Gemona: tempus est jocundum – rievocazione storica medioevale – 3/6 agosto 2018

La prossima edizione di Tempus est Jocundum, che si tiene nel centro storico di Gemona del Friuli, prenderà il via giovedì 02 agosto 2018 con la Cena Propiziatoria tra le borgate di Gemona, che poi il venerdì si sfidano al Palio del Niederlech nella cornice di Piazza del Ferro. Tutte le serate saranno allietate dai corteggi storici, dall’editto dell’Araldo e dallo spettacolo “Magnificat” una multivisione di Claudio Tuti e Francesco Lopergolo.

Da non perdere la partita a Dama vivente. Quest’anno si terrà lunedì 06 agosto alle 21.00, sulla piazza del Duomo, la squadra vincitrice eleggerà la Dama Castellana 2018.

Un potpourri di eventi per accontentare tutti e per fare un vero e proprio tuffo nel medioevo!

Nel centro storico di Gemona nel primo weekend di agosto, solo a Tempus est Jocundum.

Venerdì 3 agosto

ore 19.00 Apertura taverne e mercato medioevale in tutto il

centro storico

ore 21.15 CORTEO STORICO, partirà da Piazza Garibaldi la

sfilata con numerosi gruppi storici di tutta la regione che

attraverserà le antiche vie del centro fino a raggiungere

il Sagrato del Duomo

ore 21.30 Spettacolo “MAGNIFICAT” – Musica e immagini sulle

facciate degli edifici del Sagrato del Duomo a cura di

Claudio Tuti e Francesco Lopergolo

ore 21.45 Sul Sagrato del Duomo si alterneranno spettacoli

di fuoco, giocoleria e tamburi

dalle 21.45 In tutte le taverne e piazze spettacoli di musica, danza,

giocoleria fuoco e molto altro.

ore 24.00 Spettacolo “MAGNIFICAT” – Musica e immagini sulle

facciate degli edifici del Sagrato del Duomo a cura di

Claudio Tuti e Francesco Lopergolo

Sabato 4 agosto

ore 19.00 Apertura taverne e mercato medioevale in tutto il

centro storico

ore 21.15 CORTEO STORICO, partirà da Piazza Garibaldi

attraversando le antiche vie del centro

ore 21.30 Spettacolo “MAGNIFICAT” – Musica e immagini sulle

facciate degli edifici del Sagrato del Duomo a cura di

Claudio Tuti e Francesco Lopergolo

ore 21.30 PALIO DEL NIEDERLECH in Piazza del Ferro. Grande

disfida tra le borgate di Gemona in prove ispirate alla

medioevale tassa del Niederlech. Tutte le merci che

transitavano per Gemona dovevano pagare una gabella,

che veniva versata al Patriarca

Le prove impegneranno le squadre in avvincenti sfide di

forza e abilità per aggiudicarsi non solo la vittoria ma il

diritto di partecipare alla partita di dama vivente per la

proclamazione della Dama Castellana

ore 21.45 Sul Sagrato del Duomo si alterneranno spettacoli

di fuoco, giocoleria e tamburi

dalle 21.45 In tutte le taverne e piazze spettacoli di musica, danza,

giocoleria fuoco e molto altro.

ore 24.00 Spettacolo “MAGNIFICAT” – Musica e immagini sulle

facciate degli edifici del Sagrato del Duomo a cura di

Claudio Tuti e Francesco Lopergolo

Domenica 5 agosto

ore 11.00 Apertura taverne e mercato medioevale in tutto il

centro storico

ore 11.00 Laboratori per bambini. Loggia del Municipio

costruzione maschere in cuoio a cura di Circa Teatro;

Museo Civico di Palazzo Elti laboratorio sui cavalieri a

cura di Memento Ridi.

dalle 12.00 In Vicolo de’ Brugnis esposizione di rapaci a cura di

“Stirpe Rapace” Meolo (VE)

Arrivo del Treno storico “Tempus Express – Ritorno al

Medioevo” a cura di Fondazione FS.

ore 17.00 ANTEPRIMA DELLA FESTA con sfilata storica che partirà

da Piazza Garibaldi per giungere sul Sagrato del Duomo.

Musici, danzatrici, abili sbandieratori, dimostrazione

di scherma medioevale, giocolieri e saltimbanchi vi

intratterranno in un magnifico spettacolo pomeridiano

dalle 18.00 in Piazza del Ferro avvicinamento al mondo dei cavalli a

cura del Circolo Ippico Bujese

ore 21.15 CORTEO STORICO, partirà da Piazza Garibaldi la

sfilata con numerosi gruppi storici di tutta la regione che

attraverserà le antiche vie del centro fino a raggiungere il

Sagrato del Duomo

ore 21.30 Spettacolo “MAGNIFICAT” – Musica e immagini sulle

facciate degli edifici del Sagrato del Duomo a cura di

Claudio Tuti e Francesco Lopergolo

ore 21.45 Sul Sagrato del Duomo si alterneranno spettacoli

di fuoco, giocoleria e tamburi

dalle 21.45 In tutte le taverne e piazze spettacoli di musica, danza,

giocoleria fuoco e molto altro.

ore 24.00 Spettacolo “MAGNIFICAT” – Musica e immagini sulle

facciate degli edifici del Sagrato del Duomo a cura di

Claudio Tuti e Francesco Lopergolo

Lunedì 6 agosto

ore 19.00 Apertura taverne e mercato medioevale in tutto il

centro storico

ore 21.15 CORTEO STORICO, partirà da Piazza Garibaldi la

sfilata con numerosi gruppi storici di tutta la regione che

attraverserà le antiche vie del centro fino a raggiungere il

Sagrato del Duomo

dalle 21.45 In tutte le taverne e piazze spettacoli di musica, danza,

giocoleria fuoco e molto altro.

ore 21.45 DISFIDA A DAMA sulla piazza del Duomo, le due

squadre prime classificate nella disfida tra i borghi si

contenderanno la vittoria sino all’ultima mossa in una

partita a dama vivente

A seguire, PROCLAMAZIONE DAMA CASTELLANA

la borgata vincitrice accompagnerà la Dama Castellana

2018 ai piedi del campanile dove le saranno consegnate

le chiavi della città che custodirà fino all’anno venturo.

Gli omaggi per la Dama sono gentilmente offerti dalla

gioielleria “Contessi” e dalla fioreria “Emipetalo” di

Gemona del Friuli.

a seguire Spettacolo “MAGNIFICAT” – Musica e immagini sulle

facciate degli edifici del Sagrato del Duomo a cura di

Claudio Tuti e Francesco Lopergolo

