Enrico Ruggeri e Dolcenera al Palmanova Outlet Village. 29 giugno 2019

Al via i grandi eventi estivi al Palmanova Outlet Village. Protagonisti della Summer Fest 2019, il prossimo 29 giugno, a partire dalle 21, saranno Enrico Ruggeri e Dolcenera, due artisti tra i più apprezzati nel panorama musicale nazionale, due cantanti che hanno fatto la storia della musica italiana. Il Palmanova Outlet Village, in contemporanea con gli altri outlet della Land of Fashion, regala un altro grande appuntamento musicale per salutare l’estate 2019. Tanti i nomi degli artisti nazionali e internazionali che si esibiranno lungo tutta la penisola per una serata di grande unione, dove vivere un concerto sarà realmente come realizzare il sogno di essere in tutti i luoghi della Land of Fashion. Al Palmanova Outlet Village ci sarà un doppio concerto. L’inizio è fissato alle 21, nella piazzetta principale. Dolcenera ed Enrico Ruggeri si esibiranno in due concerti da sessanta minuti ciascuno. Per l’occasione i negozi del Palmanova Outlet Village osserveranno l’apertura prolungata fino a mezzanotte. L’inizio della stagione estiva, un bicchiere di vino, un concerto, una passeggiata sulla spiaggia o in una città ricca di cultura e magia. Perché visitare un unico luogo? Nella Land of Fashion è possibile vivere, in poche ore, diverse esperienze, dalla musica allo shopping, dall’enogastronomia alla cultura. La magia della Land of Fashion si arricchisce e accende ancora una volta i suoi visitatori. Quante volte abbiamo desiderato di poter vivere le grandi emozioni di diversi concerti in uno stesso luogo? Un sogno più che giustificato se si pensa ai numerosi live cui abbiamo assistito negli ultimi anni. Anche per l’estate 2019, la Land of Fashion regala ai suoi visitatori una selezione di concerti, voci uniche italiane e non, racchiuse in un’esibizione, anzi più esibizioni gratuite e ricche di sorprese. Eventi irripetibili, location magiche, ristorazione e shopping di qualità. Tutta la stagione estiva si rivela anche quest’anno un’occasione preziosa pronta a ospitare esibizioni di star nazionali e internazionali in concerti, eventi speciali con un calendario di date prolungato fino a settembre, con la possibilità di fare shopping lungo tutte le vie della Land of Fashion. I luoghi più belli d’Italia regalano entusiasmo, musica, enogastronomia d’eccellenza e concerti gratuiti. Franciacorta, Mantova, Palmanova, Puglia e Valdichiana Outlet Village continuano a confermarsi come location dove poter vivere esperienze di viaggio, shopping e puro divertimento. Il 29 giugno, nella Land of Fashion, si esibiranno in un concerto gratuito:



– Valdichiana Outlet Village ospita Le Vibrazioni

– Franciacorta Outlet Village ospita Irene Grandi

– Puglia Outlet Village ospita Luca Carboni

– Palmanova Outlet Village ospita Enrico Ruggeri e Dolcenera

– Mantova Outlet Village ospita Rebecca Ferguso

Il prossimo appuntamento con la grande musica al Palmanova Outlet Village sarà il 15 giugno, alle 21, con Irama, uno tra i cantautori italiani più amati dai giovani. L’artista sarà l’ospite d’onore del nuovo format “Musica e Parole”. I negozi, per l’occasione, resteranno aperti fino alle 23. Il 20 luglio, invece, al Palmanova Outlet Village l’attesissimo concerto di Malika Ayane, unica data regionale del suo tour estivo “Domino en plein air”, con la possibilità di fare shopping fino alle 23.30.



