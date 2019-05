Elezioni: dati affluenza alle urne alle ore 19

51 milioni di italiani sono chiamati a votare per il rinnovo del Parlamento Europeo, organo che detiene la funzione legislativa, insieme al Consiglio, e si occupa di approvare il bilancio UE.





Europee e amministrative 2019: aggiornamenti live

Elezioni europee e amministrative 2019, live ore 19:15 – In Italia il primo dato parziale sull’affluenza delle 19 si assesta al 41,80%, ovvero circa 1 punto percentuale al di sopra rispetto al 2014. Si tratta però del dato ricavato dall’affluenza di soli 3.800 comuni, più o meno la metà del totale.

Elezioni europee e amministrative 2019, live ore 19:10 – Continua a mostrare un notevole aumento in tutta Europa il dato sull’affluenza; gli ultimi numeri parlano di una Francia con il 43% di votanti alle 17, una Danimarca al +4% e una Romania al +6%. In Germania la percentuale di votanti al 60% è la più alta dal 1989, ovvero dalla riunificazione. In linea generale, è l’affluenza maggiore degli ultimi 20 anni per l’Ue.

Elezioni europee e amministrative 2019, live ore 18:50 – Mentre le elezioni Europee sono in fase di definizione in Paesi chiave come Germania (CDU in testa) e Grecia (Nuova Democrazia al 34%), in Italia, a votare per europee e rinnovo del Consiglio comunale di Casamicciola Terme, si è presentata la 104enne Caterina Massaro, che – sorridente – ha dato agli scrutatori appuntamento per le prossime elezioni.









Alle ore 12 in Friuli Venezia Giulia ha votato, per il rinnovo dei membri del parlamento europeo spettanti all’Italia, il 19,17% degli aventi diritto.



Secondo i dati del Viminale, l’affluenza maggiore è stata registrata nei seggi allestiti in provincia di Udine, dove ha votato il 20,49% degli aventi diritto. Seguono i seggi delle province di Gorizia (19,97%), Trieste (17,80%) e Pordenone (17,52%). Alle europee del 2014, l’affluenza alle ore 12 in Friuli Venezia Giulia era stata del 18,61%. Alle politiche del 2018, sempre alla stessa ora, del 22,56% (dati Camera). Per quanto riguarda le elezioni amministrative, nei 117 comunali del Fvg chiamati al voto per il rinnovo di sindaco e Consiglio alle 12 ha votato il 21,91% degli aventi diritto.

