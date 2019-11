Francesca è la nuova testimonial Nonino

E’ online il nuovo spot pubblicitario realizzato per promuovere l’Amaro Nonino. Protagonista del video è Francesca Bardelli Nonino, appartenente alla sesta generazione della famiglia Nonino.

“Da un’antica ricetta di famiglia, nasce un classico moderno. Nato in Friuli, terra di confine, crocevia di diversi popoli Amaro Nonino Quintessentia® è frutto dell’arte alchemica Nonino arricchita da contaminazioni cosmopolite e grandi conoscenze di varietà botaniche. Meraviglioso in purezza, on the rocks con una fetta da arancia o in fantastici cocktail!”



L’azienda friulana è stata nominata pochi giorni fa “ Spirit of the year / Distilleria dell’Anno” dalla rivista Wine Enthusiast e ha ottenuto un Premio Speciale per la Cultura del Bar dalla rivista austriaca Falstaff. “conosciuta per le sue Grappe Monovitigno® di alta qualità create negli anni ’70 la distilleria della famiglia Nonino da sei generazioni in Friuli, negli ultimi anni ha iniziato a scuotere il mondo degli alcolici con il suo Amaro Nonino Quintessentia liquore agrodolce, con sentore di erbe aromatiche. Ha entusiasmato una nuova generazione di mixologist e consumatori di cocktail…”