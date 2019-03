Ermal Meta lunedì 18 marzo a Trieste

Non accenna ad arrestarsi il successo di Ermal Meta, riconosciuto da pubblico e critica come il nuovo astro della scena cantautoriale italiana. Dal Forum di Assago al Palazzo dei Congressi di Lugano, di sold out in sold out dalla prima tappa all’ultimo concerto del “Non Abbiamo Armi Tour”, celebrato con il Disco di Platino per l’album “Non Abbiamo Armi” e con l’Oro per il singolo “Dall’Alba al Tramonto”. Una serie di successi che vede un atteso seguito, con le date del nuovo tour dal titolo “Ermal Meta a Teatro”, con l’artista protagonista sui palchi dei principali teatri italiani affiancato dal GnuQuartet. In Friuli Venezia Giulia l’unico appuntamento con Ermal Meta è in programma domani, lunedì 18 marzo al Politeama Rossetti di Trieste. I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia e il Politeama Rossetti – Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, sono ancora in vendita sul circuito Ticketone e alle biglietterie del Rossetti. Il concerto di Trieste sarà inoltre impreziosito dal support act del giovane cantautore siciliano Cordio, a partire dalle 20.45. Per info visitare il sito www.azalea.it .

Ermal Meta durante l’estate 2018 ha realizzato un tour indimenticabile. Al di là dei numerosissimi sold out e delle decine di migliaia di persone che sono accorse sotto ai palchi – circa 100.000 paganti – va sottolineata la bellezza delle location che hanno ospitato il “Non Abbiamo Armi Tour”: dal Foro Italico di Roma, al Real Belvedere di Caserta, da Piazza Santissima Annunziata a Firenze, al Castello Scaligero di Villafranca (VR), da Villa Manin in provincia di Udine a l’Abbazia di San Galgano a Chiusdino (SI), dall’Anfiteatro di Tharros in Sardegna al Teatro Antico di Taormina (solo per citarne alcune). Ermal Meta per questa nuova avventura sarà affiancato dal virtuosoGnuQuartet. Le canzoni, con nuovi ed esclusivi abiti da sera cuciti su misura da nuovi arrangiamenti per viola, violino, violoncello e flauto, entreranno in “punta di fioretto” in molti tra i Teatri più belli d’Italia. Questa la costante, il fil rouge che unisce la musica dal vivo di Ermal Meta, in qualsiasi versione la si ascolti: la bellezza… colei che ci salverà.

Dopo gli inizi come frontman de La Fame Di Camilla, Ermal intraprende il percorso da solista e autore. Nel corso degli anni realizza la colonna sonora della fiction di grande successo “Braccialetti Rossi” mentre scrive già per molti interpreti italiani come Emma, Francesco Renga, Patty Pravo, Chiara, Marco Mengoni, Francesca Michielin, Francesco Sarcina, Giusy Ferreri, Lorenzo Fragola e Elodie, curando inoltre gli arrangiamenti per alcuni brani dei Negrita. Nel 2015 viene pubblicato il singolo “Odio le favole”, con il quale arriva terzo a Sanremo Giovani, che anticipa l’uscita del suo primo album in studio, “Umano” (2016). Nel 2017 partecipa nuovamente a Sanremo tra i Big con il brano “Vietato Morire”, aggiudicandosi il terzo posto oltre al Premio Critica Mia Martini ed al Premio per la miglior cover con “Amara Terra Mia” di Domenico Modugno. In coppia con Fabrizio Moro vince l’edizione 2018 del festival della musica italiana con il brano “Non mi avete fatto niente”, singolo che Ermal Meta ha presentato anche all’Eurovision Song Contest.

Fra i prossimi concerti al Politeama Rossetti anche il live del gruppo rock blues americano Tedeschi Trucks Band (18 aprile), i tre concerti di Elisa (19 e 20 aprile e 31 maggio, tutti sold out) e il live di Fiorella Mannoia (17 maggio). Biglietti in vendita, info su www.azalea.it

