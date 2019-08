The Legend of Morricone a Lignano Sabbiadoro 21 agosto 2019

Dopo il doppio sold out a Udine, arriva a Lignano Sabbiadoro “The Legend of Morricone”, il sentito omaggio dell’Ensemble Symphony Orchestra alle opere del grande Maestro italiano. Per la direzione di Giacomo Loprieno, questo spettacolo, considerato da pubblico e critica ben più che un tributo, andrà in scena domani, martedì 21 agosto, alle 21.30, all’Arena Alpe Adria di Lignano Sabbiadoro. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srt, in collaborazione con Città di Lignano Sabbiadoro, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e lo saranno anche alle biglietterie dello spettacolo a partire dalle 18.30. Info e punti autorizzati su www.azalea.it.

“The Legend of Morricone” è lo speciale concerto tributo della Ensemble Symphony Orchestra, diretta dal Maestro Giacomo Loprieno, alle musiche di Ennio Morricone, uno dei più grandi e importanti compositori di tutti i tempi con 500 colonne sonore, 70 milioni di dischi venduti nel mondo, sei nominations e due Oscar vinti, tre Grammy Award, quattro Golden Globe e un Leone d’Oro. Un viaggio incredibile, sui palcoscenici dei principali teatri e arene italiani, tra le melodie che sono rimaste nella memoria collettiva di intere generazioni, tra cui quelle tratte da C’era una volta il West, Il Buono, il Brutto e il Cattivo, Per un pugno di dollari, The Ecstasy of Gold, Nuovo Cinema Paradiso, The Hateful Eight, Gabriel’s Oboe e tantissime altre. In questo tour speciale sul palco ci sarà una formazione di primissimo livello con solisti, prime parti di importanti teatri e istituzioni sinfoniche italiane, come il violoncello del Maestro Ferdinando Vietti e la tromba del Maestro Stefano Benedetti e due ospiti d’eccezione: il soprano Anna Delfino, beniamina del pubblico europeo dell’opera e il violinista del Cirque du Soleil, Attila Simon. Ad accompagnare inoltre il pubblico, dando voce ai personaggi e alle ambientazioni, la bravura dell’attoreMatteo Taranto. L’Ensemble Symphony Orchestra si avvicina alla musica di Morricone dopo diverse importanti collaborazioni nazionali e internazionali: da Franco Battiato a Luis Bacalov, passando per Renato Zero, Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nile Rodgers, Sam Smith, Sting, Max Gazzè, Mario Biondi e tanti altri. Con oltre seicento concerti tra Italia, Svizzera, Germania, Spagna, Francia, Regno Unito e Belgio, l’orchestra diretta dal Maestro Giacomo Loprieno presenta una grande versatilità e attenzione per ogni tipo di musica, con un repertorio che spazia dalle arie d’opera più conosciute alle colonne sonore di film di fama mondiale (Frozen, Harry Potter, etc.).

Fra i prossimi concerti all’Arena Alpe Adria anche il live Edoardo Bennato, in programma il 23 agosto. Biglietti in vendita, info su www.azalea.it .