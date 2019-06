FICARRA & PICONE a Palmanova 11 luglio 2020

Fervono i preparativi a Palmanova, Città Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco in provincia di Udine, che fra meno di due settimane vedrà inaugurare il suo calendario di grandi eventi estivi con il concerto de Il Volo, sul palco di Piazza Grande sabato 22 giugno, primo grande spettacolo del calendario della rassegna “Estate di Stelle a Palmanova”. Al concerto del trio che il mondo ci invidia seguiranno poi i live del leggendario gruppo progressive rock dei King Crimson (6 luglio) e del cantautore romano Antonello Venditti (11 luglio). Nonostante la rassegna al via, il Comune di Palmanova, in collaborazione con Zenit srl, Regione Friuli Venezia Giulia e PromoTurismoFVG, sta già lavorando al calendario per la stagione 2020; ed ecco quindi che viene annunciato oggi il primo grande evento: sabato 11 luglio 2020, sul palco di Piazza Grande (inizio alle 21.30), salirà il duo comico Ficarra & Picone, per celebrare i venticinque anni di sodalizio artistico con un tour importante nelle più prestigiose venue d’Italia, che toccherà oltre 20 città. I biglietti per questo nuovo evento saranno disponibili online su Ticketone.it da lunedì 17 giugno, mentre in tutti i punti vendita fisici saranno in vendita a partire da lunedì 24 giugno. Info e punti autorizzati su www.azalea.it .

“Palmanova è palcoscenico perfetto per grandi appuntamenti musicali e teatrali – ha commentato il Sindaco della città stellata Francesco Martines – Non solo nel 2019 ma già proiettata nel 2020. Dopo i grandi nomi della musica italiana e internazionale, ora anche i due grandi comici siciliani che ci faranno divertire con la loro esilarante comicità. Siamo felicissimi di poter già annunciare questa data, con largo anticipo. È la dimostrazione che la nostra città funziona come sede di grandi eventi, sia per la bellezza della sua piazza, per la sua storia e unicità, sia per la posizione logistica ideale”.

Più di cinquanta date per il prossimo progetto live di Ficarra & Picone, che da maggio 2020 si preparano ad abbracciare in lungo e largo il loro affezionato pubblico di tutta la Penisola, con uno spettacolo nuovo di zecca, che raccoglierà alcuni pezzi di repertorio e molti altri inediti, scritti proprio per festeggiare il ritorno a teatro per questa importante ricorrenza. Ficarra & Picone, duo comico italiano fra i più amati dal pubblico, è composto da Salvatore Ficarra (Palermo, 27 maggio 1971) e Valentino Picone (Palermo, 23 marzo 1971) e reso celebre dal programma televisivo Zelig Circus.

Dopo il successo al 69° Festival di Sanremo, che ha portato Il Volo sul podio con il brano “Musica che resta”, continuano i festeggiamenti per i 10 anni di carriera.Il trio italiano che ha conquistato le platee internazionali vendendo milioni di dischi in tutto il mondo, festeggia infatti dieci anni di una lunga amicizia e di musica insieme. I tre ragazzi hanno cominciato la loro carriera giovanissimi, nel 2009, e la loro ascesa costante li ha portati a duettare con artisti del calibro di Barbra Streisand e Placido Domingo, a vincere il Festival di Sanremo a soli vent’anni, a riempire l’Arena di Verona e il Radio City Music Hall di New York, a raccogliere standing ovation nei tour in Europa, America e Giappone.

I King Crimson celebreranno nel 2019 il 50° anniversario del gruppo, e quale modo migliore, per la leggendaria band guidata da Robert Fripp, se non un tour mondiale che li vedrà toccare tre continenti e calcare i palchi dei maggiori festival ed arene estive. Location esclusive ospiteranno gli show italiani: l’Arena di Verona, la Palazzina di Caccia a Nichelino, l’Arena Santa Giuliana di Perugia e Piazza Grande di Palmanova, la città stellata patrimonio mondiale dell’Unesco. Luoghi magici che creeranno, insieme alla musica dei King Crimson, un’atmosfera unica.

Appuntamento a Palmanova anche per il grande Antonello Venditti, cantautore italiano fra i più amati di sempre, capace di consegnare alla storia canzoni e album memorabili. Il nuovo concerto nella città stellata si Udine si aggiunge alla serie di eventi unici per celebrare i 40 anni di “Sotto il segni dei pesci”, uno degli album più significativi di tutta la musica italiana, dove Antonello Venditti sarà accompagnato dalla sua band storica, dando vita a un concerto intergenerazionale, con i brani dell’album inseriti al centro di 45 anni di canzoni. Biglietti in vendita, info sull’evento su www.azalea.it .

