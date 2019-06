ENRICO BRIGNANO protagonista sabato 3 agosto in Castello a Udine

Dopo il grandissimo successo di “Innamorato Perso”, con cui ha fatto ridere ed emozionare il pubblico nei palazzetti di ben 14 città lungo tutta la penisola, Enrico Brigano, comico, attore, regista e volto tv fra i più amati, si prepara a tornare protagonista dell’estate 2019 con “Un’ora sola vi vorrei”, il suo nuovo e imperdibile one-man-show che sfida e rincorre il tempo. In Friuli Venezia Giulia l’appuntamento con Enrico Brignano è per il prossimo sabato 3 agosto (inizio alle 21.30), al Castello di Udine. I biglietti per lo spettacolo saranno in vendita online su Ticketone.it a partire dalle 11.00 di lunedì 17 giugno e in tutti i punti vendita autorizzati dalle 11.00 di giovedì 20 giugno. L’evento è inserito nella rassegna “Udine Vola 2019”, organizzata da Zenit srl, in collaborazione con Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Udine e PromoTurismoFVG e inclusa nel calendario eventi di UdinEstate. Tutte le info su www.azalea.it .

In “Un’ora sola vi vorrei”, Brignano va a spasso nel suo passato, tra ricordi e nuove proposte che rappresentano un ponte gettato sul futuro, Enrico passeggia sulla linea tratteggiata del nostro presente, saltella tra i minuti, prova a racchiudere il fiume di parole che ha in serbo per il suo pubblico e a concentrarle il più possibile, in un’ora e mezza di spettacolo. Sì, un’ora e mezza. Ma il titolo dice “un’ora sola”. Sì, ma la mezz’ora accademica non ce la mettiamo? E poi c’è il condizionale “vi vorrei”, che indica un desiderio non una realtà. O magari Brignano riuscirà magicamente, insieme al suo pubblico, a fermare anche il tempo?

Nato a Roma nel quartiere di Dragona, di origini siciliane ed abruzzesi, Enrico Brignano ha frequentato l’Accademia per giovani comici creata da Gigi Proietti. Dal 1998 al 2000 interpreta il ruolo di Giacinto nella fortunata serie “Un medico in famiglia”, ruolo che lo fa conoscere al grande pubblico. L’esordio a teatro con il suo primo spettacolo “Io per voi un libro aperto”, è del 1999. L’anno dopo arriva anche l’esordio cinematografico come attore e regista in “Si fa presto a dire amore” al fianco di Vittoria Belvedere. Questi fortunati progetti gli aprono le porte a anni di grande attività televisiva, teatrale e cinematografica. Enrico Brignano ha recitato in oltre venti film e portato in tutto lo stivale più di venticinque spettacoli teatrali, l’ultimo dei quali è “Innamorato perso”, con cui quest’inverno ha riscosso un grande successo salendo sul palco dei Palasport delle principali città italiane.

Il calendario di Udine Vola 2019 vede anche i concerti del cantautore Max Gazzè (4 luglio), del gruppo alternative rock Marlene Kuntz (19 luglio), del trio di rapper e trapper Madman,Achille Lauro e Priestess (25 luglio), del tributo a Lucio Battisti e Mogol Canto Libero (31 luglio) e lo spettacolo teatrale di Luca Argentero (6 luglio). Biglietti in vendita, info suwww.azalea.it .

