Fieste da Viarte: 20 maggio 2018

Cos’è?

La Fieste da Viarte è la festa che si tiene da più di dieci anni a Cormòns nella penultima domenica di maggio, ha luogo lungo il sentiero del Cret Paradis che da via Dante porta verso la cima del Quarin, verso la Chiesa della Beata Vergine del Soccorso e poi verso il Castello. Il termine viarte in friulano significa apertura in particolare si vuole dare il benvenuto alla primavera, ma soprattutto rappresenta la caratteristica tipica della festa. Infatti, le case private in quel giorno aprono i loro cortili offrendo ai visitatori cibo tipico friulano, vino e bevande.

Chi organizza?

L’associazione culturale cormonese Amis Da Mont Quarine è stato il soggetto promotore della festa e da sempre la gestisce grazie alla collaborazione e al lavoro dei soci. Un ringraziamento è doveroso anche nei confronti dei soggetti pubblici e privati che sponsorizzano la feste e alle altre associazioni cormonesi che ogni anno partecipano dando un valido contributo alla sua riuscita.

Chi partecipa?

I soggetti privati proprietari dei cortili lungo il sentiero che sin dall’inizio abitando il Monte Quarin hanno ritenuto bello e importante aderire a questa iniziativa. I soggetti che desiderano vendere prodotti d’artigianato, le altre associazioni che desiderano contribuire alla realizzazione della festa e che vogliono far conoscere la loro attività.

Perché?

L’associazione Amis Da Mont Quarine, che ha tra i suoi scopi la tutela e la difesa del Monte Quarin, quando ha pensato alla festa ha voluto in primo luogo far conoscere il Monte Quarin, ha voluto attrarre l’attenzione dei cormonesi e non solo e delle istituzioni sul bene che è il simbolo della nostra comunità invitando tutti alla sua tutela e salvaguardia. L’associazione desidera che il Monte Quarin ridiventi l’area in cui i cormonesi possano trascorrere delle piacevoli ore all’aria aperta attraversando i diversi sentieri che la popolano, beneficiando della natura e degli animali che la vivono. Una maggiore attenzione per l’area significa cura dei sentieri, prevenzione di eventuali frane; infatti, i vecchi ricordano molto bene che quando il Quarin era abitato molti dei problemi attuali non esistevano.

Il Quarin è la storia della nostra città e noi vogliamo raccontarla e quale migliore modo se non quello di viverlo in allegria e spensieratezza fra gli alberi di frutta in fiore e l’erba fresca, assaporando i gusti e i sapori della nostra tradizione però con un occhio attento anche alle nuove esigenze dei giovani e meno giovani e tutto questo con uno sguardo attento all’ambiente, ai prodotti a chilometro zero, ai riciclo dei rifiuti.

Vi aspettiamo!!!

