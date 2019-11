Giornata mondiale dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza

In occasione della Giornata mondiale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il Servizio Sociale dei Comuni dell’Ambito Territoriale del Natisone in collaborazione con Aracon cooperativa sociale onlus e numerose associazioni locali, organizza un ricco calendario di appuntamenti nei suoi Comuni. Questi eventi vogliono far riflettere il mondo degli adulti sul tema dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, per ricordare che il minore deve essere messo nella condizione di poter apprendere il vivere sociale in una società inclusiva e accogliente, costituita da adulti capaci di co-costruire tra di loro relazioni sane e costruttive, consapevoli del proprio ruolo educativo rispettando il principio fondamentale del supremo interesse del minore. Il gioco sarà lo strumento per coinvolgere adulti, bambini e adolescenti. Ci saranno musica, giochi, sport, laboratori d’arte, di circo, claunerie, trampolieri, truccabimbi, e molto altro ancora…e per concludere, castagnate per tutti!

Le iniziative rientrano nel “Progetto di inclusione sociale per l’aggregazione e la promozione della solidarietà giovanile” dell’Ambito Territoriale del Natisone realizzato da Aracon cooperativa sociale onlus e sono rivolte ai giovani e adulti del territorio.

Il primo evento “Prendiamoci il tempo per giocare insieme” si terrà sabato 9 novembre a Cividale del Friuli presso il chiostro della chiesa di Santa Maria dei Battuti in Piazzetta Charottini n.3 dalle 15.00 on la partecipazione e l’animazione della Pro Loco di Cividale, Associazione Genitori dei Piccoli, Associazione Torototelis e Arbracadabra.

Seguirà domenica 10 novembre l’evento “Un percorso insieme tra natura, gioco e arte” presso Villa Maseri a Oleis di Manzano in Via Poggiobello, realizzato assieme alla Pro Loco di Manzano che ha organizzato per la mattina stessa la passeggiata ecologica. Le attività e l’animazione cominceranno al termine dalla passeggiata a partire dalle ore 11.00 con la partecipazione dell’Associazione Torotoleis, della scuola di musica “Arrigo Tavagnacco” e dell’Associazione Olio e Dintorni.

Sabato 23 novembre dalle 15.30 alle 18.30 sarà la volta di Remanzacco, presso i locali parrocchiali dell’Happy Centro in Via Roma 11, con l’evento “Insegnami tu…un tempo per imparare, sperimentare e inventare”, con l’intrattenimento di Associazione Aurora calcio, Associazione Insieme Comunitât, Yoga in Fiore, Torototelis, volontari della comunità.

L’ultimo evento dal titolo “Giochi, arte e musica per stare insieme”, si terrà sabato 30 novembre a San Pietro al Natisone presso la palestra delle scuole in Via Centro studi n.1 con inizio alle ore 15.00 e l’animazione dell’Associazione Torototelis, Arbracadabra, Monte del Re, Associazione Genitori, Auser e le associazioni sportive.

Per informazioni e contatti:

Aracon cooperativa sociale onlus 0432.548804 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30.