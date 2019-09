Friuli Doc: gli eventi di giovedì 12 settembre 2019

Prenderà ufficialmente il via domani giovedì 12 settembre la 25esima edizione di Friuli DOC.

Alla cerimonia di apertura in programma alle ore 17.30 in Piazza Libertà, interverranno il Sindaco di Udine, Pietro Fontanini, il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, l’Assessore alle Attività produttive, Turismo e Grandi eventi, Maurizio Franz e due ospiti di grande valore. Parliamo degli atleti paralimpici Luca Campeotto e Matteo Parenzan che verranno premiati per i successi ottenuti nelle rispettive discipline. A ricoprire il ruolo di madrina quest’anno sarà la friulana Federica Masolin, volto noto di Sky Sport, che darà il via alla kermesse. Affiancherà la cerimonia il Gruppo Medievale di Borgo Pracchiuso che sfilerà esibendo i costumi tipici dell’epoca ed il Gruppo Folcloristico “Stelutis di Udine”.

Alle ore 18.00, in Piazza Matteotti, PromoTurismoFVG ospiterà il taglio del nastro nel rinnovato stand da 1200 metri quadrati, che nei giorni seguenti ospiterà una serie di eventi nella piazza denominata “Assaggi di Friuli Venezia Giulia”.

La serata proseguirà con molteplici eventi per tutti i gusti. Alle ore 18.30 nel Salone del Mobile di Palazzo Clabassi ci sarà la mostra “Arte del vino. Una questione di etichetta” a cura di Gabriella Bucco e la mostra fotografica “Glasso grammi” a cura di Franco Martelli Rossi in collaborazione con la Soprintendenza Archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia (posti limitati).

Alle ore 19.00, in Corte San Giacomo, verrà inaugurata la mostra a cura dell’Accademia di Belle Arti di Udine “GB Tiepolo” “Gli allievi di Gianni Borta”. Sempre alle ore 19.00, spazio alla musica folk in via Stringher, nello stand Latterie Friulane, con “Quei bravi ragazzi”. Alle ore 20.00, in Piazza Matteotti, lo Chef Emanuele Scarello presenterà “Identità e sostenibilità del territorio in cucina”. Alle ore 20.30, in Piazza Libertà, musica in piazza con i giovani musicisti de “La banda giovanile di ANBIMA” che proporranno una raffinata scelta di brani volti a valorizzare la ricchezza musicale contemporanea del patrimonio nazionale ed internazionale. Alle 21.30, in Largo Ospedale Vecchio musica con il trio musicale friulano “Frizzi Comini Tonazzi” con la partecipazione di Barbara Errico affermata cantante jazz. Alla stessa ora in Piazzale del Castello si esibiranno i “Rumatera”, la band punk rock veneziana che unisce la tradizione della propria terra e l’uso del dialetto al vero punk rock californiano per un risultato unico nel panorama musicare italiano.

Al via giovedì anche una serie di mostre che saranno visitabili gratuitamente durante tutto il periodo della manifestazione. Nel Museo Archeologico – Castello, sarà visitabile la mostra “Dalle mani del ceramista. Materiali in Terracotta nel Friuli romano”. Il Museo d’arte Moderna e Contemporanea, in Casa Cavazzini, via Cavour, ospiterà invece “Paolo Zanussi, dipinti e disegni”. Dalle ore 18 di giovedì, presso la Casa della Confraternita, in Piazzale del Castello, si potrà visitare la mostra fotografica “Frasche e osterie di Udine” a cura di Giulio Magnifico.

I bambini potranno divertirsi nella Ludoteca comunale di via del Sale, 21 con i numerosi “Giochi per tutti i gusti e tutte le età” ad ingresso gratuito, dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Segnaliamo la presenza all’interno della Ludoteca di un fasciatoio e di un angolo allattamento. In Piazzale del Castello dalle 18.00 alle 20.00 “Gioca sano!”, un punto informativo con tavoli di gioco dimostrativi e giochi con il LUDOBUS, per la promozione del gioco sano come bene relazionale. Dalle ore 18.00, in Largo Ospedale Vecchio, sarà aperta la Palestra di Roccia con le guide alpine del Tarvisiano, a cura del Consorzio Tarvisiano.

Per la serie di appuntamenti “Le eccellenze della Conoscenza incontrano le eccellenze del Gusto”, alle ore 20.00, in Palazzo Florio, cena a tema con menù proposto da Agrichef. L’incasso della cena, per la quale è necessario prenotarsi telefonando alla Coldiretti ai numeri 366.5722897 e 366.5306250, sarà devoluto interamente in beneficienza.