano e controllano ogni passaggio ricevendo in cambio dal sistema Bitcoin un piccolo regalo sotto forma di commissione (fee). Ogni transazione viene considerata “ok” se riceve l’approvazione dal 51% dei nodi della rete.

L’elevata privacy raggiunta dal sistema Bitcoin deriva dall’essere una moneta decentralizzata e dalle sue transazioni crittografiche. Ciò non significa che sia anonima in quanto la rete di pagamento Bitcoin è una delle più trasparenti al mondo. Le singole transazioni (sotto forma di numeri) sono pubbliche, tracciabili e salvate in un grande database che prende il nome di blockchain. Per questa ragione è consigliabile utilizzare l’indirizzo una sola volta, uno per ciascuna transazione.

