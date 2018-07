ERMAL META star del Concert for Life, 23 luglio a Villa Manin

Dopo Zucchero, Elisa, Ligabue, l’Harlem Gospel Choir e Lodovica Comello, un altro grande artista abbraccia la causa di @uxilia, organizzazione non lucrativa di utilità sociale con sede a Cividale del Friuli, che si applica in attività di cooperazione internazionale in Paesi in via di sviluppo, e del progetto “Concert for Life”, appuntamento voluto fortemente da @uxilia che vede la musica quale veicolo per sensibilizzare il grande pubblico su progetti in favore di bambini che si trovano in vari contesti di disagio. Il progetto a cui viene dedicato il Concert for Life 2018 è il sostegno dei bambini della Regione di Batticaloa, in Sri Lanka, Paese molto caro ad Auxilia, nel quale l’organizzazione è presente da 14 anni. Sarà quindi Ermal Meta, trionfatore del Festival di Sanremo, astro nascente del cantautorato italiano, la super star del Concert for Life 2018, in programma il 23 luglio a Villa Manin, evento inserito nel calendario di Villa Manin Estate. Biglietti ancora in vendita. Info su www.azalea.it. Per ogni biglietto venduto, 1 Euro sarà quindi donato ad @uxilia Foundation.

Ermal Meta: il cantante, autore e polistrumentista, tra i protagonisti assoluti della nuova scena cantautoriale italiana, fresco di vittoria al Festival di Sanremo, arriverà straordinariamente live a Villa Manin il prossimo 23 luglio per il Concert For Life 2018. Dopo gli inizi come frontman de La Fame Di Camilla, Ermal intraprende il percorso da solista e autore. Nel corso degli anni realizza la colonna sonora della fiction di grande successo “Braccialetti Rossi” mentre scrive già per molti interpreti italiani come Emma, Francesco Renga, Patty Pravo, Chiara, Marco Mengoni, Francesca Michielin, Francesco Sarcina, Giusy Ferreri, Lorenzo Fragola e Elodie, curando inoltre gli arrangiamenti per alcuni brani dei Negrita. Nel 2015 viene pubblicato il singolo “Odio le favole”, con il quale arriva terzo a Sanremo Giovani, che anticipa l’uscita del suo primo album in studio, “Umano” (2016). Nel 2017 partecipa nuovamente a Sanremo tra i Big con il brano “Vietato Morire”, aggiudicandosi il terzo posto oltre al Premio Critica Mia Martini ed al Premio per la miglior cover con “Amara Terra Mia” di Domenico Modugno. In coppia con Fabrizio Moro vince l’edizione 2018 del festival della musica italiana con il brano “Non mi avete fatto niente”, singolo certificato Disco d’Oro che verrà presentato anche al prossimo Eurovision Song Contest. Nelle date estive Ermal Meta presenterà live le canzoni del nuovo album intitolato “Non Abbiamo Armi“; una grande produzione e una nuova e ricca cornice scenografica per un grande spettacolo.

“Concert for Life” è il progetto sociale promosso da @uxilia Onlus in cui la musica diviene veicolo per sensibilizzare il grande pubblico su iniziative di sostegno umanitario internazionale. Per ogni biglietto venduto 1 Euro sarà devoluto ad @uxilia per i bambini dello Sri Lanka.

